भारत में 'बड़े साहब' की कुर्सी पर सफेद तौलिया क्यों? अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है राज

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 20, 2026, 04:30 PM IST
1.दफ्तर में सीनियर अधिकारी की कुर्सी पर क्यों लगाया जाता है सफेद तौलिया?
भारत में आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएं, कुछ चीजें लगभग हर जगह एक जैसी दिखती हैं. स्टील की अलमारियां, फाइलों के ढेर, धीमी रफ्तार से चलता पंखा और सबसे सीनियर अधिकारी की कुर्सी पर रखा सफेद तौलिया, आज तक नहीं बदला है. यह सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही एक प्रशासनिक परंपरा है, जिसकी जड़ें ब्रिटिश काल तक जाती हैं.
(Image: AI Generated)
2.हाइजीन का साधन कब बन गया स्टेटस सिंबल?
सफेद तौलिये की शुरुआत पूरी तरह व्यावहारिक कारणों से हुई मानी जाती है. पहले के समय में दफ्तरों में एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं नहीं होती थीं और भारत के गर्म वातावरण में अधिकारी अक्सर पसीने से तर होकर ऑफिस पहुंचते थे. उस दौर में यात्रा भी आसान नहीं थी. घोड़ा-गाड़ी, ट्रेन या पैदल सफर आम बात थी. ऐसे में कुर्सी पर रखा तौलिया एक तरह से हाइजीन का साधन बन गया. अधिकारी इससे अपना चेहरा या हाथ पोंछ सकते थे और साथ ही यह कुर्सी को पसीने, धूल और बालों में लगे तेल से बचाता था. फर्नीचर को साफ रखना भी जरूरी था क्योंकि उस समय लकड़ी की कुर्सियां महंगी होती थीं, इसलिए तौलिया एक आसान और सस्ता समाधान था जिसे रोज बदला और धोया जा सकता था.
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3.ब्रिटिश काल से जुड़ा है राज
धीरे-धीरे यह उपयोगिता एक तरह के प्रतीक में बदल गई. ब्रिटिश काल में नौकरशाही में पद और प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए कई तरह के संकेत इस्तेमाल होते थे. किसका कमरा कितना बड़ा है, किसकी कुर्सी कैसी है, कौन दरवाजे के कितना करीब बैठता है, इस सबके साथ सफेद तौलिया भी सीनियरिटी का संकेत बन गया. वरिष्ठ अधिकारी की कुर्सी पर साफ-सुथरा सफेद तौलिया रखा जाता, जबकि आम कर्मचारियों या आगंतुकों के लिए साधारण कुर्सियां होती थीं. इस तरह यह सिर्फ सुविधा नहीं रहा, बल्कि एक तरह का स्टेटस मार्कर बन गया.
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4.आज भी सरकारी दफ्तरों की शान है सफेद तौलिया
आजादी के बाद भी यह परंपरा खत्म नहीं हुई. भले ही आज डिजिटल फाइलें, मॉडर्न ऑफिस और नया वर्कफोर्स, लेकिन कई प्रशासनिक आदतें अपने आप चलती रहती हैं. नए अधिकारी अक्सर वही कमरे, वही फर्नीचर और वही कार्यशैली विरासत में पाते हैं, जो पहले से चली आ रही होती है. इसी वजह से सफेद तौलिया भी आज तक कई सरकारी दफ्तरों में दिखाई देता है.
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5.सफेद रंग का तौलिया ही क्यों?
अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर सफेद तौलिए का ही इस्तेमाल क्यों होता है, किसी और रंग का क्यों नहीं तो आपको बता दें कि सफेद रंग को साफ-सफाई, सादगी और औपचारिकता का प्रतीक माना जाता है. इस पर गंदगी तुरंत नजर आ जाती है, जिससे इसे नियमित रूप से बदलना जरूरी हो जाता है. एक साफ सफेद तौलिया न सिर्फ स्वच्छता का संकेत देता है, बल्कि कुर्सी को एक औपचारिक और खास रूप भी देता है. सरकारी दफ्तरों में अक्सर बिना कुछ कहे ही माहौल से अधिकार और पद का एहसास हो जाता है, और यह छोटा सा तौलिया उसी परंपरा का हिस्सा है.
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