क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर

जया पाण्डेय | Dec 12, 2025, 08:48 AM IST
1.सोशल मीडिया पर वायरल हुईं आईपीएस ईशा सिंह
सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है जिसमें एक महिला आईपीएस अधिकारी बड़ी संख्या में लोगों की रैली पर सवाल उठाते हुए अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के सहयोगी बुस्सी आनंद को फटकार लगाती हैं. वह कहती हैं, 'आपने इतने लोगों का खून बहाया है. चालीस लोग मारे गए हैं. आप क्या कर रहे हैं?
2.विजय की पार्टी के मेंबर्स को खूब लताड़ा
इस रैली में 5000 लोगों की अनुमति थी जबकि इससे कहीं ज्यादा लोग इसमें शामिल होने आ गए थे. अपनी आवाज में तीखे लहजे के साथ आईपीएस अधिकारी ईशा सिंह ने 28 सितंबर को टीवीके की एक विशाल रैली के दौरान हुई करूर भगदड़ की याद दिलाते हुए 41 लोगों की मौत का भयावह जिक्र किया.
3.कौन हैं आईपीएस ईशा सिंह?
1998 में मुंबई में जन्मीं ईशा सिंह को साहस और निडरता अपने माता-पिता से विरासत में मिली. उनके पिता योगेश प्रताप सिंह 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी थे जिन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण दंडात्मक पदों पर भेजा जाने लगा और इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया. उनकी मां आभा सिंह ने भारतीय डाक सेवा छोड़ दी और इसके बजाय वकालत करने और जनहित में काम करने का विकल्प चुना जिसमें सलमान खान हिट-एंड-रन मामला भी शामिल है.
4.आईपीएस बनने से पहले ईशा सिंह का करियर
बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल से ग्रेजुएट ईशा सिंह ने भी मानवाधिकार मामलों और जनहित याचिकाओं पर काम करने के लिए बढ़िया कॉरपोरेट इंटर्नशिप के ऑफर को ठुकरा दिया और मां की तरह वकालत से जनसेवा का रास्ता चुना. 2021 में उन्होंने मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जान गंवाने वाले तीन सफाईकर्मियों की विधवाओं के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा दिलवाया.
5.वकील बनकर झूठे अभियोगों के पीड़ितों के लिए लड़ी लड़ाई
उन्होंने झूठे अभियोगों के पीड़ितों के लिए भी लड़ाई लड़ी जिसमें एक ऐसी महिला को जमानत दिलवाना भी शामिल है जिसे एक ताकतवर अफसर ने कथित तौर पर मनगढ़ंत जालसाजी के आरोपों में जेल में डाल दिया था. उन्हें एहसास हुआ कि कानून ने उन्हें व्यक्तिगत लड़ाइयां जीतने में मदद की लेकिन व्यवस्था को सुधार की नहीं, बल्कि पुनर्स्थापना की जरूरत है.
6.दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्रैक कर रचा इतिहास
कोविड महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की लेकिन पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाईं. आखिरकार दूसरे प्रयास में 191वीं रैंक लाकर उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की और AGMUT कैडर की आईपीएस अधिकारी बनीं.
