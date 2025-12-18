FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एजुकेशन

भारत से लूटे गए पैसों से बनी थी अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी, इस अंग्रेज ने दास प्रथा से भरी थी तिजोरी

क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी भारत के लूट के पैसों से बनी थीं और इसके पीछे ये अंग्रेज जिम्मेदार था...

जया पाण्डेय | Dec 18, 2025, 12:36 PM IST

1.Yale University का नाम और Elihu Yale

Yale University का नाम और Elihu Yale
1

येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है. इसका नाम एलिहू येल के नाम पर रखा गया था, जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे. एलिहू येल ने Collegiate School of Connecticut को महत्वपूर्ण दान दिया था, जिसके कारण उस स्कूल का नाम बाद में येल यूनिवर्सिटी रखा गया.

2.Elihu Yale का जन्म और East India Company में काम

Elihu Yale का जन्म और East India Company में काम
2

एलिहू येल का जन्म मैसाचुसेट्स के बोस्टन में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बचपन में इंग्लैंड चला गया. येल ने बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम किया और मद्रास (अब चेन्नई) में कंपनी के प्रशासनिक पदों पर रहे. इस दौरान उनके कार्यकाल में कंपनी द्वारा मानव व्यापार और दास व्यापार से जुड़ी गतिविधियां जारी थीं.

3.येल का दास व्यापार से अप्रत्यक्ष संबंध

येल का दास व्यापार से अप्रत्यक्ष संबंध
3

यद्यपि येल का व्यक्तिगत रूप से दास व्यापार में प्रत्यक्ष योगदान स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके पद और कार्यकाल के दौरान उन्होंने उस समय की प्रशासनिक गतिविधियों और लेखा-जोखा की देखरेख की थी, जो मानव शोषण से जुड़े थे. इसके कारण इतिहासकार उन्हें उपनिवेशी प्रणाली और दास व्यापार से जुड़े एक विवादित व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं.

4.Yale and Slavery Research Project

Yale and Slavery Research Project
4

येल यूनिवर्सिटी ने इस इतिहास को स्वीकार किया है. 2020 में विश्वविद्यालय ने Yale and Slavery Research Project की शुरुआत की ताकि संस्थान के दास प्रथा और उपनिवेशवाद से संबंधों की गहन जांच की जा सके. इस पहल के तहत येल के योगदान और उसके ऐतिहासिक संदर्भ का शोध किया गया.

TRENDING NOW

5.Elihu Yale का परोपकार और दान

Elihu Yale का परोपकार और दान
5

एलिहू येल को अक्सर कला-संग्रह और परोपकार के लिए भी जाना जाता है. उन्होंने Collegiate School के लिए लगभग 1,162 पाउंड का दान दिया, जो उस समय बड़ी रकम मानी जाती थी. इस दान के कारण स्कूल को नई इमारत बनाने में मदद मिली और बाद में इसका नाम येल यूनिवर्सिटी रखा गया.

6.येल यूनिवर्सिटी का आज का दृष्टिकोण

येल यूनिवर्सिटी का आज का दृष्टिकोण
6

आज येल यूनिवर्सिटी अपने इतिहास के इस पहलू को पहचानते हुए शोध और जागरूकता के माध्यम से विद्यार्थियों और जनता को इसकी जानकारी देती है, ताकि इतिहास की वास्तविकता समझी जा सके और उसके सबक सीखे जा सकें.

