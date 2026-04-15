धरती का इकलौता देश जहां एक साल में होते हैं 13 महीने, जानें कहां से आता है Extra Month

3 . इथियोपियाई और ग्रेगोरियन कैलेंडर में अंतर

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इथियोपियाई कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर से काफी अलग है. इसमें साल के 12 महीने होते हैं और हर महीने में 30 दिन होते हैं. इसके अलावा एक 13वां महीना भी होता है, जिसे पगुमे कहा जाता है. इस महीने में वैसे तो 5 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में इसमें 6 दिन हो जाते हैं. इसी वजह से यह कैलेंडर सौर वर्ष के साथ अच्छी तरह संतुलित रहता है.

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