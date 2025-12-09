FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

एजुकेशन

ये है दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश, जहां खुलेआम होती है बेइमानी, जानें भारत की रैंकिंग

दुनिया के कई देश भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हालात इतने बदतर हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में आम लोगों का भरोसा लगभग खत्म हो चुका है.

राजा राम | Dec 09, 2025, 01:12 PM IST

1.कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए

कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए
1

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. दुनिया के 180 देशों और क्षेत्रों का मूल्यांकन करते हुए CPI रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार किस हद तक शासन और व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है.  इस सूचकांक में देशों को 0 से 100 तक स्कोर दिए जाते हैं, जहां “0” का मतलब अत्यधिक भ्रष्ट और “100” का मतलब बेहद साफ-सुथरा प्रशासन होता है. 
 

2.भ्रष्टाचार की चुनौती अभी भी गंभीर

भ्रष्टाचार की चुनौती अभी भी गंभीर
2

रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार की चुनौती अभी भी गंभीर बनी हुई है. कई देश सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में हालात और भी बिगड़े हैं. यह सूचकांक विशेषज्ञों और व्यावसायिक आकलनों के आधार पर तैयार किया जाता है, इसलिए इसे सार्वजनिक क्षेत्र में कदाचार का एक विश्वसनीय बैरोमीटर माना जाता है. 

3.सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में डेनमार्क शीर्ष पर

सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में डेनमार्क शीर्ष पर
3

सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में इस बार भी डेनमार्क शीर्ष पर रहा है. उसके बाद फ़िनलैंड, सिंगापुर और न्यूज़ीलैंड ने अपनी मजबूत पारदर्शिता और सुशासन के चलते ऊँचे स्थान बनाए रखा है. इन देशों में प्रशासनिक ईमानदारी और जवाबदेही को लेकर दुनिया मिसाल देती है. 
 

4.भारत की रैंक 96 पर पहुंच गई

भारत की रैंक 96 पर पहुंच गई
4

भारत के लिए हालांकि यह साल मिश्रित परिणाम लेकर आया. 2024 में भारत का स्कोर गिरकर 38 पर आ गया, जबकि 2023 में यह 39 और 2022 में 40 था. लगातार तीन वर्षों से गिरावट होने के कारण भारत की रैंक भी 93 से घटकर इस बार 96 पर पहुंच गई है. 
 

5.दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश बना

दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश बना
5

सूची के निचले पायदान पर हालात बेहद चिंताजनक हैं. दक्षिण सूडान केवल 8 अंकों के साथ दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश बना है. इसने सोमालिया को भी पीछे छोड़ दिया, जिसका स्कोर मात्र 9 अंक रहा. इनके बाद वेनेजुएला और सीरिया जैसे देशों ने भी खराब प्रदर्शन किया है. 

