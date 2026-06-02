दुनिया की अनोखी नदी जो पांच रंगों से सजी है, इस Liquid Rainbow को देख हैरान रह जाते हैं लोग!

एजुकेशन
Jaya Pandey | Jun 02, 2026, 05:39 PM IST
1.दक्षिण अमेरिका के अनोखे प्राकृतिक नजारे
दक्षिण अमेरिका अपने अद्भुत प्राकृतिक नजारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां एंडीज पर्वतमाला की ऊंची चोटियों से लेकर अमेजन रेन-फॉरेस्ट की हरियाली और विशाल घाल के मौदानों तक प्रकृति के कई अनोखे रूप देखने को मिलते हैं. इन्हीं अजूबों में से एक कोलंबिया की कैनो क्रिस्टालेस नदी भी है. इस दुनिया रिवर ऑफ फाइव कलर्स या लिक्विड रेनबो के नाम से भी जानती है. इसे दुनिया की सबसे रंगीन नदी भी कहा जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.कहां बहती है दुनिया की सबसे रंगीन नदी?
कैनो क्रिस्टालेस कोलंबिया के सेरानिया डे ला मैकारेना नेशनल पार्क के अंदर बहती है. लगभग 100 किलोमीटर लंबी यह नदी आखिर में गुआयाबेरो नदी में जाकर गिरती है. साल के अधिकतर समय में यह किसी नॉर्मल नदी की तरह ही दिखाई देती है. लेकिन जून से नवंबर के बीच इसका रूप पूरी तरह से बदल जाता है. इस समय इस नदी का तल लाल, गुलाबी, पीले, हरे और नीले रंग से भर जाता है. ऐसा लगता है जैसे कोई इंद्रधनुष पानी के अंदर बह रहा हो.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
3.कैसे रंगीन हो जाता है इस नदी का पानी?
आपको यह जानकर थोड़ा झटका लग सकता है कि असल में इस नदी का पानी रंगीन नहीं होता. दरअसल इस नदी के तल पर उगने वाले एक खास जलीय पौधे की वजह से इस नदी का रंग बदल जाता है. यह पौधा मैकारेनिया क्लाविगेरा है. यह पौधा चट्टानों से चिपककर उगता है और जब इसे सूरज की रोशनी और पानी का सही जलस्तर मिलता है तो यह चमकीले लाल और गुलाबी रंग में बदल जाता है. नदी के तल की चट्टानें और शैवाल मिलकर इस नदी को रंगों से भर देती हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
4.कब दिखता है यह खूबसूरत नजारा?
कैनो क्रिस्टालेस में गाद और न्यूट्रियंट्स की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए सूरज की रोशनी सीधे नदी की तलहटी में पहुंच जाती है. जब इसके अंदर के जलीय पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए पर्याप्त रोशनी मिलती है तो वे अपने चमकीले रंग दिखा पाते हैं. वहीं, जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती तो पौधे सूखने लगते हैं और रंगीन नजारा देखने को नहीं मिलता.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
5.कैनो क्रिस्टालेस की जैव विविधता
कैनो क्रिस्टालेस जैव विविधता के लिए भी मशहूर है. सेरानिया दे ला मैकारेना के इलाके में ही अमेजन रेन-फॉरेस्ट, एंडीज पर्वत के इलाके और ओरिनोक्विया के घास के मैदानों का संगम होता है. इस वजह से यहां सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी और कीड़े-मकौड़े यहां पाए जाते हैं. यहां आने वाले पर्यटक रंग-बिरंगे मैकॉ पक्षियों, हॉलर बंदरों, कछुओं और दूसरे कई वन्यजीवों का भी दीदार कर सकते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.