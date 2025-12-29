सिटी ऑफ सेवन हिल्स क्यों कहलाता है यह शहर? यहां पड़ी थी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव

1 . किस शहर को कहते हैं सात पहाड़ियों का शहर?

दुनिया के हर शहर की अपनी एक अलग कहानी होती है. कोई शहर अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है तो कोई अपने ऐतिहासिक महत्व, स्थापत्य और विरासत के लिए. इन्हीं खास शहरों में से एक है रोम, जिसे सदियों से सिटी ऑफ सेवन हिल्स कहा जाता है. यह नाम केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जिसने प्राचीन दुनिया की राजनीति, कानून और सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया.