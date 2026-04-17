दुनिया की 5 सबसे गहरी नदियां कौन सी हैं? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत का ब्रह्मपुत्र

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 17, 2026, 11:04 AM IST
1.दुनिया की 5 सबसे गहरी नदियां कौन सी हैं?
नदियां किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा होती हैं. ये सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पेड़-पौधों और जानवरों के लिए भी जीवन का आधार हैं. आमतौर पर नदियों को उनकी लंबाई या जल प्रवाह के आधार पर जाना जाता है, लेकिन उनकी गहराई भी उतनी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण होती है. आगे जानें दुनिया की सबसे गहरी 5 नदियां कौन सी हैं.
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2.कांगो नदी (250 मीटर)
दुनिया की सबसे गहरी नदी कांगो नदी है. यह कुछ जगहों पर 250 मीटर गहरी मापी गई है. यह मध्य अफ्रीका में बहती है और भारी मात्रा में पानी लेकर अटलांटिक सागर में गिरती है. इसकी इतनी गहराई की वजह इसकी तेज धाराएं, गहरी घाटियां है. अपनी गहराई की वजह से यह दुनिया की सबसे अनोखी नदियों में से एक है.
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3.यांग्त्जी नदी (200 मीटर)
एशिया की सबसे लंबी नदी यांग्त्जी नदी है. यह कई जगहों पर काफी गहरी है, खासकर थ्री गॉर्जेस क्षेत्र में इसकी गहराई काफी ज्यादा हो जाती है. इसकी अधिकतम गहराई 200 मीटर मापी गई है. यहां यह नदी ऊंचे पहाड़ों और संकरी घाटियों के बीच बहती है. यह नदी चीन की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान देती है और परिवहन, बिजली उत्पादन और सिंचाई में बड़ी भूमिका निभाती है.
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4.डेन्यूब नदी (178 मीटर)
डेन्यूब नदी यूरोप की बड़ी नदियों में से एक है. यह नदी कई हिस्सों में गहरी है, लेकिन इसकी औसत गहराई उतनी ज्यादा नहीं है. इसकी अधिकतम गहराई 178 मीटर मापी गई है. यह नदी कई देशों से होकर बहती है और यूरोप में व्यापार और परिवहन के लिए एक अहम जलमार्ग का काम करती है. इस गहराई घाटियों और संकरे हिस्सों में ज्यादा है.
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5.जाम्बेजी नदी (116 मीटर)
जाम्बेजी नदी अफ्रीका की काफी महत्वपूर्ण नदी है. यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और गहराई के लिए जानी जाती है. इसकी सबसे अधिकतम गहराई 116 मीटर मापी गई है. इस नदी में ही विक्टोरिया फॉल्स है, जो दुनिया के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है. इस नदी की गहराई तेज बहाव और चट्टानों के कटाव के कारण बनी है.
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6.मेकांग नदी (100 मीटर)
मेकांग नदी दक्षिणपूर्व एशिया के कुछ देशों से होकर बहती है. इस नदी की गहराई 100 मीटर है. मानसून के समय इस नदी की गहराई और बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश की वजह से इसकी गहराई समय-समय पर बदलती रहती है. यह नदी खेती और मछली पालन में काफी अहम भूमिका निभाती है.
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7.भारत की ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है स्थिति?
ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सबसे गहरी नदी माना जाता है. असम की सादिया में इसकी गहराई 120-135 मीटर तक मापी गई है. इस नदी के तट पर ल्हासा, ढाका, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जैसे प्रमुख शहर बसे हुए हैं. भले ही यह भारत की सबसे गहरी नदी है, लेकिन कुछ ही हिस्सों में इसकी गहराई की वजह से इसे दुनिया की सबसे गहरी नदियों में जगह नहीं दी गई है.
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