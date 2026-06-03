FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में लगी भीषण आग, 20 लोगों की जलकर मौत

दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में लगी भीषण आग, 20 लोगों की जलकर मौत

खान सर कोच‍िंग पर फायर‍िंग का क्‍या है सच?

खान सर कोच‍िंग पर फायर‍िंग का क्‍या है सच?

नींद से समझौता कर की मेहनत से दोस्ती, सूखे की मार झेल रहे इलाके की नामिरा ने इस स्ट्रैटजी से टॉप किया NEET MDS 2025

नींद से समझौता कर की मेहनत से दोस्ती, सूखे की मार झेल रहे इलाके की नामिरा ने इस स्ट्रैटजी से टॉप किया NEET MDS 2025

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Annapurna Bhandar Yojana: इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां कुली भी अलाउड नहीं हैं, जानिए क्यों है ऐसी पाबंदी

भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां कुली भी अलाउड नहीं हैं, जानिए क्यों है ऐसी पाबंदी

World Bicycle Day: दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहां चलाते हैं साइकिल? जाने टॉप देशों की लिस्ट में किस नंबर पर हैं भारत और चीन

दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहां चलाते हैं साइकिल? जाने टॉप देशों की लिस्ट में किस नंबर पर हैं भारत और चीन

HomePhotos

एजुकेशन

World Bicycle Day: दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहां चलाते हैं साइकिल? जाने टॉप देशों की लिस्ट में किस नंबर पर हैं भारत और चीन

आज हम आपको दुनिया के उन देशों के बारे में बताएंगे जो साइकिल का इस्तेमाल करने के मामले में टॉप पर हैं. कुछ देशों में तो कारों की तुलना में साइकिलों की संख्या ज्यादा होती है. जानें इस लिस्ट में चीन और भारत किस पायदान पर आते हैं...

Jaya Pandey | Jun 03, 2026, 10:31 AM IST

1.साइकिल का इस्तेमाल करने वाले टॉप 5 देश

साइकिल का इस्तेमाल करने वाले टॉप 5 देश
1

आज 3 जून को दुनिया वर्ल्ड बाइसिकल डे मना रही है. साइकिल सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है बल्कि ये दो पहियों की आजादी है. ये परिवहन का ऐसा साधन है जो प्रदूषण नहीं फैलाता. आज हम आपको दुनिया के उन देशों के बारे में बताएंगे जो साइकिल का इस्तेमाल करने के मामले में टॉप पर हैं. कुछ देशों में तो कारों की तुलना में साइकिलों की संख्या ज्यादा है. 
(Image: AI Generated)

Advertisement

2.नीदरलैंड्स

नीदरलैंड्स
2

दुनिया भर में साइकिल का इस्तेमाल करने के मामले में नीदरलैंड्स टॉप पर है. यहां 170 लाख लोगों पर 230 लाख साइकिलें हैं. इसका मतलब है कि यहां इंसानों से ज्यादा साइकिलें हैं. यहां की सड़कों पर आपको सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि दादी-नानी की उम्र की महिलाएं भी साइकिल चलाती हुई दिख जाएंगी. बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेकर सूट पहनकर साइकिल से ऑफिस जाते हुए लोग भी दिखाई देते हैं.
(Image Credit: Canva) 

3.डेनमार्क

डेनमार्क
3

साइकिलिंग के मामले में डेनमार्क भी नीदरलैंड्स के करीब है. यहां की राजधानी कोपेनहेगन में आबादी के लगभग आधे लोग इस दो पहिये के वाहन पर यात्रा करते हैं. चाहे बारिश हो या धूप डेनिश लोग अपने अधिकतर काम के लिए साइकिल से ही निकलते हैं. इस देश में हजारों मील लंबे अलग से साइकिल ट्रैक और ग्रीन साइकिल रूट भी मौजूद हैं.
(Image Credit: Canva)  

