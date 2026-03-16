FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

'सदन में कागज फाड़ने-फेंकने की अनुमति नहीं', स्पीकर के साथ सर्वदलीय बैठक में सहमति-सूत्र, 8 विपक्षी सांसदों का निलबंन कल रद्द होगा-सूत्र, 'वेल पार करके दूसरी तरफ न जाए सांसद', लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक में कहा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
राजस्थान रॉयल्स की नई जर्सी के अनावरण के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने याद की अंडर-19 वर्ल्ड कप की पारी, IPL 2026 से पहले दिया बयान

राजस्थान रॉयल्स की नई जर्सी के अनावरण के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने याद की अंडर-19 वर्ल्ड कप की पारी, IPL 2026 से पहले दिया बयान

50 साल बाद चांद तक जाएगा इंसान लेकिन लैंड नहीं करेगा, इन तीन स्टेप्स में Artemis II पूरी करेगा अपनी जर्नी

50 साल बाद चांद तक जाएगा इंसान लेकिन लैंड नहीं करेगा, इन तीन स्टेप्स में Artemis II पूरी करेगा अपनी जर्नी

PSTET 2026 Answer Key: पंजाब टीईटी की आंसर की जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

PSTET 2026 Answer Key: पंजाब टीईटी की आंसर की जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
नौकरी के इंटरव्यू में शादी का प्लान क्यों छिपाती हैं महिलाएं? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा

नौकरी के इंटरव्यू में शादी का प्लान क्यों छिपाती हैं महिलाएं? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा

इन 5 विदेशी क्रिकेटरों ने भारतीय से की है शादी, लिस्ट में दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम

इन 5 विदेशी क्रिकेटरों ने भारतीय से की है शादी, लिस्ट में दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम

LPG उत्पादन में दुनिया के किस देश का है दबदबा? जानें भारत की क्या है स्थिति

LPG उत्पादन में दुनिया के किस देश का है दबदबा? जानें भारत की क्या है स्थिति

HomePhotos

एजुकेशन

नौकरी के इंटरव्यू में शादी का प्लान क्यों छिपाती हैं महिलाएं? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा

हाल ही में जॉब पोर्टल Naukri.com ने वर्कप्लेस पर महिलाओं की असमानता को लेकर एक सर्वे किया जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, महिलाओं ने इसपर भी बात की कि आखिर वह नौकरी का इंटरव्यू देते समय शादी से जुड़ी बातें क्यों छिपाती हैं...

Jaya Pandey | Mar 16, 2026, 05:56 PM IST

1.वर्कप्लेस पर अभी समानता से बहुत दूर हैं महिलाएं

वर्कप्लेस पर अभी समानता से बहुत दूर हैं महिलाएं
1

कॉरपोरेट सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों से डायवर्सिटी और जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की गई हैं. कंपनियां महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, लीडरशिप में प्रतिनिधित्व मजबूत करने और समान अवसर देने की बात करती हैं. इसके बावजूद भारत में कई महिला प्रोफेशनल्स का मानना है कि कार्यस्थल पर पूरी समानता अभी हासिल नहीं हुई है. 
(Image: Ai Generated)

Advertisement

2.चौंकाने वाला है नौकरी डॉट कॉम का सर्वे

चौंकाने वाला है नौकरी डॉट कॉम का सर्वे
2

सैलरी में असमानता, भर्ती के समय मौजूद पूर्वाग्रह और करियर ग्रोथ से जुड़ी चिंताएं आज भी उनके काम के अनुभव को प्रभावित करती हैं. हाल ही में जॉब पोर्टल Naukri.com की पैरेंट कंपनी Info Edge की ओर से किए गए एक सर्वे में यह सामने आया कि वेतन समानता, भर्ती में पारदर्शिता और वर्कप्लेस पर निष्पक्ष अवसर जैसे मुद्दे अब भी महिला प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी चिंता बने हुए हैं.
(Image: AI Generated)

3.महिला और पुरुष की सैलरी में है जमीन-आसमान का अंतर

महिला और पुरुष की सैलरी में है जमीन-आसमान का अंतर
3

रिपोर्ट बताती है कि वेतन समानता को लेकर महिला प्रोफेशनल्स का भरोसा कम होता दिखाई दे रहा है. सर्वे में शामिल लगभग 34 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि उन्हें लगता है कि कार्यस्थल पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं को समान वेतन नहीं मिलता. यह आंकड़ा पिछले साल के करीब 25 प्रतिशत से अधिक है और इससे साफ होता है कि वेतन निष्पक्षता को लेकर संदेह बढ़ रहा है. करियर में आगे बढ़ने के साथ यह धारणा और मजबूत होती जाती है. जैसे-जैसे जिम्मेदारियां और अनुभव बढ़ता है, महिलाओं को लगता है कि वेतन में अंतर भी ज्यादा दिखाई देता है.
(Image: AI Generated)

4.मुंबई-बेंगलुरु जैसे महानगरों का भी है बुरा हाल

मुंबई-बेंगलुरु जैसे महानगरों का भी है बुरा हाल
4

बड़े महानगरों में भी वेतन असमानता अधिक देखने को मिलती है. मुंबई, दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु जैसे शहरों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने वेतन अंतर की बात कही. सेक्टर की बात करें तो रियल एस्टेट, एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों में महिलाओं को वेतन और अवसरों के मामले में अधिक असमानता महसूस होती है.
(Image: AI Generated)

