ये है दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश, जहां खुलेआम होती है बेइमानी, जानें भारत की रैंकिंग

1 . कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. दुनिया के 180 देशों और क्षेत्रों का मूल्यांकन करते हुए CPI रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार किस हद तक शासन और व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है. इस सूचकांक में देशों को 0 से 100 तक स्कोर दिए जाते हैं, जहां “0” का मतलब अत्यधिक भ्रष्ट और “100” का मतलब बेहद साफ-सुथरा प्रशासन होता है.

