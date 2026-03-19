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कौन थीं 'मैथ्स का नोबेल' जीतने वाली पहली ईरानी महिला? जानें तेहरान की गलियों से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनने तक का सफर

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कौन थीं 'मैथ्स का नोबेल' जीतने वाली पहली ईरानी महिला? जानें तेहरान की गलियों से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनने तक का सफर

आज हम आपको उस ईरानी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने ईरान को देखने का दुनिया का नजरिया बदल दिया, जानें कौन थीं मरियम मिर्जाखानी और उन्होंने मैथ्स की फील्ड में दुनिया को क्या अनोखा दिया...

Jaya Pandey | Mar 19, 2026, 04:35 PM IST

1.कौन थीं ईरानी गणितज्ञ जिन्होंने बदल दी दुनिया की सोच?

कौन थीं ईरानी गणितज्ञ जिन्होंने बदल दी दुनिया की सोच?
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दुनिया अक्सर ईरान को भू-राजनीति और संघर्ष के नजरिए से देखती है, लेकिन इसी देश की एक महिला गणितज्ञ ने अपने हुनर और जिज्ञासा से इस धारणा को बदलने का काम किया. उनका नाम मरियम मिर्जाखानी था, जो गणित की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल को पाने वाली पहली महिला और पहली ईरानी बनीं. तेहरान की गलियों से लेकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने तक का उनका सफर वाकई प्रेरणादायक था.
(Photo Credit: X)

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2.वो लड़की जिसे कभी गणित नापसंद था

वो लड़की जिसे कभी गणित नापसंद था
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बचपन में मरियम को गणित बिल्कुल पसंद नहीं था. उन्हें उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता था और वह एक लेखिका बनना चाहती थीं. लेकिन स्कूल में एक टीचर ने उन्हें मैथ्स की पहेलियों से परिचित कराया, जिससे उनकी सोच बदलने लगी. धीरे-धीरे उन्होंने गणित को कठिन फॉर्मूलों की बजाय नंबरों की कहानी की तरह देखना शुरू किया, जहां हर समस्या का एक दिलचस्प हल होता है. यही बदलाव आगे चलकर उनकी सफलता की नींव बना.
(Photo Credit: X)

3.कैसे मिला गणित का 'नोबेल पुरस्कार'?

कैसे मिला गणित का 'नोबेल पुरस्कार'?
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अपने टीनएज में मरियम मिर्जाखानी ने इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में दो गोल्ड मेडल जीते, जो दुनिया की सबसे कठिन गणित प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है. 1995 में उन्होंने इसमें फुल स्कोर हासिल कर इतिहास रच दिया. साल 2014 में उन्हें फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया जिसे अक्सर 'मैथ्स का नोबेल पुरस्कार' कहा जाता है. 1936 में शुरू होने के बाद यह सम्मान लंबे समय तक सिर्फ पुरुषों को ही मिला था, ऐसे में उनकी यह उपलब्धि ऐतिहासिक मानी जाती है.
(Photo Credit: X)

4.मरियम मिर्जाखानी किस पर रिसर्च कर रही थीं?

मरियम मिर्जाखानी किस पर रिसर्च कर रही थीं?
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मरियम का रिसर्च जियोमेट्री और डायनमिक सिस्टम जैसे जटिल क्षेत्रों खासकर कर्वी सतहों और स्पेस की संरचना को समझने पर केंद्रित था. उनका काम थ्योरिटिकल फिजिक्स और ब्रह्मांड की ज्यामिति को समझने में भी मदद करता है. इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद वह बेहद सरल और शांत स्वभाव की थीं. उनकी शादी चेक थ्योरिटिकल साइंटिस्ट जेन वोंड्रक से हुई थी और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम अनाहिता था.
(Photo Credit: X)

TRENDING NOW

5.मैथ्स के साथ-साथ साहित्य पढ़ने का भी बना रहा शौक

मैथ्स के साथ-साथ साहित्य पढ़ने का भी बना रहा शौक
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हायर स्टडीज के लिए विदेश जाने के बाद उन्होंने अपना अधिकतर समय अमेरिका में बिताया और बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गणित की प्रोफेसर बनीं. रिसर्च के साथ-साथ उन्हें साहित्य पढ़ने का भी शौक था. जब उनका करियर अपने शिखर पर था, तभी उन्हें ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद उन्होंने अपने शोध कार्य को जारी रखा. 
(Photo Credit: X)

6.40 की उम्र में इस बीमारी से हुआ निधन

40 की उम्र में इस बीमारी से हुआ निधन
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साल 2017 में मात्र 40 साल की आयु में उनका निधन हो गया. उनकी मृत्यु के बाद ईरान में गहरा भावनात्मक माहौल देखने को मिला. ईरानी मीडिया ने एक परंपरा को तोड़ते हुए उनकी बिना हिजाब वाली तस्वीरें प्रमुखता से प्रकाशित कीं. मरियम मिर्जाखानी की कहानी यह बताती है कि जिज्ञासा, मेहनत और जुनून के दम पर कोई भी व्यक्ति दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकता है.
(Photo Credit: X)

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