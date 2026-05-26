दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, जानें सिर्फ 38 महीने में रोबो आर्मी ने कैसे तैयार किया ये अजूबा

एजुकेशन
Jaya Pandey | May 26, 2026, 12:16 PM IST
1.क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन
आज दुनिया भर में चीन के बुनियादी ढांचे और तेज निर्माण क्षमता की चर्चा हो रही है. हाल ही में अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जो वायरल हो गया. यह वीडियो चीन के विशालकाय चोंगकिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन का था. क्षेत्रफल के आधार पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रांजिट कॉम्प्लेक्स माना जाता है. इसे मई 2025 में आम जनता के लिए खोला गया था और इसका आकार लगभग 12 लाख वर्ग मीटर है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.चोंगकिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन की खासियत
चोंगकिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन एक विशाल बहु-स्तरीय ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स है. इसमें लगभग 15 प्लेटफॉर्म और 29 रेल लाइनें हैं, जिन्हें अलग-अलग रेल यार्ड में बांटा गया है. स्टेशन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि व्यस्त समय में यह प्रति घंटे लगभग 16,000 यात्रियों को संभाल सके. इसकी कई मंजिलें हाई-स्पीड रेल, मेट्रो, बस और यातायात के दूसरे साधनों को आपस में जोड़ती हैं. इस वजह से यह सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन जाता है.
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3.38 महीने में कैसे तैयार हुआ ये रेलवे स्टेशन?
इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की तेजी पर आज भी चर्चा की जाती है. इस स्टेशन का डिजाइन और निर्माण कार्य मई 2022 में शुरू हुआ था और इसे लगभग 38 महीनों में तैयार कर लिया गया. इसके निर्माण में बड़ी मात्रा में एडवांस्ड रोबोटिक्स और स्मार्ट तकनीकों का इस्तेमाल किया गया. चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एआई, लिडार (LiDAR), 5G और लेजर तकनीक से लैस रोबोटों का इस्तेमाल कंक्रीट समतल करने, वेल्डिंग, भारी ग्लास पैनल लगाने और सुरक्षा निगरानी जैसे कामों में किया गया.
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4.रोबोट ने कैसे कर दिखाया ये अजूबा?
कंक्रीट समतल करने वाले स्क्रीड रोबोट इंसानों की तुलना में अधिक तेजी से काम कर सकते थे. भारी कांच लगाने वाले रोबोटों ने सैकड़ों किलो वजनी ग्लास पैनलों को सुरक्षित तरीके से स्थापित किया, जिससे दुर्घटना का जोखिम कम हुआ. वहीं, ऑटोमेटेड वेल्डिंग मशीनें और 24 घंटे निगरानी करने वाले स्मार्ट रोबोट निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करते रहे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन तकनीकों ने काम की स्पीड कई गुना बढ़ा दी, इससे श्रम लागत घटी और सुरक्षा जोखिम भी कम हुए.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
5.चीन के किन हिस्सों को जोड़ता है यह रेलवे स्टेशन?
आज यह स्टेशन चीन के विशाल हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का एक अहम हिस्सा बन चुका है. यह दक्षिण-पश्चिम चीन को देश के कई बड़े शहरों से तेज गति से जोड़ता है. यात्री चोंगकिंग से कुछ ही घंटों में चेंगदू, वुहान, शीआन, कुनमिंग और बीजिंग जैसे शहरों तक पहुंच सकते हैं. इससे न केवल यात्रियों को फायदा हुआ है, बल्कि व्यापार, पर्यटन और उद्योगों को भी बड़ा समर्थन मिला है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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