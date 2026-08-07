कौन-सी डिग्री लेकर भावना कांत बनीं भारत की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर? जानें इंजीनियरिंग से आसमान की शेरनी बनने तक की कहानी

3 . कितनी एजुकेटेड हैं स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत?

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स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बरौनी के डीएवी पब्लिक स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी काम किया. देश सेवा का सपना उन्हें प्राइवेट जॉब से इंडियन एयरफोर्स तक ले आया.