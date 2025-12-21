Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?

एजुकेशन
Pragya Bharti | Dec 21, 2025, 09:52 AM IST
1.Why Winter solstice is happen
आज, 21 दिसंबर 2025 का दिन हर साल एक अद्भुत खगोलीय घटना की गवाह बनती है, जिसे 'विंटर सोल्स्टिस' या 'शीतकालीन संक्रांति' कहा जाता है. दरअसल, उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले लोगों के लिए आज साल का सबसे छोटा दिन होता है, जिसके बाद से धीरे-धीरे दिनों की अवधि बढ़नी शुरू हो जाती है.
2.क्या है विंटर सोल्स्टिस?
खगोल विज्ञान के अनुसार, यह स्थिति तब बनती है जब पृथ्वी का अक्षीय झुकाव सूर्य से सबसे दूर होता है. इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा (Tropic of Capricorn) पर सीधी पड़ती हैं. इसके परिणामस्वरूप, उत्तरी गोलार्ध में सूरज की रोशनी सबसे कम समय के लिए उपलब्ध होती है, जिससे दिन छोटा और रात सबसे लंबी हो जाती है.
3.आज कितने घंटे में डूब जाएगा सूरज?
आज के दिन की अवधि लगभग 10 घंटे और रात की अवधि करीब 14 घंटे की होती है. हालांकि, स्थान के अनुसार थोड़ा अंतर संभव है.
4.धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व
भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है. विंटर सोल्स्टिस को अंधकार पर प्रकाश की विजय की शुरुआत माना जाता है. आज के बाद से दिन बड़े होने लगते हैं, जो सकारात्मकता और नई ऊर्जा का संचार करते हैं. हालांकि मकर संक्रांति (14-15 जनवरी) को सूर्य का आधिकारिक उत्तरायण प्रवेश माना जाता है, लेकिन खगोलीय रूप से सूर्य की उत्तर की ओर यात्रा आज से ही शुरू हो जाती है. कई परंपराओं में आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान, ध्यान और जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है. इसे आध्यात्मिक जागृति का समय भी कहा गया है.
5.अलग-अलग संस्कृतियों में उत्सव का माहौल
दुनिया भर में इस दिन को अलग-अलग नामों से मनाया जाता है. प्राचीन काल में रोम में इसे 'सैटर्नालिया' के रूप में मनाया जाता था, वहीं चीन में इसे 'डोंगज़ी उत्सव' कहा जाता है. स्कैंडिनेवियाई देशों में इसे 'यूल' के रूप में जाना जाता है, जहाँ लोग आग जलाकर सूर्य के पुनर्जन्म का जश्न मनाते हैं.
6.मौसम पर प्रभाव
विंटर सोल्स्टिस के साथ ही भीषण ठंड के मौसम की शुरुआत हो जाती है. भले ही सूर्य आज से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन वातावरण को गर्म होने में समय लगता है, इसलिए आने वाले जनवरी और फरवरी के महीने सबसे ठंडे होते हैं.
विंटर सोल्स्टिस हमें याद दिलाता है कि अंधेरा कितना भी लंबा क्यों न हो, प्रकाश की वापसी निश्चित है. यह दिन प्रकृति के साथ जुड़ने और आने वाले उज्जवल दिनों के स्वागत का खास अवसर है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से