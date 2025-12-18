भारत से लूटे गए पैसों से बनी थी अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी, इस अंग्रेज ने दास प्रथा से भरी थी तिजोरी

2 . Elihu Yale का जन्म और East India Company में काम

2

एलिहू येल का जन्म मैसाचुसेट्स के बोस्टन में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बचपन में इंग्लैंड चला गया. येल ने बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम किया और मद्रास (अब चेन्नई) में कंपनी के प्रशासनिक पदों पर रहे. इस दौरान उनके कार्यकाल में कंपनी द्वारा मानव व्यापार और दास व्यापार से जुड़ी गतिविधियां जारी थीं.