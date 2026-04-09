दुनिया का सबसे कीमती मसाला है 'लाल सोना', महंगाई में गोल्ड को भी देता है टक्कर

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 09, 2026, 06:03 PM IST
1.सबसे महंगा मसाला है रेड गोल्ड
दुनियाभर में कई महंगी चीजें मिलती हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले कुछ मसाले भी बेहद कीमती होते हैं. इन्हीं में से एक मसाला है जिसे लोग इसकी महंगी कीमत की वजह से रेड गोल्ड भी कहते हैं. इसकी ऊंची कीमत और खासियत इसे बाकी मसालों से अलग बनाती है.
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2.केसर है दुनिया का सबसे महंगा मसाला
इस मसाले का नाम केसर है. यह Crocus sativus नाम के फूल से मिलता है. इस फूल के अंदर मौजूद लाल रंग के पतले तंतु (स्टिग्मा) ही असली केसर होते हैं. यह फूल साल में केवल एक बार सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए खिलता है. इतना ही नहीं हर फूल में केवल तीन स्टिग्मा होते हैं. यही वजह है कि इसकी पैदावार बहुत कम होती है.
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3.क्यों इतना महंगा होता है केसर?
एक किलोग्राम केसर तैयार करने के लिए लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख फूलों की जरूरत पड़ती है. इन फूलों को हाथ से तोड़ा जाता है और फिर उनमें से स्टिग्मा को बहुत सावधानी से अलग किया जाता है. यह पूरी प्रक्रिया बेहद मेहनत भरी और समय लेने वाली होती है, इसलिए केसर इतना महंगा होता है. इसकी कीमत क्वॉलिटी और क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है और कई बार यह हजारों डॉलर प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाती है.
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4.दुनिया का सबसे बड़ा केसर उत्पादक है ईरान
भारत में केसर की खेती मुख्य रूप से कश्मीर में होती है, जो अपनी हाई क्वॉलिटी केसर के लिए दुनियाभर में मशहूर है. इसके अलावा ईरान दुनिया का सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश है. कश्मीरी केसर अपनी गहरी खुशबू, रंग और स्वाद के लिए खास पहचान रखता है.
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5.प्राचीन समय में कपड़े रंगने के आता था काम
केसर का महत्व सिर्फ इसकी कीमत तक सीमित नहीं है. इसका इस्तेमाल खाने में रंग, खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है. बिरयानी, मिठाइयों और कई पारंपरिक व्यंजनों में इसका खास उपयोग होता है. इसके अलावा इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल कपड़ों को रंगने और आयुर्वेदिक उपचार में भी किया जाता था.
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6.कीमती केसर का राज
केसर एक ऐसा मसाला है जिसकी कीमत उसकी दुर्लभता, मेहनत भरी खेती और खास गुणों के कारण बहुत अधिक है. यही वजह है कि यह आज भी दुनिया का सबसे महंगा मसाला माना जाता है.
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