दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे ज्यादा होता है चांदी का उत्पादन, जानें किस नंबर पर आता है भारत

जया पाण्डेय | Nov 10, 2025, 11:04 AM IST
1.चांदी का उत्पादन करने वाले दुनिया के टॉप 5 देश
आभूषणों की दुनिया में चांदी की हमेशा से एक खास जगह रही है. वार्षिक विश्व चांदी सर्वेक्षण 2025 के अनुसार दुनिया में हर साल 820 मिलियन औंस से अधिक चांदी का उत्पादन होता है. आज हम आपको चांदी के ग्लोबल उत्पादन में योगदान देने वाले टॉप 5 देशों की लिस्ट बताने जा रहे हैं और साथ ही बताएंगे कि इस लिस्ट में भारत किस नंबर पर आता है.
2.मेक्सिको – 202.2 मिलियन औंस (24%)
मेक्सिको दुनिया के सबसे बड़े चांदी उत्पादक देश की लिस्ट में टॉप पर है. ग्लोबल उत्पादन में इस देश का योगदान लगभग 24% है. इस देश में फ्रेस्निलो और पेनास्किटो जैसे शहर बड़े पैमाने पर खनन उद्योग में सबसे आगे हैं. 2025 तक वैश्विक चांदी बाजारों में मेक्सिको का दबदबा बना रहेगा.
3.चीन – 109.3 मिलियन औंस (13%)
इस लिस्ट में चीन ने वैश्विक आपूर्ति में लगभग 13% का योगदान देकर दूसरा स्थान हासिल किया है. इसकी अधिकांश चांदी बड़ी आधार-धातु खदानों से उप-उत्पाद के रूप में आती है. चीन चांदी का एक प्रमुख कंज्यूमर और रिफाइनर है जो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा में करता है.
4.पेरू – 107.1 मिलियन औंस (13%)
पेरू इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. उसने 2025 में लगभग 107.1 मिलियन औंस चांदी का उत्पादन किया. देश के एण्डीज पर्वतों में समृद्ध खनिज भंडार तथा एंटामिना और उचुचाकुआ जैसी प्रसिद्ध खदानें पेरू को दुनिया के सर्वाधिक संसाधन संपन्न और चांदी समृद्ध देशों में से एक बनाती हैं.
5.चिली – 52 मिलियन औंस (6%)
वैश्विक चांदी उत्पादन में लगभग 6% का योगदान देकर चिली इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है. कोडेल्को और विस्तारित हो रही सलारेस नॉर्टे परियोजना जैसे खनन कार्यों ने वैश्विक रैंकिंग में चिली की स्थिति को मज़बूत किया है. देश के खनन क्षेत्र को राजनीतिक स्थिरता और निरंतर निवेश का लाभ मिल रहा है जिससे चांदी उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है.
6.बोलीविया – 42.6 मिलियन औंस (5%)
इस सूची में पांचवां स्थान बोलीविया का है. यह देश कभी प्रसिद्ध सेरो रिको चांदी के पहाड़ का घर हुआ करता था. यहां से सालाना लगभग 42.6 मिलियन औंस चांदी का उत्पादन होता है. चांदी का खनन सदियों से बोलीविया की अर्थव्यवस्था का केंद्र रहा है और यह परंपरा सरकारी और निजी खनन उपक्रमों दोनों के माध्यम से जारी है.
7.चांदी उत्पादन के मामले में भारत का नंबर
चांदी के उत्पादन के मामले में भारत की रैंक ग्लोबल लेवल पर 11वीं से 12वीं रहती है जो हर साल लगभग 22.5-24 मिलियन औंस चांदी का उत्पादन करता है. बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत अपनी बड़ी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है, जो इंडस्ट्रीज़, ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट से पूरी होती है.
