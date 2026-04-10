दुनिया की वो झील जो समुद्र के ऊपर तैरती है, तस्वीरें देख आंखों पर नहीं होगा भरोसा

3 . सोरवाग्सवाटन झील के समुद्र के ऊपर तैरने की क्या है साइंटिफिक वजह?

3

इस झील की सबसे खास बात इसका समुद्र के ऊपर तैरने जैसा दिखना है. खासकर ट्रेलनिपा चट्टान से देखने पर ऐसा लगता है कि झील समुद्र से सैकड़ों मीटर ऊपर हवा में टंगी हुई है. लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है. झील और समुद्र के बीच ऊंचाई का अंतर लगभग 30 से 40 मीटर ही है. यह पूरा दृश्य एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो भू-आकृति और देखने के एंगल की वजह से बनता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)