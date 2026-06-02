दुनिया की सबसे रॉयल ट्रेन यात्रा! टिकट इतना महंगा कि नोएडा में मिल जाएगी प्रॉपर्टी

2 . बेलमंड ब्रिटैनिक एक्सप्लोरर के टिकट की कीमत

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बेलमंड ब्रिटैनिक एक्सप्लोरर का संचालन लग्जरी हॉस्पिटैलिटी कंपनी बेलमंड करती है. यह कंपनी वेनिस सिम्पलोन-ओरिएंट-एक्सप्रेस और रॉयल स्कॉट्समैन जैसी जानी-मानी लग्जरी ट्रेनों का संचालन करने के लिए भी जानी जाती है. इस ट्रेन की सबसे खास बात इसका बेहद आलीशान सफर है. बेलमंड ब्रिटैनिक एक्सप्लोरर की तीन रातों की यात्रा के टिकट की कीमत 11,000 पाउंड से शुरू होते हैं और इसके 6 रातों वाले पैकेज की कीमत 30,000 पाउंड से भी अधिक पहुंच जाती है. अगर इसे भारतीय रुपयों में बदलें तो यह रकम लगभग 39 लाख रुपये तक बैठती है. इस कीमत पर नोएडा जैसे शहर में एक फ्लैट खरीदा जा सकता है.

(Image Credit: Social Media)