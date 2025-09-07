FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Hockey Asia Cup 2025 Final: टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, फाइनल में साउथ कोरिया को रौंदा

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में ये 6 बल्लेबाज करेंगे धांसू प्रदर्शन, लिस्ट में दो भारतीय का नाम

एलन मस्क ने क्यों रखा अपनी कंपनी का नाम Tesla? जानें क्या होता है इसका मतलब

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में धमाल मचाएंगे ये 6 गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन प्लेयर्स का नाम

Rashifal 6 September 2025: मिथुन और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

US: टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप से मिले जेसन मिलर, जानें भारत सरकार से उनका क्या है कनेक्शन

'बेटी के लिए तो सरकारी दामाद ही लाऊंगा..' आखिर क्यों पेरेंट्स स्टार्टअप सीईओ से बेहतर सरकारी कर्मचारी को मानते हैं?

'ये क्या कर दिया भाई...', रील बनाने के चक्कर में शख्स ने मेट्रो की छत ही उखाड़ दी, वायरल हुआ VIDEO

Asia Cup 2025 में नहीं होगा टीम इंडिया की जर्सी पर कोई स्पॉन्सर, Dream11 के बाद अभी तक नहीं हुई डील; देखें Video

इस एक्टर के साथ अंधाधुन फायरिंग करते नजर आए एमएस धोनी, Video में देखें माही का खतरनाक लुक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Hockey Asia Cup 2025 Final: टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, फाइनल में साउथ कोरिया को रौंदा

Hockey Asia Cup 2025 Final: टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, फाइनल में साउथ कोरिया को रौंदा

Rashifal 6 September 2025: मिथुन और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

US: टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप से मिले जेसन मिलर, जानें भारत सरकार से उनका क्या है कनेक्शन

टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप से मिले जेसन मिलर, जानें भारत सरकार से उनका क्या है कनेक्शन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में ये 6 बल्लेबाज करेंगे धांसू प्रदर्शन, लिस्ट में दो भारतीय का नाम

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में ये 6 बल्लेबाज करेंगे धांसू प्रदर्शन, लिस्ट में दो भारतीय का नाम

एलन मस्क ने क्यों रखा अपनी कंपनी का नाम Tesla? जानें क्या होता है इसका मतलब

एलन मस्क ने क्यों रखा अपनी कंपनी का नाम Tesla? जानें क्या होता है इसका मतलब

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में धमाल मचाएंगे ये 6 गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन प्लेयर्स का नाम

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में धमाल मचाएंगे ये 6 गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन प्लेयर्स का नाम

HomePhotos

एजुकेशन

एलन मस्क ने क्यों रखा अपनी कंपनी का नाम Tesla? जानें क्या होता है इसका मतलब

दुनिया की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक कार कंपनी Tesla का नाम आखिर कहां से आया और एलन मस्क ने इसे क्यों चुना, ये सवाल कई लोगों के मन में रहता है. आइए जानते हैं इस नाम का असली राज.. 

राजा राम | Sep 07, 2025, 09:00 PM IST

1.ये सवाल कई लोगों के मन में रहता है

ये सवाल कई लोगों के मन में रहता है
1

Tesla का नाम आखिर कहां से आया और एलन मस्क ने इसे क्यों चुना, ये सवाल कई लोगों के मन में रहता है. इसका सीधा रिश्ता महान वैज्ञानिक Nikola Tesla और उनकी खोजों से है. आइए जानते हैं इस नाम का असली राज.

Advertisement

2.लकड़ी काटने का औजार

लकड़ी काटने का औजार
2

Tesla नाम की जड़ें यूरोप से जुड़ी हैं और इसका मतलब होता है, कुल्हाड़ी या लकड़ी काटने का औजार. यानी यह किसी चीज को काटने या गढ़ने से जुड़ा शब्द है.

3.वैज्ञानिक को सम्मान

वैज्ञानिक को सम्मान
3

लेकिन कंपनी का नाम सिर्फ शब्द के मायने पर नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए रखा गया.

4.Nikola Tesla के नाम पर

Nikola Tesla के नाम पर
4

एलन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी का नाम Nikola Tesla के नाम पर रखा है. 

TRENDING NOW

5.एक महान आविष्कारक

एक महान आविष्कारक
5

निकोला टेस्ला एक महान आविष्कारक और वैज्ञानिक थे, जिन्हें Electric Motor Technology का जनक कहा जाता है. 
 

6.पूरी दुनिया में बिजली सप्लाई का आधार

पूरी दुनिया में बिजली सप्लाई का आधार
6

उन्होंने Alternating Current (AC) सिस्टम को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई, जो आज पूरी दुनिया में बिजली सप्लाई का आधार है. 

7.नींव टेस्ला ने ही अपने शोध से रखी थी

नींव टेस्ला ने ही अपने शोध से रखी थी
7

Tesla कारों में जो इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल होती है, उसकी नींव टेस्ला ने ही अपने शोध से रखी थी.
 

8.निकोला टेस्ला को सम्मान

निकोला टेस्ला को सम्मान
8

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नाम सिर्फ निकोला टेस्ला को सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि साइंस और एनर्जी के प्रतीक के तौर पर भी चुना गया. यही वजह है कि आज Tesla कंपनी सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे इनोवेशन और फ्यूचर तकनीक का पर्याय माना जाता है. 


 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में ये 6 बल्लेबाज करेंगे धांसू प्रदर्शन, लिस्ट में दो भारतीय का नाम
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में ये 6 बल्लेबाज करेंगे धांसू प्रदर्शन, लिस्ट में दो भारतीय का नाम
एलन मस्क ने क्यों रखा अपनी कंपनी का नाम Tesla? जानें क्या होता है इसका मतलब
एलन मस्क ने क्यों रखा अपनी कंपनी का नाम Tesla? जानें क्या होता है इसका मतलब
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में धमाल मचाएंगे ये 6 गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन प्लेयर्स का नाम
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में धमाल मचाएंगे ये 6 गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन प्लेयर्स का नाम
पब्लिक प्लेस में बनाते हैं रील तो हो जाएं सावधान, पुलिस कर सकती है गिरफ्तार, यहां जान लें नियम
पब्लिक प्लेस में बनाते हैं रील तो हो जाएं सावधान, पुलिस कर सकती है गिरफ्तार, यहां जान लें नियम
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, इस बल्लेबाज ने 31 गेंदों में किया था ये कारनामा
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, इस बल्लेबाज ने 31 गेंदों में किया था ये कारनामा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE