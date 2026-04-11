कौन थे वो 'खान साहब' जिनके नाम पर रखा गया दिल्ली के Khan Market का नाम?

2 . किस उद्देश्य से हुई थी खान मार्केट की स्थापना?

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खान मार्केट लुटयंस दिल्ली के प्रमुख इलाके में स्थित है. इसकी स्थापना 1951 में हुई थी. आजादी और भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद जो शरणार्थी पाकिस्तान खासकर उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (अब खैबर-पख्तूनख्वा) से भारत आए थे, उनके पुनर्वास के लिए इस बाजार को विकसित किया गया था. उस समय यहां की इमारतों का डिजाइन ऐसा था कि नीचे दुकानें होती थीं और ऊपर लोग रहते थे. धीरे-धीरे यह इलाका व्यापार और खान-पान का केंद्र बन गया और आज यह दिल्ली के सबसे महंगे रिटेल हब्स में गिना जाता है.

(Image: Wikimedia Commons)