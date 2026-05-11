रेलवे स्टेशनों पर नाम के साथ क्यों लिखी होती है समुद्र तल से ऊंचाई? अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है खास कनेक्शन

2 . Mean Sea Level का क्या मतलब होता है?

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Mean Sea Level (MSL) समुद्र की सतह के औसत स्तर को कहा जाता है. इसे ऊंचाई मापने का एक मानक आधार माना जाता है. भारत समेत दुनिया के कई देशों में पहाड़ों, शहरों, सड़कों और रेलवे स्टेशनों की ऊंचाई इसी मानक के आधार पर मापी जाती है. उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टेशन के बोर्ड पर लिखा हो कि वह समुद्र तल से 348 मीटर ऊपर है, तो इसका मतलब यह है कि वह स्टेशन समुद्र की औसत सतह से 348 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. हालांकि, रेलवे बोर्डों पर अक्सर ऊंचाई मीटर में लिखी जाती है और कई बार Above Mean Sea Level का उल्लेख भी देखने को मिलता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)