दुनिया की 5 सबसे गहरी नदियां कौन सी हैं? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत का ब्रह्मपुत्र

1 . दुनिया की 5 सबसे गहरी नदियां कौन सी हैं?

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नदियां किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा होती हैं. ये सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पेड़-पौधों और जानवरों के लिए भी जीवन का आधार हैं. आमतौर पर नदियों को उनकी लंबाई या जल प्रवाह के आधार पर जाना जाता है, लेकिन उनकी गहराई भी उतनी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण होती है. आगे जानें दुनिया की सबसे गहरी 5 नदियां कौन सी हैं.

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