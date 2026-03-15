रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक

एजुकेशन
Pragya Bharti | Mar 15, 2026, 01:18 PM IST
1.Why is Sunday Holiday
हफ्ते के 6 दिन काम करने के बाद हर किसी को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है, वह है रविवार. चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों या दफ्तर जाने वाले बड़े, 'संडे' का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है.ले किन क्या आपने कभी सोचा है कि साप्ताहिक छुट्टी के लिए सोमवार या बुधवार को छोड़कर रविवार का ही दिन क्यों चुना गया? इसके पीछे एक लंबा इतिहास है, चलिए हम आपको बताते हैं.
2.संडे ही क्यों बना साप्ताहिक छुट्टी का दिन?
भारत में रविवार की छुट्टी का सीधा संबंध ब्रिटिश शासनकाल और मजदूरों के अधिकारों से है. आजादी से पहले जब अंग्रेज भारत पर शासन करते थे, तब वे हर रविवार को चर्च जाकर प्रार्थना करते थे, लेकिन भारतीय मजदूरों को सातों दिन मिलों में काम करना पड़ता था. कामगरों की इस दयनीय स्थिति को देखकर मजदूरों के नेता ने छुट्टी का प्रस्ताव रखा.
3.8 साल संघर्ष के बाद घोषित हुई साप्ताहिक छुट्टी
मजदूरों के नेतानारायण मेघाजी लोखंडे ने अंग्रेजों के सामने रविवार की छुट्टी का प्रस्ताव रखा. उनका तर्क था कि छह दिन अपने परिवार के लिए काम करने के बाद एक दिन समाज और स्वास्थ्य के लिए मिलना चाहिए. अंग्रेजी सरकार ने पहले इसे ठुकरा दिया, लेकिन लोखंडे ने हार नहीं मानी और 8 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी. आखिरकार, 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और रविवार को साप्ताहिक छुट्टी घोषित किया गया.
4.रविवार को छुट्टी के पीछे क्या है धार्मिक मान्यता?
रविवार की छुट्टी के पीछे धार्मिक तर्क भी दिए जाते हैं. इसके लिए हिंदू और ईसाई धर्म का नजरिया अलग-अलग है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार हफ्ते की शुरुआत सूर्य देव के दिन यानी 'रविवार' से मानी जाती है. सूर्य को आरोग्य और ऊर्जा का देवता माना जाता है, इसलिए इस दिन को नई ऊर्जा संचय करने का दिन माना गया.
वहीं, अंग्रेजों और ईसाई मान्यताओं के अनुसार, ईश्वर ने दुनिया को बनाने के लिए 6 दिन काम किया था और सातवें दिन आराम किया था. इसी 'सबथ' की परंपरा के कारण रविवार को चर्च जाने और आराम करने का दिन चुना गया.
5.संडे छुट्टी के पीछे अंतरराष्ट्रीय मानक और आधिकारिक मान्यता
अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्था के अनुसार, रविवार को सप्ताह का आखिरी दिन माना जाता है. हालांकि इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक मान्यता साल 1986 में मिली. इसके अलावा, एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि साल 1843 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बच्चों के लिए रविवार की छुट्टी का प्रस्ताव दिया था, ताकि वे अपनी रचनात्मकता पर ध्यान दे सकें.
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