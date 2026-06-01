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दुनिया की वो 6 नदियां जो बहती हैं उल्टी, चौथी वाली तो भारत की है, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

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दुनिया की वो 6 नदियां जो बहती हैं उल्टी, चौथी वाली तो भारत की है, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

आज हम आपको दुनिया की उन 6 नदियों से मिलवाएंगे जिनके पानी का बहाव उल्टा होता है और साथ ही यह भी बताएंगे कि इन नदियों के दिशा बदलने की आखिर क्या वजह है...

Jaya Pandey | Jun 01, 2026, 04:34 PM IST

1.दुनिया की वो नदियां जो बहती हैं उल्टी

दुनिया की वो नदियां जो बहती हैं उल्टी
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हमने भूगोल की किताबों में पढ़ा है कि नदियां हमेशा ऊंचे जगहों से नीचे की ओर बहती हैं और आखिर में किसी समुद्र या बड़ी नदी में मिल जाती है. लेकिन यह थ्योरी दुनिया की सभी नदियों पर लागू नहीं होता है. दुनिया में कुछ ऐसी भी नदियां हैं जिनके पानी का बहाव उल्टी दिशा में होता है. आज हम आपको इन नदियों से मिलवाएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि इन नदियों के दिशा बदलने की आखिर क्या वजह है. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.अमेरिका की शिकागो नदी

अमेरिका की शिकागो नदी
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अमेरिका की शिकागो नदी उल्टी दिशा में बहने वाली नदियों का सबसे बढ़िया उदाहरण है. प्राकृतिक रूप से यह नदी मिशिगन झील की ओर बहती थी लेकिन 19वीं सदी के आखिर तक इस नदी में शिकागो का सीवेज पहुंचने लगा. यह नदी वहां पीने के पानी का सबसे मुख्य स्रोत थी. इस समस्या को दूर करने के लिए इंजीनियरों ने शिकागो सैनिटरी एंड शिप कैनाल बनाया और 1900 में नदी के बहाव की दिशा को बदल दिया गया. अब यह नदी मिशिगन झील की ओर नहीं बल्कि इलिनोइस नदी और आगे मिसिसिपी नदी की तरफ बहती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
 

3.कंबोडिया की टोनले सैप नदी

कंबोडिया की टोनले सैप नदी
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कंबोडिया की टोनले सैप नदी दुनिया की उन गिनी-चुनी नदियों में से है जो प्राकृतिक रूप से हर साल अपनी दिशा बदलती हैं. मानसून के दौरान मेकांग नदी में पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है. यह दबाव टोनले सैप नदी के बहाव को उलट देता है और पानी टोनले सैप झील की ओर बहने लगता है. इससे झील का आकार कई गुना बढ़ जाता है. जब गर्मी का मौसम आता है और मेकांग का जलस्तर कम हो जाता है, तब नदी फिर अपनी सामान्य दिशा में बहने लगती है और झील का बढ़ा हुआ पानी वापस मेकांग नदी में पहुंच जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 
 

4.दक्षिण अमेरिका की ओरिनोको नदी

दक्षिण अमेरिका की ओरिनोको नदी
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दक्षिण अमेरिका की ओरिनोको नदी भी अपने अनोखे जल नेटवर्क के लिए मशहूर है. यह नदी कैसिकियारे नहर के जरिए अमेजन नदी सिस्टम से जुड़ती है. हालांकि, ओरिनोको पूरी तरह उल्टी दिशा में नहीं बहती, बल्कि भारी बारिश और जलस्तर में बदलाव के दौरान इसके कुछ हिस्सों में बहाव की दिशा में बदलाव आ जाता है. इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे दिलचस्प नदी प्रणालियों में गिना जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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5.भारत की नर्मदा नदी

भारत की नर्मदा नदी
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भारत की नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है. इसके मुहाने के आसपास ऊंचे ज्वार के समय समुद्र का पानी कुछ दूरी तक नदी के अंदर एंटर कर जाता है जिससे ऐसा लगता है कि नर्मदा का पानी उल्टी दिशा में बह रहा है. ऐसे में इस नदी के बहाव का बदलाव ज्वारीय प्रभाव की वजह से होता है.  बांधों और बैराजों की वजह से भी कुछ जगहों पर इस नदी के जल प्रवाह का पैटर्न बदल जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.दक्षिण-पूर्व एशिया की मेकांग नदी

दक्षिण-पूर्व एशिया की मेकांग नदी
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दक्षिण-पूर्व एशिया की मेकांग नदी भी मौसम और बाढ़ की वजह से अपने जल प्रवाह में बड़े बदलाव दिखाती है. मानसून के दौरान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है. इसकी वजह से इससे जुड़े कई चैनलों और सहायक जलमार्गों में पानी का प्रवाह भी थोड़े समय के लिए बदल जाता है. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

7.ब्राजील की अरागुआरी नदी

ब्राजील की अरागुआरी नदी
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ब्राजील की अरागुआरी नदी कभी पोरोरोका नाम की ज्वारीय लहर के लिए मशहूर थी. अटलांटिक महासागर से आने वाली शक्तिशाली ज्वारीय लहरें नदी के प्रवाह की उल्टी दिशा में कई किलोमीटर तक आगे बढ़ जाती थीं. इससे ऐसा लगता था, मानो नदी उल्टी दिशा में बह रही हो. यह घटना इतनी शक्तिशाली थी कि दुनिया भर के सर्फर यहां सर्फिंग करने आते थे. हालांकि, बाद में बांध के बनने और पर्यावरण में बदलाव के कारण यह घटना कम तीव्र रह गई.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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