4.साइकिलिंग के चैंपियन देश

साइकिलिंग के चैंपियन देश
4

साइकिलिंग के दूसरे चैंपियन्स में जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, बेल्जियम और जापान भी शामिल हैं. अगर जर्मनी की बात करें तो यहां की 76% आबादी कभी-कभार या रोजाना साइकिल का इस्तेमाल करती है. इसमें ई-बाइक का योगदान भी कम नहीं है. वहीं, जापान के करीब 27% नागरिक रोजमर्रा की आवाजाही के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं. यहां के रेलवे स्टेशनों तक आसानी से पहुंचने का साइकिल प्राथमिक साधन है. 
(Image Credit: Canva) 

TRENDING NOW

5.चीन

चीन
5

दुनिया में चीन साइकिल का सबसे बड़ा उत्पादक है. ऐसे में यहां के लोग खुद भी साइकिल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. यहां रोजाना साइकिल चलाना परिवहन की रीढ़ है. यहां के करीब 33% लोग अपने रोजमर्रा के काम जैसे बाजार जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, साइकिल से ही करते हैं. हालांकि, यहां बाइक शेयरिंग जैसे विकल्प भी मौजूद हैं जिसे यहां की आबादी अक्सर इस्तेमाल करती है. 
(Image Credit: Canva) 

6.भारत की क्या है स्थिति?

भारत की क्या है स्थिति?
6

ग्लोबल मोबिलिटी सर्वे के मुताबिक भारत के लोग भी साइकिल चालकों के मामले में दुनिया के टॉप देशों में गिने जाते हैं. यहां की लगभग 21 फीसदी आबादी अपने दैनिक कामों के लिए साइकिल पर निर्भर करती है. यहां की सड़कों पर भी साइकिल ट्रैक मौजूद हैं, हालांकि लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को थोड़े और पहल करने की जरूरत है.
(Image Credit: Canva) 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Annapurna Bhandar Yojana: इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां कुली भी अलाउड नहीं हैं, जानिए क्यों है ऐसी पाबंदी
भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां कुली भी अलाउड नहीं हैं, जानिए क्यों है ऐसी पाबंदी
World Bicycle Day: दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहां चलाते हैं साइकिल? जाने टॉप देशों की लिस्ट में किस नंबर पर हैं भारत और चीन
दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहां चलाते हैं साइकिल? जाने टॉप देशों की लिस्ट में किस नंबर पर हैं भारत और चीन
Bold Scene नहीं, इन 5 बड़े कारणों से फिल्मों पर लगती है बैन; यहां समझिए सेंसर बोर्ड का पूरा कानून
Bold Scene नहीं, इन 5 बड़े कारणों से फिल्मों पर लगती है बैन; यहां समझिए सेंसर बोर्ड का पूरा कानून
इन 10 ट्रेनों में टिकट मिलना सबसे मुश्किल, 300 तक पहुंच जाती है वेटिंग
भारत की 10 सबसे ज्यादा वेटिंग वाली ट्रेनें, इनमें टिकट मिलना सबसे मुश्किल, 300 तक पहुंच जाती है वेटिंग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता
स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता
Rahu Gochar: राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक  
राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक
Vastu Remedies: बार-बार झगड़े, बेचैनी और धन हानि का कारण बन सकती है घर की नकारात्मक ऊर्जा
बार-बार झगड़े, बेचैनी और धन हानि का कारण बन सकती है घर की नकारात्मक ऊर्जा
Sun Mount Palmistry: सूर्य पर्वत पर बने ये शुभ निशान खोल सकते हैं किस्मत के द्वार, मिलता है खूब नाम और पैसा
सूर्य पर्वत पर बने ये शुभ निशान खोल सकते हैं किस्मत के द्वार, मिलता है खूब नाम और पैसा
Numerology: इन 3 मूलांक वालों का बचपन कभी खत्म नहीं होता, बढ़ती उम्र में भी रहते हैं मस्तमौला
इन 3 मूलांक वालों का बचपन कभी खत्म नहीं होता, बढ़ती उम्र में भी रहते हैं मस्तमौला
MORE
Advertisement