नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, एक हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन

5 . ताल्चा एयरपोर्ट

5

मृगु जिले में रारा नेशनल पार्क में मौजूद ये एयपोर्ट सबसे खतरनाक एयपोर्ट हैं. यह 2,735 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है. ज्यादातर दिनों में यहां बर्फ ही दिखाई पड़ती हैं. इस वजह से यहां पर प्लेन के फिसलने की संभावना बढ़ जाती है. सर्दियों में भयानक ठंड के कारण यहां पर मौजूद या आने वाले प्लेन के इंजन अपने आप ही बंद हो जाते हैं