दुनिया की अनोखी नदी जो Equator को दो बार करती है पार, 2 देशों की राजधानियों के बीच खींचती है सीमा

8 . कांगो नदी दो देशों के बीच बनाती है सरहद

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कांगो नदी ने कई हजार साल से मानव सभ्यताओं और बस्तियों को आकार दिया है. इस नदी के बारे में एक और खास बात यह है कि इस नदी के दोनों तरह दो देशों की राजधानियां हैं. कांगो नदी के एक तट पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी किंशासा और इसके दूसरे तट पर रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी ब्राजाविल मौजूद है. कांगो नदी इन दोनों देशों के बीच राजनीतिक सीमा की तरह काम करती है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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