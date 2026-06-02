दुनिया की अनोखी नदी जो पांच रंगों से सजी है, इस Liquid Rainbow को देख हैरान रह जाते हैं लोग!

3 . कैसे रंगीन हो जाता है इस नदी का पानी?

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आपको यह जानकर थोड़ा झटका लग सकता है कि असल में इस नदी का पानी रंगीन नहीं होता. दरअसल इस नदी के तल पर उगने वाले एक खास जलीय पौधे की वजह से इस नदी का रंग बदल जाता है. यह पौधा मैकारेनिया क्लाविगेरा है. यह पौधा चट्टानों से चिपककर उगता है और जब इसे सूरज की रोशनी और पानी का सही जलस्तर मिलता है तो यह चमकीले लाल और गुलाबी रंग में बदल जाता है. नदी के तल की चट्टानें और शैवाल मिलकर इस नदी को रंगों से भर देती हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)