FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पंकज चौधरी होंगे यूपी के नए BJP अध्यक्ष

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Pariksha Pe Charcha 2026: अपने बच्चे को दें PM Modi से मिलने और सवाल पूछने का मौका, यहां जानें रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Pariksha Pe Charcha 2026: अपने बच्चे को दें PM Modi से मिलने और सवाल पूछने का मौका

Mysterious Temple: आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या 

आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या

IND vs PAK Pitch Report: भारत-पाकिस्तान मैच में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है दुबई की पिच

IND vs PAK Pitch Report: भारत-पाकिस्तान मैच में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है दुबई की पिच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs PAK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान मुकाबला? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs PAK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान मुकाबला? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

रात में गायब हो जाता है ये आईलैंड! सुबह-शाम तक लगा रहता है लोगों का मेला, अंधेरे में नहीं जा सकता है कोई

रात में गायब हो जाता है ये आईलैंड! सुबह-शाम तक लगा रहता है लोगों का मेला, अंधेरे में नहीं जा सकता है कोई

लूडो के अपोजिट साइड के नंबरों को जोड़ने पर हमेशा 7 ही क्यों आता है? जानें इसके पीछे छिपा गणित का नियम

लूडो के अपोजिट साइड के नंबरों को जोड़ने पर हमेशा 7 ही क्यों आता है? जानें इसके पीछे छिपा गणित का नियम

HomePhotos

एजुकेशन

लूडो के अपोजिट साइड के नंबरों को जोड़ने पर हमेशा 7 ही क्यों आता है? जानें इसके पीछे छिपा गणित का नियम

क्या आप जानते हैं कि लूडो के अपोजिट नंबरों को जोड़ने पर हमेशा 7 ही क्यों आता है? जानें आखिर इसके पीछे की वजह क्या है...

जया पाण्डेय | Dec 13, 2025, 01:24 PM IST

1.प्राचीन काल से होता आ रहा है पासे का इस्तेमाल

प्राचीन काल से होता आ रहा है पासे का इस्तेमाल
1

प्राचीन काल से पासे का इस्तेमाल होता आया है. पुरातत्वविदों ने मेसोपोटामिया से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता और चीन तक की सभ्यताओं में पासे जैसी शुरुआती वस्तुएं पाई हैं. हालांकि ये वस्तुएं हमेशा घनाकार नहीं होती थीं और न ही उन पर संख्याएं एक जैसी होती थीं. समय के साथ छह भुजाओं वाला वर्गाकार पासा रोजमर्रा के खेलों के लिए एक मानक आकार बन गया.

Advertisement

2.क्या है पासे का मानक लेआउट?

क्या है पासे का मानक लेआउट?
2

आजकल पासे का मानक लेआउट वर्गाकार ही माना जाता है जिसमें 1 के सामने 6, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4 की संख्या अंकित होती है. हालांकि ऐसी संख्या लिखने की कोई मानक वजह नहीं है बल्कि अधिकांश लोगों को यह अभ्यस्त हो जाने के बाद यह सही लगता है. वहीं कई लोगों को लगता है कि यह जोड़ी सुनिश्चित करती है कि पासा संतुलित है.
 

3.पासे को लेकर दूर कीजिए गलतफहमी

पासे को लेकर दूर कीजिए गलतफहमी
3

एक आम गलतफहमी को दूर करना भी जरूरी है. सात संख्याओं के संयोजन मात्र से पासा निष्पक्ष नहीं हो जाता. पासा तब निष्पक्ष होता है जब वह भौतिक रूप से संतुलित हो यानी इसमें एकसमान सामग्री, साफ किनारे, एकसमान बिंदु या नक्काशी हो और इसके अलावा इसमें कोई भी निर्माण दोष न हो जिससे उसके वजन में बदलाव हो.

4.गलतियों को आसानी से पहचानने का तरीका

गलतियों को आसानी से पहचानने का तरीका
4

संख्याओं को फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है और पासा तब भी उतने ही निष्पक्ष रूप से लुढ़केगा. वहीं अगर आप बड़े पैमाने पर पासे बना रहे हैं तो आपको गलतियों को जल्दी पहचानने का तरीका चाहिए होगा. यह जांचना कि आमने-सामने की सतहों का योग 7 है या नहीं, यह एक आसानी से गुणवत्ता चेक करने का तरीका है.

