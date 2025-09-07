एलन मस्क ने क्यों रखा अपनी कंपनी का नाम Tesla? जानें क्या होता है इसका मतलब

Hockey Asia Cup 2025 Final: टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, फाइनल में साउथ कोरिया को रौंदा
एजुकेशन
राजा राम | Sep 07, 2025, 09:00 PM IST
1.ये सवाल कई लोगों के मन में रहता है
Tesla का नाम आखिर कहां से आया और एलन मस्क ने इसे क्यों चुना, ये सवाल कई लोगों के मन में रहता है. इसका सीधा रिश्ता महान वैज्ञानिक Nikola Tesla और उनकी खोजों से है. आइए जानते हैं इस नाम का असली राज.
2.लकड़ी काटने का औजार
Tesla नाम की जड़ें यूरोप से जुड़ी हैं और इसका मतलब होता है, कुल्हाड़ी या लकड़ी काटने का औजार. यानी यह किसी चीज को काटने या गढ़ने से जुड़ा शब्द है.
3.वैज्ञानिक को सम्मान
लेकिन कंपनी का नाम सिर्फ शब्द के मायने पर नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए रखा गया.
4.Nikola Tesla के नाम पर
एलन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी का नाम Nikola Tesla के नाम पर रखा है.
5.एक महान आविष्कारक
निकोला टेस्ला एक महान आविष्कारक और वैज्ञानिक थे, जिन्हें Electric Motor Technology का जनक कहा जाता है.
6.पूरी दुनिया में बिजली सप्लाई का आधार
उन्होंने Alternating Current (AC) सिस्टम को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई, जो आज पूरी दुनिया में बिजली सप्लाई का आधार है.
7.नींव टेस्ला ने ही अपने शोध से रखी थी
Tesla कारों में जो इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल होती है, उसकी नींव टेस्ला ने ही अपने शोध से रखी थी.
8.निकोला टेस्ला को सम्मान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नाम सिर्फ निकोला टेस्ला को सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि साइंस और एनर्जी के प्रतीक के तौर पर भी चुना गया. यही वजह है कि आज Tesla कंपनी सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे इनोवेशन और फ्यूचर तकनीक का पर्याय माना जाता है.