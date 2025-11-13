कौन है हरियाणा के अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक? आतंकी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में है ये मेडिकल कॉलेज

1 . दिल्ली विस्फोट के बाद चर्चा में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी

1

दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद से हरियाणा का अल-फ़लाह स्कूल ऑफ़ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर काफी चर्चा में आ गया है. यह अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित होता है. फरीदाबाद के धौज गांव में स्थित यह यूनिवर्सिटी पाकिस्तान समर्थित आकाओं से जुड़े एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल में कथिर रूप से शामिल तीन डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद से गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है.