TRENDING NOW

5.इसे पीछे का गणितीय नियम

इसे पीछे का गणितीय नियम
5

वहीं पासे पर 1 से 6 तक के अंक होते हैं और अगर इन्हें जोड़ा जाए तो इसका कुल योग 21 होता है.  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21, अब पासे की 6 सतहें होती हैं जो 3 जोड़ों में आमने-सामने होती हैं. अगर कुल योग 21 को 3 जोड़ों में बराबर बांटा जाए तो नंबर 7 आएगा इसलिए हर आमने-सामने की जोड़ी का योग 7 रखा जाता है. जैसे 1 के सामने 6, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4. ये पूरी तरह से गणित के इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन का नियम है.

6.मनोवैज्ञानिक भी है कारण

मनोवैज्ञानिक भी है कारण
6

पासे के इस्तेमाल में एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तालमेल भी है. दो पासों का उपयोग करने वाले कई लोकप्रिय खेलों में 7 सबसे आम योग होता है. इससे खिलाड़ी को खेल की पूरी प्रक्रिया सहज लगने लगती है. हालांकि अब नए पासे, कस्टम पासे और कुछ पारंपरिक डिजाइनों में अलग-अलग लेआउट होते हैं. लेकिन कैसीनो में सात अंकों के योग की परंपरा को मानक का हिस्सा माना जाता है. यह किसी साइंटिफिक वजह से ज्यादा निरंतरता से जुड़ा हुआ है.

7.कैसे आदत बन गया नियम?

कैसे आदत बन गया नियम?
7

इस तरह से पासे के विपरीत में लिखे गए अंकों का जोड़ 7 होना इस वजह से क्योंकि पीढ़ियों से इसे बनाने वालों और खिलाड़ियों ने इसे सुव्यवस्थित, जांच योग्य और भरोसेमंद पाया और फिर यह आदत नियम बन गई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs PAK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान मुकाबला? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND vs PAK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान मुकाबला? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
रात में गायब हो जाता है ये आईलैंड! सुबह-शाम तक लगा रहता है लोगों का मेला, अंधेरे में नहीं जा सकता है कोई
रात में गायब हो जाता है ये आईलैंड! सुबह-शाम तक लगा रहता है लोगों का मेला, अंधेरे में नहीं जा सकता है कोई
लूडो के अपोजिट साइड के नंबरों को जोड़ने पर हमेशा 7 ही क्यों आता है? जानें इसके पीछे छिपा गणित का नियम
लूडो के अपोजिट साइड के नंबरों को जोड़ने पर हमेशा 7 ही क्यों आता है? जानें इसके पीछे छिपा गणित का नियम
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गुमनामी से अचानक बाहर निकलकर चमक जाते हैं, जैसे धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना ने किया कमबैक
इन तारीखों पर जन्मे लोग गुमनामी से अचानक बाहर निकलकर चमक जाते हैं, जैसे धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना ने किया कमबैक
समुद्र की गहराई में भी मौजूद हैं पर्वत, जानें पृथ्वी पर सबसे लंबा जलमग्न Mountain Range
समुद्र की गहराई में भी मौजूद हैं पर्वत, जानें पृथ्वी पर सबसे लंबा जलमग्न Mountain Range
MORE
Advertisement
धर्म
Good Luck Tips: खूब मेहनत के बाद भी किस्मत का नहीं मिल पा रहा साथ तो आजमा लें ये उपाय, एक्टिव हो जाएगा गुडलक
खूब मेहनत के बाद भी किस्मत का नहीं मिल पा रहा साथ तो आजमा लें ये उपाय, एक्टिव हो जाएगा गुडलक
Adhik Maas 2026: 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना
12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना
Paush Amavasya 2025: 19 या 20 को, दिसंबर में कब है पौष अमावस्या? जानिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त 
Paush Amavasya 2025: 19 या 20 को, दिसंबर में कब है पौष अमावस्या? जानिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
Rashifal 12 December 2025: आज कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ लगे सकता है जैकपॉट, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ लगे सकता है जैकपॉट, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement