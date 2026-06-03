World Bicycle Day: दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहां चलाते हैं साइकिल? जाने टॉप देशों की लिस्ट में किस नंबर पर हैं भारत और चीन

6 . भारत की क्या है स्थिति?

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ग्लोबल मोबिलिटी सर्वे के मुताबिक भारत के लोग भी साइकिल चालकों के मामले में दुनिया के टॉप देशों में गिने जाते हैं. यहां की लगभग 21 फीसदी आबादी अपने दैनिक कामों के लिए साइकिल पर निर्भर करती है. यहां की सड़कों पर भी साइकिल ट्रैक मौजूद हैं, हालांकि लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को थोड़े और पहल करने की जरूरत है.

(Image Credit: Canva)



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