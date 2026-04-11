कौन थे वो 'खान साहब' जिनके नाम पर रखा गया दिल्ली के Khan Market का नाम?

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 11, 2026, 08:26 PM IST
1.दिल्ली के खान मार्केट की कहानी
दिल्ली के सबसे महंगे और पॉश बाजारों की बात हो तो खान मार्केट का नाम सबसे पहले लिया जाता है. लेकिन इसका इतिहास और इसे खान मार्केट नाम मिलने की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है. क्या आप जानते हैं कि इस मार्केट का नाम खान मार्केट किसके नाम पर रखा गया और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और देश के विभाजन से इसका क्या जुड़ाव है.
(Image: Wikimedia Commons)
2.किस उद्देश्य से हुई थी खान मार्केट की स्थापना?
खान मार्केट लुटयंस दिल्ली के प्रमुख इलाके में स्थित है. इसकी स्थापना 1951 में हुई थी. आजादी और भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद जो शरणार्थी पाकिस्तान खासकर उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (अब खैबर-पख्तूनख्वा) से भारत आए थे, उनके पुनर्वास के लिए इस बाजार को विकसित किया गया था. उस समय यहां की इमारतों का डिजाइन ऐसा था कि नीचे दुकानें होती थीं और ऊपर लोग रहते थे. धीरे-धीरे यह इलाका व्यापार और खान-पान का केंद्र बन गया और आज यह दिल्ली के सबसे महंगे रिटेल हब्स में गिना जाता है.
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3.किसके नाम पर पड़ा खान मार्केट का नाम?
खान मार्केट का नाम अब्दुल जब्बार खान के नाम पर रखा गया था, जिन्हें लोग प्यार से डॉ. खान साहब के नाम से भी पुकारते थे. वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे. वे सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान के बड़े भाई थे. अब्दुल जब्बार खान ने विभाजन के दौरान लोगों की मदद करने और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी, इसी योगदान के सम्मान में उनके नाम पर इस मार्केट का नाम रखा गया.
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4.खान साहब का बचपन और पढ़ाई-लिखाई
डॉ. खान साहब का जन्म ब्रिटिश भारत के उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के चारसद्दा जिले के उत्मानजई गांव में एक पश्तून परिवार में हुआ था. उनके पिता बहराम खान एक जमींदार थे. उन्होंने पेशावर के एडवर्ड्स मिशन हाई स्कूल से पढ़ाई की और बाद में बॉम्बे के ग्रांट मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की शिक्षा हासिल की. आगे की ट्रेनिंग उन्होंने लंदन के सेंट थॉमस हाई स्कूल में पूरी की.
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5.पहले डॉक्टरी, फिर स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद राजनीति
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में डॉक्टर के रूप में फ्रांस में सेवा दी. बाद में वे भारतीय चिकित्सा सेवा में शामिल हुए, लेकिन 1921 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वे वजीरिस्तान में अपने ही लोगों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे. इसके बाद वे सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीति में जुड़ गए.
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6.भारत के विभाजन का जमकर किया था विरोध
वे 1945 से 1947 तक उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (NWFP) के मुख्यमंत्री रहे. अपने कार्यकाल में उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और हिंसा को कम करने की पूरी कोशिश की. उन्होंने अपने छोटे भाई खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ मिलकर भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था और एक संयुक्त धर्मनिरपेक्ष भारत का समर्थन किया था.
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7.पश्चिमी पाकिस्तान प्रांत के पहले मुख्यमंत्री थे खान साहब
हालांकि 1947 में विभाजन के बाद राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं. NWFP पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिसके बाद डॉ. खान साहब ने नई परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए पाकिस्तान के प्रति निष्ठा जताई और वहां की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई. 1955 में वन यूनिट योजना लागू होने के बाद वे पश्चिमी पाकिस्तान प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बने और 1957 तक इस पद पर रहे.
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8.खान साहब की हत्या
कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार खाकसारों के नेता अल्लामा मशराकी के आदेश पर अत्ता मोहम्मद ने 9 मई 1958 को सुबह लगभग 8:30 बजे उनकी हत्या कर दी थी. उनकी हत्या के बाद अब्दुल गफ्फार खान ने गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि उनके भाई ने अपने सिद्धांतों और लोगों के लिए बहुत कुछ त्याग किया था.
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9.एक महत्वपूर्ण नेता की स्मृति से जुड़ा है खान मार्केट
डॉ. खान साहब का जीवन त्याग, सेवा और राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक रहा. उन्होंने डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा की, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और विभाजन जैसे कठिन समय में भी शांति बनाए रखने की कोशिश की. उनके निधन के बाद भी उनकी विरासत जिंदा है. इसी वजह से खास मार्केट सिर्फ एक शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि यह विभाजन के बाद के पुनर्वास, इतिहास और एक महत्वपूर्ण नेता की स्मृति से जुड़ा हुआ एक खास स्थान भी है.
(Image: Wikimedia Commons)
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