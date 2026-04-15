धरती का इकलौता देश जहां एक साल में होते हैं 13 महीने, जानें कहां से आता है Extra Month

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 15, 2026, 01:56 PM IST
1.दुनिया का वो देश जहां होते हैं साल में 13 महीने
दुनिया के अधिकतर देश 12 महीनों वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां साल में 13 महीने होते हैं. आपको यह जानकर भले ही हैरानी हो, लेकिन वहां के लोगों के लिए यह बिल्कुल सामान्य है और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है.
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2.क्या है 13 महीने वाले अनोखे कैलेंडर का नाम?
इस देश का नाम इथियोपिया है. इथियोपिया में इस्तेमाल होने वाला कैलेंडर सदियों पुरानी परंपराओं, धर्म और इतिहास से जुड़ा हुआ है. यह कोई नया प्रयोग नहीं, बल्कि एक पुरानी और स्थापित टाइम को कैलकुलेट करने का सिस्टम है जिसका पालन आज भी किया जाता है. इस कैलेंडर को इथियोपियाई कैलेंडर के नाम से जाना जाता है.
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3.इथियोपियाई और ग्रेगोरियन कैलेंडर में अंतर
इथियोपियाई कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर से काफी अलग है. इसमें साल के 12 महीने होते हैं और हर महीने में 30 दिन होते हैं. इसके अलावा एक 13वां महीना भी होता है, जिसे पगुमे कहा जाता है. इस महीने में वैसे तो 5 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में इसमें 6 दिन हो जाते हैं. इसी वजह से यह कैलेंडर सौर वर्ष के साथ अच्छी तरह संतुलित रहता है.
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4.सामान्य कैलेंडर से इतने साल पीछे चल रहा इथियोपियाई कैलेंडर
एक और दिलचस्प बात यह है कि इथियोपियाई कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 7 से 8 साल पीछे चलता है. इसका कारण दोनों कैलेंडरों में ईसा मसीह के जन्म की गणना का अलग-अलग तरीका है इसलिए इथियोपिया के लोग अक्सर कहते हैं कि वे बाकी दुनिया से अलग साल में जी रहे हैं.
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5.ईसाई काल से जुड़ा हुआ है यह कैलेंडर
इस कैलेंडर की शुरुआत करीब 1500 साल पहले प्रारंभिक ईसाई काल में हुई थी और इसका गहरा संबंध इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च से है. आज भी इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों, खेती और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है.
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6.इथियोपियाई कैलेंडर की खासियत
इथियोपिया के लिए यह 13 महीनों वाला कैलेंडर सिर्फ समय मापने का तरीका नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक है. ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी यह देश अपनी इस अनोखी परंपरा को बनाए हुए है. यह दिखाता है कि अलग-अलग तरीकों से टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है और हर सिस्टम अपने आप में सटीक हो सकती है.
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