Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?

4 . धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व

भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है. विंटर सोल्स्टिस को अंधकार पर प्रकाश की विजय की शुरुआत माना जाता है. आज के बाद से दिन बड़े होने लगते हैं, जो सकारात्मकता और नई ऊर्जा का संचार करते हैं. हालांकि मकर संक्रांति (14-15 जनवरी) को सूर्य का आधिकारिक उत्तरायण प्रवेश माना जाता है, लेकिन खगोलीय रूप से सूर्य की उत्तर की ओर यात्रा आज से ही शुरू हो जाती है. कई परंपराओं में आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान, ध्यान और जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है. इसे आध्यात्मिक जागृति का समय भी कहा गया है.