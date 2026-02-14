UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग

2 . डॉ. विकास दिव्यकीर्ति का एजुकेशनल बैकग्राउंड

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति का जन्म 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा के भिवानी क्षेत्र के एक शिक्षित मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था. उनकी मां कॉलेज में प्रोफेसर थीं और उनके पिता Maharshi Dayanand University में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर रहे. पारिवारिक माहौल शैक्षणिक होने के कारण बचपन से ही पढ़ाई और साहित्य में उनकी रुचि रही. शुरुआती पढ़ाई भिवानी के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई और आगे उन्होंने दिल्ली आकर University of Delhi के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से हिंदी में स्नातक किया. इसके बाद उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए, एमफिल और पीएचडी सहित कई उच्च डिग्रियां हासिल कीं और हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर मजबूत पकड़ बनाई.