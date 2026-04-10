दुनिया की वो झील जो समुद्र के ऊपर तैरती है, तस्वीरें देख आंखों पर नहीं होगा भरोसा

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 10, 2026, 10:23 AM IST
1.वो झील जो समुद्र के ऊपर तैरती है
दुनिया में कई ऐसे प्राकृतिक नजारे हैं जो पहली नजर में किसी कल्पना या जादू जैसे लगते हैं, लेकिन असल में वे पूरी तरह वैज्ञानिक कारणों पर आधारित होते हैं. ऐसा ही एक अनोखा स्थान सोरवाग्सवाटन झील है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह समुद्र के ऊपर तैर रही हो. यही वजह है कि इसे प्रकृति का अद्भुत चमत्कार कहा जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.कहां है यह अनोखी झील?
यह झील फारो द्वीप समूह में स्थित है, जो अटलांटिक महासागर के बीच बसे छोटे-छोटे द्वीपों का समूह है. सोरवाग्सवाटन यहां की सबसे बड़ी झील है और यह वागर द्वीप पर स्थित है. स्थानीय लोग इसे लेइटिसवाटन के नाम से भी जानते हैं. यह जगह अपने अनोखे दृश्य के कारण दुनियाभर में मशहूर हो चुकी है.
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3.सोरवाग्सवाटन झील के समुद्र के ऊपर तैरने की क्या है साइंटिफिक वजह?
इस झील की सबसे खास बात इसका समुद्र के ऊपर तैरने जैसा दिखना है. खासकर ट्रेलनिपा चट्टान से देखने पर ऐसा लगता है कि झील समुद्र से सैकड़ों मीटर ऊपर हवा में टंगी हुई है. लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है. झील और समुद्र के बीच ऊंचाई का अंतर लगभग 30 से 40 मीटर ही है. यह पूरा दृश्य एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो भू-आकृति और देखने के एंगल की वजह से बनता है.
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4.सोरवाग्सवाटन झील में कहां से आता है पानी?
सोरवाग्सवाटन झील का पानी आसपास की बारिश और छोटी नदियों से आता है और फिर यह बोस्डालफोसुर झरना के जरिए सीधे समुद्र में गिरता है. यह झरना भी बेहद खूबसूरत है, जहां मीठा पानी चट्टानों से नीचे गिरकर समुद्र में मिल जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
5.सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से दिखता है ऐसा नजारा
यह क्षेत्र ज्वालामुखीय उत्पत्ति का है. फारो द्वीप समूह लाखों साल पहले लावा के ठंडा होने से बने बेसाल्ट चट्टानों से तैयार हुआ है. इसी कारण यहां की चट्टानें ऊंची, खड़ी और बेहद अनोखी दिखती हैं. सोरवाग्सवाटन झील भी इसी खास भू-आकृति का हिस्सा है, जो इसके अद्भुत ऑप्टिकल इल्यूजन को और मजबूत बनाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
6.सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी अहम है सोरवाग्सवाटन झील
असल में यह झील समुद्र के ऊपर तैरती नहीं है, बल्कि एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है. लेकिन जिस तरह से आसपास की चट्टानें और समुद्र का स्तर दिखाई देता है, उससे यह भ्रम पैदा होता है. यही वजह है कि सोरवाग्सवाटन न सिर्फ देखने में अनोखी है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक बेहद दिलचस्प जगह मानी जाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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