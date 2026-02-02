दुनिया का एकमात्र महासागर जो दो हिस्सों में बंटा हुआ है, इसकी गहराई में आज भी मौजूद है टाइटैनिक

3 . भूमध्य रेखा के आधार पर हुआ है विभाजन

अटलांटिक महासागर का यह विभाजन मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के आधार पर किया जाता है. भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है इसलिए महासागर के जलवायु पैटर्न, समुद्री धाराओं और पारिस्थितिक स्थितियों में भी अंतर दिखाई देता है. उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम जैसी शक्तिशाली गर्म जलधारा बहती है, जो यूरोप के कई हिस्सों को अपेक्षाकृत गर्म बनाए रखने में मदद करती है. दूसरी ओर दक्षिणी अटलांटिक की धाराएं दक्षिणी गोलार्ध की जलवायु प्रणाली का हिस्सा हैं और वहां के मौसम को प्रभावित करती हैं.