FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Adhik Maas 2026: 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना

12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना

मध्य प्रदेश के विवादित IAS संतोष वर्मा पर गिरी गाज, मोहन यादव सरकार ने छीने सभी पद, केंद्र को भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव

मध्य प्रदेश के विवादित IAS संतोष वर्मा पर गिरी गाज, मोहन यादव सरकार ने छीने सभी पद, केंद्र को भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव

पूर्व गृहमंत्री और लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार 

पूर्व गृहमंत्री और लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री

भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री

क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर

क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर

समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी

समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी

HomePhotos

एजुकेशन

क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर

सोशल मीडिया पर आईपीएस ईशा सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह रैली में अनुमति से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर एक्टर और राजनेता विजय के सहयोगी को फटकारती नजर आ रही हैं, जानें कौन हैं आईपीएस ईशा सिंह...

जया पाण्डेय | Dec 12, 2025, 08:48 AM IST

1.सोशल मीडिया पर वायरल हुईं आईपीएस ईशा सिंह

सोशल मीडिया पर वायरल हुईं आईपीएस ईशा सिंह
1

सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है जिसमें एक महिला आईपीएस अधिकारी बड़ी संख्या में लोगों की रैली पर सवाल उठाते हुए अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के सहयोगी बुस्सी आनंद को फटकार लगाती हैं. वह कहती हैं, 'आपने इतने लोगों का खून बहाया है. चालीस लोग मारे गए हैं. आप क्या कर रहे हैं?

Advertisement

2.विजय की पार्टी के मेंबर्स को खूब लताड़ा

विजय की पार्टी के मेंबर्स को खूब लताड़ा
2

इस रैली में 5000 लोगों की अनुमति थी जबकि इससे कहीं ज्यादा लोग इसमें शामिल होने आ गए थे. अपनी आवाज में तीखे लहजे के साथ आईपीएस अधिकारी ईशा सिंह ने 28 सितंबर को टीवीके की एक विशाल रैली के दौरान हुई करूर भगदड़ की याद दिलाते हुए 41 लोगों की मौत का भयावह जिक्र किया.

3.कौन हैं आईपीएस ईशा सिंह?

कौन हैं आईपीएस ईशा सिंह?
3

1998 में मुंबई में जन्मीं ईशा सिंह को साहस और निडरता अपने माता-पिता से विरासत में मिली. उनके पिता योगेश प्रताप सिंह 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी थे जिन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण दंडात्मक पदों पर भेजा जाने लगा और इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया. उनकी मां आभा सिंह ने भारतीय डाक सेवा छोड़ दी और इसके बजाय वकालत करने और जनहित में काम करने का विकल्प चुना जिसमें सलमान खान हिट-एंड-रन मामला भी शामिल है.

4.आईपीएस बनने से पहले ईशा सिंह का करियर

आईपीएस बनने से पहले ईशा सिंह का करियर
4

बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल से ग्रेजुएट ईशा सिंह ने भी मानवाधिकार मामलों और जनहित याचिकाओं पर काम करने के लिए बढ़िया कॉरपोरेट इंटर्नशिप के ऑफर को ठुकरा दिया और मां की तरह वकालत से जनसेवा का रास्ता चुना. 2021 में उन्होंने मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जान गंवाने वाले तीन सफाईकर्मियों की विधवाओं के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा दिलवाया.

TRENDING NOW

5.वकील बनकर झूठे अभियोगों के पीड़ितों के लिए लड़ी लड़ाई

वकील बनकर झूठे अभियोगों के पीड़ितों के लिए लड़ी लड़ाई
5

उन्होंने झूठे अभियोगों के पीड़ितों के लिए भी लड़ाई लड़ी जिसमें एक ऐसी महिला को जमानत दिलवाना भी शामिल है जिसे एक ताकतवर अफसर ने कथित तौर पर मनगढ़ंत जालसाजी के आरोपों में जेल में डाल दिया था. उन्हें एहसास हुआ कि कानून ने उन्हें व्यक्तिगत लड़ाइयां जीतने में मदद की लेकिन व्यवस्था को सुधार की नहीं, बल्कि पुनर्स्थापना की जरूरत है.

6.दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्रैक कर रचा इतिहास

दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्रैक कर रचा इतिहास
6

कोविड महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की लेकिन पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाईं. आखिरकार दूसरे प्रयास में 191वीं रैंक लाकर उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की और AGMUT कैडर की आईपीएस अधिकारी बनीं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री
भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री
क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर
क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर
समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी
समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी
अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत और नियमित जमानत में क्या अतंर होता है?
अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत और नियमित जमानत में क्या अतंर होता है?
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
MORE
Advertisement
धर्म
Kalashtami Vrat 2025: इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Mesh Rashifal 2026: मेष राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा 2026, जानें कैसा रहेगा करियर, स्वास्थ्य और फाइनेंस
मेष राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा 2026, जानें कैसा रहेगा करियर, स्वास्थ्य और फाइनेंस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता
Mulank 2 Horoscope 2026: मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?
मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?
MORE
Advertisement