नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, एक हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन

एजुकेशन
सुमित तिवारी | Jan 03, 2026, 01:38 PM IST
1.लुकला एयपोर्ट
नेपाल का लुकला एयपोर्ट इस लिस्ट में पहले नंबर पर है. इस नेपाल का ही नहीं दुनिया का भी खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है. ये हवाई अड्डा माउंट एवरेस्ट के काफी ज्यादा करीब है. इस एयपोर्ट से सीधा हिमालय जाया जा सकता है. खराब मौसम या फिर बादल ज्यादा होने की वजह से यहां पर सभी उड़ानों को स्थगित कर दिया जाता है.
2.सिमिकोट एयरपोर्ट
ये एकलौता ऐसा एयपोर्ट है जो कि नेशनल रोड नेटवर्क से जुड़ा नहीं है. 4,300 मीटर की ऊंचाई पर बना ये एयरपोर्ट डोल्पा जिले में घूमने के लिए लोगों के लिए एंट्री पॉइंट के रूप में कार्य करता है.
3.डोल्पा एयरपोर्ट
इस एयरपोर्ट को जुफाल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. ये एयरपोर्ट नेपाल के खतरनाक हवाई अड्डों में से एक है.
4.पोखरा एयरपोर्ट
नेपाल के इस एयरपोर्ट को भी काफी खतरनाक बताया जाता है. 15 जनवरी 2023 को यहां बड़ा विमान हादसा हुआ था, जिसमें अचानक आग लगने से प्लेन लैंडिंग से 10 सेकेंड पहले ही क्रैश हो गया. गौर करने वाली बात ये है कि ये एयपोर्ट हादसे से 15 दिन पहले यानी कि 1 जनवरी को खोला गया था.
5.ताल्चा एयरपोर्ट
मृगु जिले में रारा नेशनल पार्क में मौजूद ये एयपोर्ट सबसे खतरनाक एयपोर्ट हैं. यह 2,735 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है. ज्यादातर दिनों में यहां बर्फ ही दिखाई पड़ती हैं. इस वजह से यहां पर प्लेन के फिसलने की संभावना बढ़ जाती है. सर्दियों में भयानक ठंड के कारण यहां पर मौजूद या आने वाले प्लेन के इंजन अपने आप ही बंद हो जाते हैं
6.डिस्क्लेमर
इस खबर में दी गई सभी जानाकारियां सोशल मीडिया पर चल रहे दावों पर आधारित है. DNA किसी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.