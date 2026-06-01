दुनिया की वो 6 नदियां जो बहती हैं उल्टी, चौथी वाली तो भारत की है, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

7 . ब्राजील की अरागुआरी नदी

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ब्राजील की अरागुआरी नदी कभी पोरोरोका नाम की ज्वारीय लहर के लिए मशहूर थी. अटलांटिक महासागर से आने वाली शक्तिशाली ज्वारीय लहरें नदी के प्रवाह की उल्टी दिशा में कई किलोमीटर तक आगे बढ़ जाती थीं. इससे ऐसा लगता था, मानो नदी उल्टी दिशा में बह रही हो. यह घटना इतनी शक्तिशाली थी कि दुनिया भर के सर्फर यहां सर्फिंग करने आते थे. हालांकि, बाद में बांध के बनने और पर्यावरण में बदलाव के कारण यह घटना कम तीव्र रह गई.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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