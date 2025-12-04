कौन थीं रूढ़ियों को तोड़कर सेना में कदम रखने वालीं Lady Cadet No. 1? जिन्होंने खोला Indian Army में महिलाओं का रास्ता

2 . कौन हैं लेडी कैडेट नंबर 1?

मेजर प्रिया झिंगन की पहचान हमेशा के लिए लेडी कैडेट नंबर 1 के रूप में दर्ज हो गई जो नॉन-मेडिकल भूमिका में भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला थीं. 1992 से पहले महिलाएं सशस्त्र बलों में सिर्फ डॉक्टर या नर्स के रूप में ही सेवारत थीं. महिलाओं को अधिकारी के रूप में आर्मी की वर्दी पहने हुए देखना किसी सपने से कम नहीं था लेकिन हिमाचल प्रदेश की लॉ ग्रेजुएट प्रिया झिंगन ने इसे बदलने की ठान ली थी.