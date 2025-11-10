दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे ज्यादा होता है चांदी का उत्पादन, जानें किस नंबर पर आता है भारत

1 . चांदी का उत्पादन करने वाले दुनिया के टॉप 5 देश

1

आभूषणों की दुनिया में चांदी की हमेशा से एक खास जगह रही है. वार्षिक विश्व चांदी सर्वेक्षण 2025 के अनुसार दुनिया में हर साल 820 मिलियन औंस से अधिक चांदी का उत्पादन होता है. आज हम आपको चांदी के ग्लोबल उत्पादन में योगदान देने वाले टॉप 5 देशों की लिस्ट बताने जा रहे हैं और साथ ही बताएंगे कि इस लिस्ट में भारत किस नंबर पर आता है.