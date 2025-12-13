लूडो के अपोजिट साइड के नंबरों को जोड़ने पर हमेशा 7 ही क्यों आता है? जानें इसके पीछे छिपा गणित का नियम

5 . इसे पीछे का गणितीय नियम

5

वहीं पासे पर 1 से 6 तक के अंक होते हैं और अगर इन्हें जोड़ा जाए तो इसका कुल योग 21 होता है. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21, अब पासे की 6 सतहें होती हैं जो 3 जोड़ों में आमने-सामने होती हैं. अगर कुल योग 21 को 3 जोड़ों में बराबर बांटा जाए तो नंबर 7 आएगा इसलिए हर आमने-सामने की जोड़ी का योग 7 रखा जाता है. जैसे 1 के सामने 6, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4. ये पूरी तरह से गणित के इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन का नियम है.