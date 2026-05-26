दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, जानें सिर्फ 38 महीने में रोबो आर्मी ने कैसे तैयार किया ये अजूबा

5 . चीन के किन हिस्सों को जोड़ता है यह रेलवे स्टेशन?

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आज यह स्टेशन चीन के विशाल हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का एक अहम हिस्सा बन चुका है. यह दक्षिण-पश्चिम चीन को देश के कई बड़े शहरों से तेज गति से जोड़ता है. यात्री चोंगकिंग से कुछ ही घंटों में चेंगदू, वुहान, शीआन, कुनमिंग और बीजिंग जैसे शहरों तक पहुंच सकते हैं. इससे न केवल यात्रियों को फायदा हुआ है, बल्कि व्यापार, पर्यटन और उद्योगों को भी बड़ा समर्थन मिला है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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