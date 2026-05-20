दुनिया की इकलौती ट्रेन जिसमें नहीं होते पहिए, जानें ट्रैक को छुए बिना कैसे भरती है रफ्तार

6 . मैग्लेव टेक्निक का इतिहास

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मैग्लेव टेक्निक का इतिहास भी काफी पुराना है. 20वीं सदी की शुरुआत से ही वैज्ञानिक चुंबकीय ट्रेन टेक्निक पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. 1960 और 1970 के दशक में ब्रिटिश इंजीनियर एरिक लैथवेट ने लीनियर मोटर तकनीक को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई. दुनिया की पहली कॉमर्शियव मैग्लेव सर्विस 1984 में ब्रिटेन के बर्मिंघम में शुरू हुई थी. यह एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बीच चलती थी. हालांकि तकनीकी समस्याओं के कारण इसे 1995 में बंद कर दिया गया. इसके बावजूद मैग्लेव तकनीक लगातार विकसित होती रही और आज इसे भविष्य की सबसे तेज और आधुनिक रेल तकनीकों में गिना जाता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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