TRENDING NOW

5.जॉब इंटरव्यू में शादी-बेबी प्लान को लेकर बात करने से हिचकती हैं महिलाएं

जॉब इंटरव्यू में शादी-बेबी प्लान को लेकर बात करने से हिचकती हैं महिलाएं
5

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव की आशंका महिलाओं के लिए अब भी एक गंभीर चिंता है. सर्वे में शामिल हर दो में से एक महिला का कहना है कि नौकरी के इंटरव्यू के दौरान वह शादी या मां बनने की योजना जैसे निजी सवालों के बारे में खुलकर बात करने में झिझकती है. उन्हें डर रहता है कि इससे भर्ती से जुड़ा फैसला प्रभावित हो सकता है. करीब 34 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि भर्ती में भेदभाव की आशंका के कारण वे ऐसी जानकारी नहीं देना चाहतीं, जबकि लगभग 16 प्रतिशत महिलाएं इसे अपनी निजी जिंदगी का हिस्सा मानते हुए गोपनीय रखना पसंद करती हैं. अनुभव बढ़ने के साथ यह चिंता और भी बढ़ती दिखाई देती है. नए प्रोफेशनल्स में जहां यह चिंता लगभग 29 प्रतिशत है, वहीं 10 से 15 साल के अनुभव वाली महिलाओं में यह करीब 40 प्रतिशत तक पहुंच जाती है.
(Image: AI Generated)

6.वर्कप्लेस पर महिलाओं के सामने आती हैं कौन सी बड़ी चुनौतियां?

वर्कप्लेस पर महिलाओं के सामने आती हैं कौन सी बड़ी चुनौतियां?
6

वर्कप्लेस पर महिलाओं को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनमें भर्ती और प्रमोशन में भेदभाव सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आया है. सर्वे में शामिल लगभग 42 प्रतिशत महिला प्रोफेशनल्स ने इसे सबसे बड़ी चुनौती बताया, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है. इसके अलावा काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. 2026 में महिलाओं के लिए वर्क-लाइफ बैलेंस के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण चीज फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट मानी गई है. करीब 48 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे लचीले काम के घंटों को प्राथमिकता देती हैं जो अब हाइब्रिड वर्क मॉडल से भी आगे निकल गया है. पिछले साल तक हाइब्रिड वर्क सेटअप को ही सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा था.
(Image: AI Generated)

7.एक्सपर्ट का क्या कहना है?

एक्सपर्ट का क्या कहना है?
7

सर्वे के नतीजे यह बताते हैं कि आज के वर्कप्लेस की तस्वीर काफी जटिल है. एक तरफ पहले के मुकाबले ज्यादा महिलाएं करियर में आगे बढ़ने और लीडरशिप की भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित महसूस कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वेतन समानता, भर्ती में निष्पक्षता और करियर ग्रोथ से जुड़ी चुनौतियां अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि अगर कंपनियां पारदर्शी वेतन नीतियां, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस की व्यवस्था लागू करें तो कार्यस्थल पर वास्तविक जेंडर समानता की दिशा में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है.
(Image: AI Generated)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नौकरी के इंटरव्यू में शादी का प्लान क्यों छिपाती हैं महिलाएं? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा
नौकरी के इंटरव्यू में शादी का प्लान क्यों छिपाती हैं महिलाएं? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा
इन 5 विदेशी क्रिकेटरों ने भारतीय से की है शादी, लिस्ट में दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम
इन 5 विदेशी क्रिकेटरों ने भारतीय से की है शादी, लिस्ट में दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम
LPG उत्पादन में दुनिया के किस देश का है दबदबा? जानें भारत की क्या है स्थिति
LPG उत्पादन में दुनिया के किस देश का है दबदबा? जानें भारत की क्या है स्थिति
साल 2026 में शादी करने वाले क्रिकेटर्स, एक ने गुपचुप लिए 7 फेरे
साल 2026 में शादी करने वाले क्रिकेटर्स, एक ने गुपचुप लिए 7 फेरे
Chanakya Niti: इन 4 बुरी आदतों से कोसों दूर हो जाती है सफलता, आपमें हैं तो तुरंत कर लें सुधार 
Chanakya Niti: इन 4 बुरी आदतों से कोसों दूर हो जाती है सफलता, आपमें हैं तो तुरंत कर लें सुधार
MORE
Advertisement
धर्म
Navratri Bog: नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है
नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है
Ayodhya Ram Mandir Rules: राम मंदिर दर्शन से पहले जान लें ये नए नियम, वरना रामलला के दर्शन से रह जाएंगे वंचित
राम मंदिर दर्शन से पहले जान लें ये नए नियम, वरना रामलला के दर्शन से रह जाएंगे वंचित
Horoscope 16 March: तुला और धनु राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और धनु राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chaitra Navratri: किस वाहन से आएंगी मां दुर्गा और कैसे तय होती है माता की सवारी? जानें आगमन- प्रस्थान की सवारी क्या दे रही संकेत?
किस वाहन से आ रही मां दुर्गा और कैसे तय होती है माता की सवारी? जानें आगमन- प्रस्थान की सवारी क्या दे रही संकेत?
Numerology: कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, रिश्ते में चलता है इन्हीं का सिक्का
Numerology: कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, रिश्ते में चलता है इन्हीं का सिक्का
MORE
Advertisement