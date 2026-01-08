Indian Army में सिर्फ Unmarried उम्मीदवारों की भर्ती क्यों होती है? शादीशुदा की क्यों नहीं

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 08, 2026, 04:06 PM IST
1.इंडियन आर्मी में एंट्री लेवल पर अविवाहित होना क्यों जरूरी है?
भारतीय सेना में शामिल होना केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक कठिन और अनुशासित जीवनशैली अपनाने जैसा है. जब भी NDA, CDS या अग्निपथ जैसी भर्तियां निकलती हैं तो एलिजिबिलिटी में साफ लिखा होता है कि उम्मीदवार अविवाहित होना चाहिए. आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में उम्मीदवार का अविवाहित होना इतना क्यों जरूरी है?
2.कठिन और लंबी ट्रेनिंग
सेना की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है. इसमें सुबह-शाम फिजिकल ट्रेनिंग, मानसिक दबाव, अनुशासन और लगातार मेहनत शामिल होती है. इस दौरान उम्मीदवार को पूरी तरह ट्रेनिंग पर फोकस करना होता है. शादी-शुदा व्यक्ति के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण यह फोकस बनाए रखना मुश्किल हो सकता है.
3.पूरा कमिटमेंट और डेडिकेशन
भारतीय सेना अपने जवानों से 100% कमिटमेंट चाहती है. शुरुआती ट्रेनिंग पीरियड में अविवाहित उम्मीदवारों से यह अपेक्षा पूरी करना आसान होता है क्योंकि उनके ऊपर परिवार या जीवनसाथी की जिम्मेदारी नहीं होती.
4.परिवार से लंबे समय तक दूर रहना
ट्रेनिंग और पोस्टिंग के दौरान सैनिकों को कई-कई महीनों तक परिवार से दूर रहना पड़ता है. शादी-शुदा उम्मीदवारों के लिए यह भावनात्मक और मानसिक रूप से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिससे ट्रेनिंग पर असर पड़ सकता है.
5.अनुशासन और नियमों का पालन
सेना में अनुशासन सर्वोपरि होता है. ट्रेनिंग के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं होती. अगर कोई उम्मीदवार नियम तोड़ता है तो उसे ट्रेनिंग से बाहर किया जा सकता है और उस पर हुए सरकारी खर्च की भरपाई भी मांगी जा सकती है.
6.उम्र और NDA का संबंध
NDA में उम्मीदवारों की उम्र लगभग 16.5 से 19.5 साल होती है. यह उम्र भारत में शादी की कानूनी उम्र से कम होती है इसलिए NDA में अविवाहित होना स्वाभाविक और व्यावहारिक शर्त है. NDA में आवेदन के समय उम्मीदवार का अविवाहित होना जरूरी है. इसमें ट्रेनिंग पूरी होने तक शादी करने की अनुमति नहीं होती. यह नियम पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों पर लागू है.
7.CDS में शादी को लेकर क्या नियम है?
CDS के जरिए IMA और OTA जैसी एकेडमी में एडमिशन मिलता है. IMA के लिए आमतौर पर अविवाहित होना जरूरी है. वहीं OTA में कुछ मामलों में शादी-शुदा उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं लेकिन ट्रेनिंग के दौरान नियम सख्त रहते हैं.
8.Agnipath स्कीम में शादी को लेकर क्या नियम है?
अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवार का अविवाहित होना अनिवार्य है. उम्मीदवार को यह लिखित वादा करना होता है कि ट्रेनिंग और सेवा अवधि में वह शादी नहीं करेगा. इतना ही नहीं अगर अग्निवीरों को सेना में स्थायी नौकरी चाहिए तो सिलेक्शन का लिस्ट आने तक वह शादी नहीं कर सकता.
9.महिलाओं के लिए क्या बदलाव हुए हैं?
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब महिलाएं भी NDA और दूसरी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकती हैं. लेकिन पुरुषों की तरह ही महिलाओं के लिए भी अविवाहित होना और ट्रेनिंग पूरी होने तक शादी न करना जरूरी है.
10.क्या शादी-शुदा लोग कभी सेना में भर्ती नहीं हो सकते?
ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना में शादीशुदा लोगों को एकदम से एंट्री नहीं मिलती. कुछ शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) और खास एंट्री स्कीम्स में शादी-शुदा उम्मीदवारों को भी मौका मिलता है. लेकिन शुरुआती ट्रेनिंग और अकादमी लेवल की अधिकतर एंट्री में अविवाहित होना जरूरी होता है.
11.क्या भेदभाव भरा है अविवाहित रहने वाला नियम?
अविवाहित होने की शर्त किसी के साथ भेदभाव नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उम्मीदवार बिना किसी निजी जिम्मेदारी के पूरी तरह सेना के कठोर जीवन, ट्रेनिंग और अनुशासन में खुद को ढाल सके.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.