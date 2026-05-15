दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, जानें जीरो टेम्परेचर में वहां कैसे सुरक्षित रहते हैं पैसेंजर्स

4 . तांगगुला स्टेशन बनाने में खास इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल

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तांगगुला स्टेशन का मौसम बेहद खतरनाक है. यहां तापमान लंबे समय तक शून्य से नीचे रह सकता है और यह इलाका पर्माफ्रॉस्ट यानी सालभर जमी रहने वाली जमीन से घिरा है. ऐसे में पटरियों और स्टेशन को स्थिर बनाए रखना आसान नहीं था. इंजीनियरों ने स्पेशल कूलिंग टेक्निक और थर्मल सिस्टम का इस्तेमाल किया जिससे जमीन के पिघलने-जमने की प्रक्रिया का असर रेलवे ट्रैक पर न पड़े. इससे स्टेशन और रेल लाइन को लंबे समय तक सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने में मदद मिली.

(Image Credit: Wikimedia Commons)