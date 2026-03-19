कौन थीं 'मैथ्स का नोबेल' जीतने वाली पहली ईरानी महिला? जानें तेहरान की गलियों से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनने तक का सफर

3 . कैसे मिला गणित का 'नोबेल पुरस्कार'?

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अपने टीनएज में मरियम मिर्जाखानी ने इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में दो गोल्ड मेडल जीते, जो दुनिया की सबसे कठिन गणित प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है. 1995 में उन्होंने इसमें फुल स्कोर हासिल कर इतिहास रच दिया. साल 2014 में उन्हें फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया जिसे अक्सर 'मैथ्स का नोबेल पुरस्कार' कहा जाता है. 1936 में शुरू होने के बाद यह सम्मान लंबे समय तक सिर्फ पुरुषों को ही मिला था, ऐसे में उनकी यह उपलब्धि ऐतिहासिक मानी जाती है.

(Photo Credit: X)