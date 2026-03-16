नौकरी के इंटरव्यू में शादी का प्लान क्यों छिपाती हैं महिलाएं? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा

5 . जॉब इंटरव्यू में शादी-बेबी प्लान को लेकर बात करने से हिचकती हैं महिलाएं

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रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव की आशंका महिलाओं के लिए अब भी एक गंभीर चिंता है. सर्वे में शामिल हर दो में से एक महिला का कहना है कि नौकरी के इंटरव्यू के दौरान वह शादी या मां बनने की योजना जैसे निजी सवालों के बारे में खुलकर बात करने में झिझकती है. उन्हें डर रहता है कि इससे भर्ती से जुड़ा फैसला प्रभावित हो सकता है. करीब 34 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि भर्ती में भेदभाव की आशंका के कारण वे ऐसी जानकारी नहीं देना चाहतीं, जबकि लगभग 16 प्रतिशत महिलाएं इसे अपनी निजी जिंदगी का हिस्सा मानते हुए गोपनीय रखना पसंद करती हैं. अनुभव बढ़ने के साथ यह चिंता और भी बढ़ती दिखाई देती है. नए प्रोफेशनल्स में जहां यह चिंता लगभग 29 प्रतिशत है, वहीं 10 से 15 साल के अनुभव वाली महिलाओं में यह करीब 40 प्रतिशत तक पहुंच जाती है.

(Image: AI Generated)