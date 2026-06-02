दुनिया की सबसे रॉयल ट्रेन यात्रा! टिकट इतना महंगा कि नोएडा में मिल जाएगी प्रॉपर्टी

एजुकेशन
Jaya Pandey | Jun 02, 2026, 11:54 AM IST
1.ब्रिटेन की सबसे चर्चित लग्जरी ट्रेन
दुनिया में कई शानदार और महंगी रेल यात्राएं मौजूद हैं. लेकिन ब्रिटेन की सबसे चर्चित लग्जरी ट्रेनों में इन दिनों बेलमंड ब्रिटैनिक एक्सप्लोरर का नाम सबसे ऊपर है. यह एक प्रीमियम स्लीपर ट्रेन है, जिसने जुलाई 2025 में अपनी सर्विसेज शुरू की थीं. आज हम आपको ब्रिटेन की इस लग्जरी ट्रेन के बारे में विस्तार से बताएंगे और साथ ही इसकी कीमत के बारे में भी जानकारी देंगे.
(Image Credit: Social Media)
2.बेलमंड ब्रिटैनिक एक्सप्लोरर के टिकट की कीमत
बेलमंड ब्रिटैनिक एक्सप्लोरर का संचालन लग्जरी हॉस्पिटैलिटी कंपनी बेलमंड करती है. यह कंपनी वेनिस सिम्पलोन-ओरिएंट-एक्सप्रेस और रॉयल स्कॉट्समैन जैसी जानी-मानी लग्जरी ट्रेनों का संचालन करने के लिए भी जानी जाती है. इस ट्रेन की सबसे खास बात इसका बेहद आलीशान सफर है. बेलमंड ब्रिटैनिक एक्सप्लोरर की तीन रातों की यात्रा के टिकट की कीमत 11,000 पाउंड से शुरू होते हैं और इसके 6 रातों वाले पैकेज की कीमत 30,000 पाउंड से भी अधिक पहुंच जाती है. अगर इसे भारतीय रुपयों में बदलें तो यह रकम लगभग 39 लाख रुपये तक बैठती है. इस कीमत पर नोएडा जैसे शहर में एक फ्लैट खरीदा जा सकता है.
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3.ग्रैंड हिबर्नियन ट्रेन को यूं ब्रिटैनिक एक्सप्लोरर में बदला गया
ब्रिटैनिक एक्सप्लोरर दरअसल बेलमंड ग्रैंड हिबर्नियन ट्रेन के डिब्बों से बना हुआ है. ग्रैंड हिबर्नियन 2016 से आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड में संचालित होती थी. लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद इसका संचालन बंद कर दिया गया. बाद में इसके डिब्बों को ग्रेट ब्रिटेन लाकर पूरी तरह इसे आधुनिक और लग्जरी सुविधाओं के साथ दोबारा तैयार किया गया.
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4.कहां से कहां तक चलती है ब्रिटैनिक एक्सप्लोरर?
फिलहाल यह ट्रेन लंदन विक्टोरिया स्टेशन से सफर शुरू करती है. यात्रियों इससे कॉर्नवाल, वेल्स और लेक डिस्ट्रिक्ट जैसे खूबसूरत जगहों पर घूमते हैं. तीन रातों की अलग-अलग यात्राओं के अलावा दो रूट्स को जोड़कर इससे छह रातों का लंबा सफर भी तय किया जा सकता है. कंपनी 2026 में एक नया रूट शुरू करने की भी तैयारी कर रही है.
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5.इस ट्रेन की अंदरूनी सुंदरता
ट्रेन में कुल 18 शानदार केबिन हैं. इनमें से 15 लग्जरी सुइट और 3 ग्रैंड सुइट हैं. अंदरूनी सजावट लंदन की मशहूर डिजाइन फर्म एल्बियन नॉर्ड ने तैयार की है. यात्रियों को फाइव-स्टार होटल जैसी सुविधाएं, शानदार डाइनिंग कार, बार, वेलनेस सुइट और स्पा ट्रीटमेंट्स का अनुभव मिलता है. इसके अलावा इस ट्रेन में लोग टेस्टी खाने का भी लुत्फ उठाते हैं. ट्रेन में परोसे जाने वाले स्पेशल मेन्यू को मिशेलिन स्टार शेफ साइमन रोगन ने डिजाइन किया है.
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6.इस ट्रेन में मिलेगी पुराने दौर की शाही रेल यात्रा और आधुनिक लग्जरी दोनों
ब्रिटैनिक एक्सप्लोरर में इस्तेमाल किए गए अधिकतर डिब्बे आयरिश मार्क-3 कोच हैं, जिन्हें 1980 से 1989 के बीच बनाया गया था. आधुनिक जरूरतों के मुताबिक इनके इंटीरियर को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है, जबकि इसकी कई ऐतिहासिक खूबसूरती को भी बरकरार रखा गया है. इस वजह से यह ट्रेन पुराने दौर की शाही रेल यात्रा और आधुनिक लग्जरी का अनोखा मिश्रण है.
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