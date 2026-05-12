दुनिया के किस देश में बहती है ऑरेंज नदी? जानें यूरोप के शाही परिवार से क्या है कनेक्शन

एजुकेशन
Jaya Pandey | May 12, 2026, 03:30 PM IST
1.क्या नारंगी रंग का होता है ऑरेंज रिवर का पानी?
दुनिया में कई ऐसी नदियां और जगहें हैं, जिनके नाम सुनकर लोग उसके पीछे की कहानी जानने के लिए आतुर हो जाते हैं. ऐसी ही एक नदी ऑरेंज रिवर है. इसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि इसका नाम इसके पानी के रंग की वजह से रखा गया होगा. लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है. ऑरेंज नदी का नाम किसी रंग से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका संबंध यूरोप के एक शाही परिवार से है. यह नाम नीदरलैंड्स के शाही परिवार हाउस ऑफ ऑरेंज से लिया गया है, जिसकी यूरोपीय इतिहास में अहम भूमिका थी.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.दुनिया के किस हिस्से में बहती है ऑरेंज नदी?
ऑरेंज नदी दक्षिणी अफ्रीका की सबसे लंबी और अहम नदियों में से एक मानी जाती है. इसका उद्गम दक्षिण अफ्रीका के लेसोथो क्षेत्र में स्थित ड्रैकेंसबर्ग पर्वतों से होता है. इसके बाद यह नदी दक्षिण अफ्रीका से होकर पश्चिम दिशा में बहती है और आखिर में अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है. लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी यह नदी दक्षिण अफ्रीका के वॉटर सिस्टम का अहम हिस्सा है और कई इलाकों में जीवन और खेती के लिए पानी उपलब्ध कराती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
3.किसने रखा था ऑरेंज रिवर का नाम?
इस नदी का नाम 1779 में स्कॉटिश मूल के डच सैनिक रॉबर्ट जैकब गॉर्डन ने रखा था. उस समय वे दक्षिण अफ्रीका के अंदरूनी क्षेत्रों की यात्रा पर थे. उन्होंने इस नदी का नाम नीदरलैंड्स के राजकुमार विलियम पंचम के सम्मान में रखा, जो हाउस ऑफ ऑरेंज शाही परिवार से जुड़े थे. हालांकि इससे पहले स्थानीय समुदाय इस नदी को अलग-अलग नामों से जाना जाता था.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
4.पहले किन नामों से जानी जाती थी ऑरेंज रिवर?
खोइखोई समुदाय के लोग इसे ǂNūǃarib कहते थे, जिसका मतलब काली नदी होता है. वहीं इसे Kai !Garib या ग्रेट रिवर (महान नदी) जैसे नामों से भी जाना जाता था. बाद में इसे Gariep River भी कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है बड़ी नदी. ऑरेंज नदी सिर्फ अपने अनोखे नाम की वजह से ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसका आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व भी बहुत बड़ा है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
5.साउथ अफ्रीका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ऑरेंज नदी?
यह नदी दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो और नामीबिया के कई हिस्सों में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है. खेती, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए इस नदी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है. इस पर बने Gariep Dam जैसे बांध जलविद्युत उत्पादन और जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस नदी का नाम आज भी यूरोपीय औपनिवेशिक इतिहास और स्थानीय अफ्रीकी विरासत, दोनों की याद दिलाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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