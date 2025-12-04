भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी

2 . बैठक के बाद संयुक्त प्रेस नोट जारी होगा

मीडिया एजेंसी पीटीआई के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात उनके सम्मान में एक निजी रात्रिभोज का आयोजन करेंगे. यह कदम पिछले वर्ष मास्को में पुतिन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए विशेष सम्मान का जवाब माना जा रहा है. शुक्रवार सुबह 11:50 बजे पुतिन हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से औपचारिक बातचीत करेंगे. दोनों नेताओं की बैठक के बाद दोपहर करीब 1:50 बजे संयुक्त प्रेस नोट जारी होने की संभावना है.