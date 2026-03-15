रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक

4 . रविवार को छुट्टी के पीछे क्या है धार्मिक मान्यता?

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रविवार की छुट्टी के पीछे धार्मिक तर्क भी दिए जाते हैं. इसके लिए हिंदू और ईसाई धर्म का नजरिया अलग-अलग है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार हफ्ते की शुरुआत सूर्य देव के दिन यानी 'रविवार' से मानी जाती है. सूर्य को आरोग्य और ऊर्जा का देवता माना जाता है, इसलिए इस दिन को नई ऊर्जा संचय करने का दिन माना गया.

वहीं, अंग्रेजों और ईसाई मान्यताओं के अनुसार, ईश्वर ने दुनिया को बनाने के लिए 6 दिन काम किया था और सातवें दिन आराम किया था. इसी 'सबथ' की परंपरा के कारण रविवार को चर्च जाने और आराम करने का दिन चुना गया.