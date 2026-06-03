World Bicycle Day: दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहां चलाते हैं साइकिल? जाने टॉप देशों की लिस्ट में किस नंबर पर हैं भारत और चीन

एजुकेशन
Jaya Pandey | Jun 03, 2026, 10:31 AM IST
1.साइकिल का इस्तेमाल करने वाले टॉप 5 देश
आज 3 जून को दुनिया वर्ल्ड बाइसिकल डे मना रही है. साइकिल सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है बल्कि ये दो पहियों की आजादी है. ये परिवहन का ऐसा साधन है जो प्रदूषण नहीं फैलाता. आज हम आपको दुनिया के उन देशों के बारे में बताएंगे जो साइकिल का इस्तेमाल करने के मामले में टॉप पर हैं. कुछ देशों में तो कारों की तुलना में साइकिलों की संख्या ज्यादा है.
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2.नीदरलैंड्स
दुनिया भर में साइकिल का इस्तेमाल करने के मामले में नीदरलैंड्स टॉप पर है. यहां 170 लाख लोगों पर 230 लाख साइकिलें हैं. इसका मतलब है कि यहां इंसानों से ज्यादा साइकिलें हैं. यहां की सड़कों पर आपको सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि दादी-नानी की उम्र की महिलाएं भी साइकिल चलाती हुई दिख जाएंगी. बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेकर सूट पहनकर साइकिल से ऑफिस जाते हुए लोग भी दिखाई देते हैं.
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3.डेनमार्क
साइकिलिंग के मामले में डेनमार्क भी नीदरलैंड्स के करीब है. यहां की राजधानी कोपेनहेगन में आबादी के लगभग आधे लोग इस दो पहिये के वाहन पर यात्रा करते हैं. चाहे बारिश हो या धूप डेनिश लोग अपने अधिकतर काम के लिए साइकिल से ही निकलते हैं. इस देश में हजारों मील लंबे अलग से साइकिल ट्रैक और ग्रीन साइकिल रूट भी मौजूद हैं.
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4.साइकिलिंग के चैंपियन देश
साइकिलिंग के दूसरे चैंपियन्स में जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, बेल्जियम और जापान भी शामिल हैं. अगर जर्मनी की बात करें तो यहां की 76% आबादी कभी-कभार या रोजाना साइकिल का इस्तेमाल करती है. इसमें ई-बाइक का योगदान भी कम नहीं है. वहीं, जापान के करीब 27% नागरिक रोजमर्रा की आवाजाही के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं. यहां के रेलवे स्टेशनों तक आसानी से पहुंचने का साइकिल प्राथमिक साधन है.
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5.चीन
दुनिया में चीन साइकिल का सबसे बड़ा उत्पादक है. ऐसे में यहां के लोग खुद भी साइकिल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. यहां रोजाना साइकिल चलाना परिवहन की रीढ़ है. यहां के करीब 33% लोग अपने रोजमर्रा के काम जैसे बाजार जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, साइकिल से ही करते हैं. हालांकि, यहां बाइक शेयरिंग जैसे विकल्प भी मौजूद हैं जिसे यहां की आबादी अक्सर इस्तेमाल करती है.
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6.भारत की क्या है स्थिति?
ग्लोबल मोबिलिटी सर्वे के मुताबिक भारत के लोग भी साइकिल चालकों के मामले में दुनिया के टॉप देशों में गिने जाते हैं. यहां की लगभग 21 फीसदी आबादी अपने दैनिक कामों के लिए साइकिल पर निर्भर करती है. यहां की सड़कों पर भी साइकिल ट्रैक मौजूद हैं, हालांकि लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को थोड़े और पहल करने की जरूरत है.
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