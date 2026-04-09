दुनिया का सबसे कीमती मसाला है 'लाल सोना', महंगाई में गोल्ड को भी देता है टक्कर

3 . क्यों इतना महंगा होता है केसर?

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एक किलोग्राम केसर तैयार करने के लिए लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख फूलों की जरूरत पड़ती है. इन फूलों को हाथ से तोड़ा जाता है और फिर उनमें से स्टिग्मा को बहुत सावधानी से अलग किया जाता है. यह पूरी प्रक्रिया बेहद मेहनत भरी और समय लेने वाली होती है, इसलिए केसर इतना महंगा होता है. इसकी कीमत क्वॉलिटी और क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है और कई बार यह हजारों डॉलर प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाती है.

(Image Credit: Canva)