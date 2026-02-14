FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

एजुकेशन

UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग

विकास दिव्यकीर्ति अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की कठिन सिविल सेवा परीक्षा पास कर अधिकारी बने थे लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक साल में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया. जानें इसके पीछे की वजह...

जया पाण्डेय | Feb 14, 2026, 01:03 PM IST

1.यूपीएससी के डिजिटल मेंटर माने जाते हैं विकास दिव्यकीर्ति

यूपीएससी के डिजिटल मेंटर माने जाते हैं विकास दिव्यकीर्ति
अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप विकास दिव्यकीर्ति से जरूर परिचित होंगे. उन्हें आज के समय में कई छात्र डिजिटल मेंटर भी मानते हैं क्योंकि उनके लेक्चर और इंटरव्यू लाखों अभ्यर्थियों तक पहुंचते हैं. वह Drishti IAS के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं और सामान्य अध्ययन खासतौर से भारतीय राजनीति, इतिहास, दर्शन और समसामयिक मुद्दों पर अपनी सरल समझाने की शैली के लिए जाने जाते हैं. उनकी लोकप्रियता का कारण कठिन विषयों को आसान भाषा में समझाना और तैयारी की व्यावहारिक रणनीति बताना है. 

2.डॉ. विकास दिव्यकीर्ति का एजुकेशनल बैकग्राउंड

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति का एजुकेशनल बैकग्राउंड
डॉ. विकास दिव्यकीर्ति का जन्म 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा के भिवानी क्षेत्र के एक शिक्षित मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था. उनकी मां कॉलेज में प्रोफेसर थीं और उनके पिता Maharshi Dayanand University में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर रहे. पारिवारिक माहौल शैक्षणिक होने के कारण बचपन से ही पढ़ाई और साहित्य में उनकी रुचि रही. शुरुआती पढ़ाई भिवानी के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई और आगे उन्होंने दिल्ली आकर University of Delhi के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से हिंदी में स्नातक किया. इसके बाद उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए, एमफिल और पीएचडी सहित कई उच्च डिग्रियां हासिल कीं और हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर मजबूत पकड़ बनाई.

3.डॉ. विकास दिव्यकीर्ति की यूपीएससी की जर्नी?

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति की यूपीएससी की जर्नी?
1995 में पोस्टग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा दी और 1996 में पहले ही प्रयास में 384वीं रैंक हासिल कर ली. चयन के बाद उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में हुई. उनकी आखिरी पोस्टिंग नई दिल्ली में राजभाषा विभाग में सेक्शन ऑफिसर के रूप में बताई जाती है. हालांकि सरकारी सेवा में आने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी असली रुचि पढ़ाने और अकादमिक क्षेत्र में है इसलिए उन्होंने लगभग एक साल के भीतर ही नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और शिक्षा क्षेत्र में वापस लौट आए.

4.एकेडमिक्स में दिलचस्पी की वजह से छोड़ी नौकरी

एकेडमिक्स में दिलचस्पी की वजह से छोड़ी नौकरी
सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ समय तक अध्यापन जारी रखा और फिर 1999 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में दृष्टि आईएएस की स्थापना की. धीरे-धीरे यह संस्थान हिंदी माध्यम के यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए देश के प्रमुख कोचिंग संस्थानों में गिना जाने लगा. उनके लेक्चर, इंटरव्यू गाइडेंस और एथिक्स व निबंध की क्लासेस विशेष रूप से लोकप्रिय हुईं और समय के साथ वे देशभर के छात्रों के बीच एक जाने-माने शिक्षक बन गए.

5.12th Fail में भी नजर आए थे विकास दिव्यकीर्ति

12th Fail में भी नजर आए थे विकास दिव्यकीर्ति
सिविल सेवा की तैयारी और संघर्ष पर बनी 2023 की फिल्म 12th Fail में अभिनेता Vikrant Massey ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने खुद भी एक छोटे से किरदार में दिखाई देकर छात्रों का मार्गदर्शन करते नजर आए. इस फिल्म ने यूपीएससी अभ्यर्थियों की कठिन यात्रा, असफलताओं और मेहनत को बड़े पर्दे पर लोकप्रिय बना दिया.

6.असली जुनून को पहचानने की कहानी है विकास दिव्यकीर्ति का सफर

असली जुनून को पहचानने की कहानी है विकास दिव्यकीर्ति का सफर
इस तरह विकास दिव्यकीर्ति की कहानी सिर्फ यूपीएससी पास करने की नहीं बल्कि अपने असली जुनून को पहचानने की भी है. अफसर बनने के बावजूद उन्होंने नौकरी छोड़कर शिक्षा को चुना और आज लाखों छात्रों को दिशा दे रहे हैं. उनकी यात्रा यह दिखाती है कि सफलता केवल पद हासिल करने में नहीं बल्कि अपने काम में संतोष और समाज पर प्रभाव डालने में भी होती है.



