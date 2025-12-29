सिटी ऑफ सेवन हिल्स क्यों कहलाता है यह शहर? यहां पड़ी थी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव

यूपी- कानपुर में IIT छात्र ने खुदकुशी की, 26 साल के जय सिंह मीणा ने फांसी लगाई, राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है छात्र, सुसाइड नोट में लिखा- Sorry Everyone | बहराइच: 7वां आदमखोर भेड़िया भी मारा गया, वन विभाग की टीम को मिली कामयाबी, अब तक 12 लोगों का शिकार कर चुका था भेड़िया | वृंदावन में नए साल पर सनी लियोनी के कार्यक्रम का विरोध, साधु-संतों ने जिलाधिकारी को लिखी चिट्ठी | PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा- बांग्लादेश में हिंदुओं की लिचिंग पर शोर जबकि हमारे देश में भी लिंचिंग होती है, गांधी-नेहरू के भारत को 'लिंचिस्तान' में बदल दिया
जया पाण्डेय | Dec 29, 2025, 11:01 AM IST
1.किस शहर को कहते हैं सात पहाड़ियों का शहर?
दुनिया के हर शहर की अपनी एक अलग कहानी होती है. कोई शहर अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है तो कोई अपने ऐतिहासिक महत्व, स्थापत्य और विरासत के लिए. इन्हीं खास शहरों में से एक है रोम, जिसे सदियों से सिटी ऑफ सेवन हिल्स कहा जाता है. यह नाम केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जिसने प्राचीन दुनिया की राजनीति, कानून और सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया.
2.सात अलग-अलग पहाड़ियों पर हुआ था प्राचीन रोम का विकास
इटली की राजधानी रोम को सात पहाड़ियों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन रोम का विकास सात अलग-अलग पहाड़ियों पर हुआ था. ये पहाड़ियां एवेंटाइन, कैलियन, कैपिटोलिन, एस्क्विलिन, पैलेटाइन, क्विरिनल और विमिनल थीं. टाइबर नदी के किनारे स्थित इन पहाड़ियों ने रोम को प्राकृतिक सुरक्षा, रणनीतिक मजबूती और जीवन के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए.
3.रोमन सभ्यता की जन्मभूमि
रोम को रोमन सभ्यता की जन्मभूमि माना जाता है और यहीं से इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दीर्घकालिक साम्राज्यों में से एक रोमन साम्राज्य का उदय हुआ. इन सातों पहाड़ियों पर मंदिर, सार्वजनिक भवन, शाही आवास और बाजार विकसित हुए, जिन्होंने धीरे-धीरे रोम को एक छोटे से बस्ती समूह से विशाल महानगर में बदल दिया. प्रत्येक पहाड़ी की अपनी अलग पहचान और धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक भूमिका थी.
4.रोम की स्थापना
रोम की स्थापना की पारंपरिक कहानी 753 ईसा पूर्व से जुड़ी है. रोमन किंवदंती के अनुसार, जुड़वां भाई रोमुलस और रेमस ने इस शहर की नींव रखी थी. कथा के अनुसार उनका पालन-पोषण एक मादा भेड़िया ने किया था. रोमुलस ने पैलेटाइन पहाड़ी को शहर बसाने के लिए चुना और यहीं से रोम का प्रारंभ माना जाता है. बाद में रोमुलस ही रोम का पहला राजा बना.
5.धीरे-धीरे जुड़ने लगे सारे गांव
समय के साथ पैलेटाइन के आसपास की कैपिटोलिन, एवेंटाइन और अन्य पहाड़ियों पर बसे गांव एक-दूसरे से जुड़ते चले गए. ये सभी पहले अलग-अलग बस्तियां थीं, लेकिन बढ़ती आबादी, व्यापार और सुरक्षा की जरूरतों ने इन्हें एक संगठित शहर में बदल दिया. इस एकीकरण ने रोम को सैन्य, प्रशासनिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाया.
6.बाद में रोमन साम्राज्य की राजधानी बना यह शहर
आगे चलकर यही शहर रोमन गणराज्य और फिर रोमन साम्राज्य की राजधानी बना. रोमन साम्राज्य ने लगभग एक हजार वर्षों तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के बड़े हिस्से पर शासन किया. कानून, सड़कों, वास्तुकला और प्रशासन के क्षेत्र में रोमन सभ्यता की विरासत आज भी आधुनिक दुनिया में दिखाई देती है