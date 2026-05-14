दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, लंबाई इतनी कि समा जाएं 15 फुटबॉल ग्राउंड

4 . आखिर क्यों इतना लंबा है हुबली जंक्शन का प्लेटफॉर्म?

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यह विशाल प्लेटफॉर्म केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है. दक्षिण पश्चिम रेलवे ने इसे यार्ड रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया है जिससे स्टेशन पर भीड़भाड़ कम हो, ट्रेनों के संचालन को अधिक सुरक्षित और तेज बनाया जा सके और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. इसकी खास बात यह है कि यह प्लेटफॉर्म बहुत लंबी ट्रेनों को आसानी से संभाल सकता है और जरूरत पड़ने पर एक ही समय में दो ट्रेनों के संचालन में भी मददगार साबित हो सकता है, जिससे परिचालन क्षमता बढ़ती है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)