दुनिया के किस देश में बहती है ऑरेंज नदी? जानें यूरोप के शाही परिवार से क्या है कनेक्शन

1 . क्या नारंगी रंग का होता है ऑरेंज रिवर का पानी?

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दुनिया में कई ऐसी नदियां और जगहें हैं, जिनके नाम सुनकर लोग उसके पीछे की कहानी जानने के लिए आतुर हो जाते हैं. ऐसी ही एक नदी ऑरेंज रिवर है. इसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि इसका नाम इसके पानी के रंग की वजह से रखा गया होगा. लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है. ऑरेंज नदी का नाम किसी रंग से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका संबंध यूरोप के एक शाही परिवार से है. यह नाम नीदरलैंड्स के शाही परिवार हाउस ऑफ ऑरेंज से लिया गया है, जिसकी यूरोपीय इतिहास में अहम भूमिका थी.

(Image Credit: Wikimedia Commons)