कौन है हरियाणा के अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक? आतंकी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में है ये मेडिकल कॉलेज

जया पाण्डेय | Nov 13, 2025, 11:05 AM IST
1.दिल्ली विस्फोट के बाद चर्चा में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी
दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद से हरियाणा का अल-फ़लाह स्कूल ऑफ़ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर काफी चर्चा में आ गया है. यह अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित होता है. फरीदाबाद के धौज गांव में स्थित यह यूनिवर्सिटी पाकिस्तान समर्थित आकाओं से जुड़े एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल में कथिर रूप से शामिल तीन डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद से गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है.
2.कौन है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक?
आज हम आपको बताएंगे कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक कौन है और यहां किस चीज की पढ़ाई होती है. 1997 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी को हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत 2014 में यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ. समय के साथ यह टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, एजुकेशन और मैनेजमेंट में कोर्स करवाने वाले एक शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ.
3.सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जानी जाती है ये यूनिवर्सिटी
शुरुआत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे प्रतिष्ठित अल्पसंख्यक संस्थानों के विकल्प के रूप में स्थापित अल-फलाह ने उत्तर भारत में सस्ती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहने वाले स्टूडेंट्स को आकर्षित किया.
4.सिर्फ मेडिकल नहीं बल्कि इसके हैं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
अल फलाह यूनिवर्सिटी अल-फ़लाह चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत संचालित होता है, जो कई घटक कॉलेजों का प्रबंधन करता है जिसमें अल-फ़लाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अल-फ़लाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अल-फ़लाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर शामिल है.
5.यह मेडिकल कॉलेज चलाता है 650 बिस्तरों वाला अस्पताल
इसका मेडिकल कॉलेज 650 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी चलाता है जो आस-पास के समुदायों के मरीजों को मुफ्त उपचार प्रदान करता है. अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी हैं, मुफ़्ती अब्दुल्ला कासिमी (एमए) उपाध्यक्ष और मोहम्मद वाजिद (डीएमई) सचिव हैं. शैक्षणिक नेतृत्व में डॉ. भूपिंदर कौर आनंद कुलपति और प्रो. (डॉ.) मोहम्मद परवेज़ रजिस्ट्रार हैं.
6.लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद सवालों के घेरे में आई ये यूनिवर्सिटी
पुलिस अधिकारी और सुरक्षा बल अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या मुस्लिम बहुल क्षेत्र में स्थित इस यूनिवर्सिटी के कैंपस का इस्तेमाल कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए सुरक्षित जगह के रूप में किया गया था. कई आतंकी गिरफ्तारियों और उसके बाद हुए लाल किला के पास हुए विस्फोट ने इस इंस्टीट्यूट के प्रबंधन और कार्यप्रणाली की ओर लोगों का ध्यान खींचा है.
