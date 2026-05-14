दुनिया के टॉप 5 देश जिनसे सबसे ज्यादा Edible Oil खरीदता है भारत, जानें पहले नंबर पर है कौन-सी कंट्री

5 . भारत कैसे तय करता है कि किस देश से खरीदना है ऑयल?

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भारत के खाद्य तेल बाजार में समय-समय पर बदलाव देखने को मिलते हैं. आयात शुल्क, वैश्विक कीमतें, मौसम, युद्ध और इंटरनेशनल सप्लाई चेन जैसे कारक तय करते हैं कि भारत किस देश से कितना तेल खरीदेगा. उदाहरण के लिए, जब पाम ऑयल सस्ता होता है तो भारत उसका आयात बढ़ा देता है, जबकि सोया या सूरजमुखी तेल महंगा होने पर आयात की रणनीति बदल जाती है.

(Image Credit: Canva)



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