लूडो के अपोजिट साइड के नंबरों को जोड़ने पर हमेशा 7 ही क्यों आता है? जानें इसके पीछे छिपा गणित का नियम

जया पाण्डेय | Dec 13, 2025, 01:24 PM IST
1.प्राचीन काल से होता आ रहा है पासे का इस्तेमाल
प्राचीन काल से पासे का इस्तेमाल होता आया है. पुरातत्वविदों ने मेसोपोटामिया से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता और चीन तक की सभ्यताओं में पासे जैसी शुरुआती वस्तुएं पाई हैं. हालांकि ये वस्तुएं हमेशा घनाकार नहीं होती थीं और न ही उन पर संख्याएं एक जैसी होती थीं. समय के साथ छह भुजाओं वाला वर्गाकार पासा रोजमर्रा के खेलों के लिए एक मानक आकार बन गया.
2.क्या है पासे का मानक लेआउट?
आजकल पासे का मानक लेआउट वर्गाकार ही माना जाता है जिसमें 1 के सामने 6, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4 की संख्या अंकित होती है. हालांकि ऐसी संख्या लिखने की कोई मानक वजह नहीं है बल्कि अधिकांश लोगों को यह अभ्यस्त हो जाने के बाद यह सही लगता है. वहीं कई लोगों को लगता है कि यह जोड़ी सुनिश्चित करती है कि पासा संतुलित है.
3.पासे को लेकर दूर कीजिए गलतफहमी
एक आम गलतफहमी को दूर करना भी जरूरी है. सात संख्याओं के संयोजन मात्र से पासा निष्पक्ष नहीं हो जाता. पासा तब निष्पक्ष होता है जब वह भौतिक रूप से संतुलित हो यानी इसमें एकसमान सामग्री, साफ किनारे, एकसमान बिंदु या नक्काशी हो और इसके अलावा इसमें कोई भी निर्माण दोष न हो जिससे उसके वजन में बदलाव हो.
4.गलतियों को आसानी से पहचानने का तरीका
संख्याओं को फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है और पासा तब भी उतने ही निष्पक्ष रूप से लुढ़केगा. वहीं अगर आप बड़े पैमाने पर पासे बना रहे हैं तो आपको गलतियों को जल्दी पहचानने का तरीका चाहिए होगा. यह जांचना कि आमने-सामने की सतहों का योग 7 है या नहीं, यह एक आसानी से गुणवत्ता चेक करने का तरीका है.
5.इसे पीछे का गणितीय नियम
वहीं पासे पर 1 से 6 तक के अंक होते हैं और अगर इन्हें जोड़ा जाए तो इसका कुल योग 21 होता है. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21, अब पासे की 6 सतहें होती हैं जो 3 जोड़ों में आमने-सामने होती हैं. अगर कुल योग 21 को 3 जोड़ों में बराबर बांटा जाए तो नंबर 7 आएगा इसलिए हर आमने-सामने की जोड़ी का योग 7 रखा जाता है. जैसे 1 के सामने 6, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4. ये पूरी तरह से गणित के इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन का नियम है.
6.मनोवैज्ञानिक भी है कारण
पासे के इस्तेमाल में एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तालमेल भी है. दो पासों का उपयोग करने वाले कई लोकप्रिय खेलों में 7 सबसे आम योग होता है. इससे खिलाड़ी को खेल की पूरी प्रक्रिया सहज लगने लगती है. हालांकि अब नए पासे, कस्टम पासे और कुछ पारंपरिक डिजाइनों में अलग-अलग लेआउट होते हैं. लेकिन कैसीनो में सात अंकों के योग की परंपरा को मानक का हिस्सा माना जाता है. यह किसी साइंटिफिक वजह से ज्यादा निरंतरता से जुड़ा हुआ है.
7.कैसे आदत बन गया नियम?
इस तरह से पासे के विपरीत में लिखे गए अंकों का जोड़ 7 होना इस वजह से क्योंकि पीढ़ियों से इसे बनाने वालों और खिलाड़ियों ने इसे सुव्यवस्थित, जांच योग्य और भरोसेमंद पाया और फिर यह आदत नियम बन गई.
