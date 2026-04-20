भारत में 'बड़े साहब' की कुर्सी पर सफेद तौलिया क्यों? अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है राज

5 . सफेद रंग का तौलिया ही क्यों?

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अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर सफेद तौलिए का ही इस्तेमाल क्यों होता है, किसी और रंग का क्यों नहीं तो आपको बता दें कि सफेद रंग को साफ-सफाई, सादगी और औपचारिकता का प्रतीक माना जाता है. इस पर गंदगी तुरंत नजर आ जाती है, जिससे इसे नियमित रूप से बदलना जरूरी हो जाता है. एक साफ सफेद तौलिया न सिर्फ स्वच्छता का संकेत देता है, बल्कि कुर्सी को एक औपचारिक और खास रूप भी देता है. सरकारी दफ्तरों में अक्सर बिना कुछ कहे ही माहौल से अधिकार और पद का एहसास हो जाता है, और यह छोटा सा तौलिया उसी परंपरा का हिस्सा है.

(Image: AI Generated)



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