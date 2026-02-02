FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

दुनिया का एकमात्र महासागर जो दो हिस्सों में बंटा हुआ है, इसकी गहराई में आज भी मौजूद है टाइटैनिक

क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 5 महासागरों में से एक को आधिकारिक तौर पर दो भागों में बांटा गया है, उत्तर और दक्षिण? यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है. जानें डिटेल में...

जया पाण्डेय | Feb 02, 2026, 02:30 PM IST

1.दुनिया में कितने महासागर हैं?

दुनिया में कितने महासागर हैं?
1

हमारी पृथ्वी सचमुच बेहद सुंदर है और अब तक ज्ञात जीवन का एकमात्र घर है. इसकी सतह का लगभग 71 प्रतिशत भाग पानी से ढका है. वैज्ञानिक आमतौर पर पांच प्रमुख महासागरों को मान्यता देते हैं जिनमें प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर शामिल हैं. ये महासागर पृथ्वी की जलवायु, मौसम, समुद्री जीवन और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

2.दुनिया का कौन सा महासागर दो हिस्सों में बंटा हुआ है?

दुनिया का कौन सा महासागर दो हिस्सों में बंटा हुआ है?
2

प्रशांत महासागर क्षेत्रफल और गहराई दोनों के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है. लेकिन एक दिलचस्प तथ्य अटलांटिक महासागर से जुड़ा है. यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और भौगोलिक रूप से अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है. इसी महासागर को औपचारिक रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहा जाता है.

3.भूमध्य रेखा के आधार पर हुआ है विभाजन

भूमध्य रेखा के आधार पर हुआ है विभाजन
3

अटलांटिक महासागर का यह विभाजन मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के आधार पर किया जाता है. भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है इसलिए महासागर के जलवायु पैटर्न, समुद्री धाराओं और पारिस्थितिक स्थितियों में भी अंतर दिखाई देता है. उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम जैसी शक्तिशाली गर्म जलधारा बहती है, जो यूरोप के कई हिस्सों को अपेक्षाकृत गर्म बनाए रखने में मदद करती है. दूसरी ओर दक्षिणी अटलांटिक की धाराएं दक्षिणी गोलार्ध की जलवायु प्रणाली का हिस्सा हैं और वहां के मौसम को प्रभावित करती हैं.

4.इस महासागर के अंदर है दुनिया क सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला

इस महासागर के अंदर है दुनिया क सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला
4

अटलांटिक महासागर वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद सक्रिय क्षेत्र है. इसके बीचोंबीच मध्य-अटलांटिक रिज स्थित है, जो समुद्र तल के फैलाव का क्षेत्र है. इसी कारण उत्तरी अमेरिका और यूरोप की टेक्टोनिक प्लेटें धीरे-धीरे एक-दूसरे से दूर जा रही हैं. यह फैलाव दर औसतन कुछ सेंटीमीटर प्रति वर्ष मानी जाती है. मध्य-अटलांटिक रिज को दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माना जाता है जो अधिकांश भाग में पानी के नीचे छिपी हुई है.

5.इसकी गहराई में मौजूद है बरमूडा ट्रायंगल

इसकी गहराई में मौजूद है बरमूडा ट्रायंगल
5

इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो रिको ट्रेंच में स्थित मिल्वौकी डीप है, जिसकी गहराई लगभग 8,300 मीटर यानी करीब 27,000 फीट से अधिक मापी गई है. उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में ही फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच का इलाका भी स्थित है जिसे आम बोलचाल में बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है. हालांकि इसके रहस्यों को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं.

6.अटलांटिक महासागर के बारे में रोचक तथ्य

अटलांटिक महासागर के बारे में रोचक तथ्य
6

अटलांटिक महासागर से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य भी हैं. सरगासो सागर इसी महासागर के भीतर स्थित है और इसकी खासियत यह है कि इसकी सीमाएं किसी तटरेखा से नहीं बल्कि समुद्री धाराओं से तय होती हैं. दुनिया का प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक भी उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराई में डूबा हुआ है. कनाडा के पास स्थित फंडी की खाड़ी, जो अटलांटिक से जुड़ी है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचे ज्वार के लिए जानी जाती है. यहां ज्वार का अंतर 15 मीटर से भी अधिक हो सकता है.

7.क्यों जरूरी है यह विभाजन?

क्यों जरूरी है यह विभाजन?
7

अटलांटिक महासागर का उत्तर और दक्षिण में विभाजन सिर्फ नक्शे की सुविधा नहीं है. वैज्ञानिक इन दोनों भागों का अलग-अलग अध्ययन करते हैं क्योंकि समुद्री धाराएं, तापमान, लवणता और पारिस्थितिकी दोनों क्षेत्रों में अलग व्यवहार करते हैं. अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जैसी बड़ी समुद्री प्रणाली वैश्विक जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इन प्रक्रियाओं को समझना मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन के अध्ययन और समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.

