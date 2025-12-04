FacebookTwitterYoutubeInstagram
PM आवास पहुंचा मोदी-पुतिन का काफिला, एक ही गाड़ी में दोनों नेताओं ने किया सफर

भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर गुरुवार शाम नई दिल्ली पहुंच रहे हैं. यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात में वैश्विक परिस्थितियों, क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय साझेदारियों पर अहम बातचीत होने की उम्मीद है.

राजा राम | Dec 04, 2025, 04:43 PM IST

1.व्लादिमीर पुतिन आज नई दिल्ली पहुंचेंगे

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज करीब 6:35 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे. विदेश मंत्रालय ने उनके विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी साझा की है. पुतिन की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं.

2.बैठक के बाद संयुक्त प्रेस नोट जारी होगा

मीडिया एजेंसी पीटीआई के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात उनके सम्मान में एक निजी रात्रिभोज का आयोजन करेंगे. यह कदम पिछले वर्ष मास्को में पुतिन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए विशेष सम्मान का जवाब माना जा रहा है. शुक्रवार सुबह 11:50 बजे पुतिन हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से औपचारिक बातचीत करेंगे. दोनों नेताओं की बैठक के बाद दोपहर करीब 1:50 बजे संयुक्त प्रेस नोट जारी होने की संभावना है.

 

3.कूटनीतिक परंपरा में बेहद खास जगह

97 साल पुराना हैदराबाद हाउस भारत की कूटनीतिक परंपरा में बेहद खास जगह रखता है. देश के ज्यादातर शीर्ष राजनयिक कार्यक्रम इसी इमारत में होते हैं. साल 1928 में तैयार हुआ यह भवन यूरोपीय और मुगल स्थापत्य का अनूठा मिश्रण है. आज़ादी से पहले यह देसी रियासतों के शासकों के लिए दिल्ली में ठहरने का महत्वपूर्ण स्थल था.

4.चैंबर ऑफ प्रिंसेस

ब्रिटिश शासन द्वारा 1920 में ‘चैंबर ऑफ प्रिंसेस’ बनाए जाने के बाद रियासतों के प्रमुख अक्सर दिल्ली बुलाए जाते थे. लेकिन उनके निवास की सुविधा न होने के कारण इस भवन का निर्माण कराया गया.

5.यह भवन स्थायी रूप से केंद्र सरकार के अधिकार में आ गया

आज़ादी के बाद सभी रियासतें भारत संघ में शामिल हुईं और 1954 में विदेश मंत्रालय ने हैदराबाद हाउस को लीज पर ले लिया. बाद में केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच समझौते के बाद यह भवन स्थायी रूप से केंद्र सरकार के अधिकार में आ गया.

6.औपचारिक बैठक का प्रमुख स्थल

आज हैदराबाद हाउस भारत में आने वाले किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की औपचारिक बैठक का प्रमुख स्थल है और पुतिन की यात्रा के साथ इसकी कूटनीतिक अहमियत एक बार फिर सामने आई है.

