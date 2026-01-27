टूरिज्म से कमाई के मामले में कौन है दुनिया का बादशाह? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 27, 2026, 10:08 AM IST
1.टूरिज्म से सबसे ज्यादा कमाते हैं कौन से देश?
कोविड के बाद से दुनिया में एक बार फिर ट्रैवल का दौर शुरू हो गया है. यूएन टूरिज्म (UN Tourism) के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में इंटरनेशनल टूरिज्म से होने वाली वैश्विक कमाई 1.74 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई. यह संकेत है कि ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमी न सिर्फ पटरी पर लौटी है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हुई है. आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के कौन से देश टूरिज्म से सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और इस सूची में भारत की स्थिति क्या है.
(नोट-सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)
2.अमेरिका टूरिज्म से करता है सबसे ज्यादा कमाई
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2024 में इंटरनेशनल टूरिस्ट से करीब 215 बिलियन डॉलर की कमाई की. अमेरिका में न सिर्फ पर्यटकों की संख्या ज्यादा होती है, बल्कि प्रति पर्यटक खर्च भी काफी ऊंचा रहता है. इसकी बड़ी वजहें लंबा ठहराव, महंगा घरेलू ट्रैवल, थीम पार्क, मनोरंजन, शॉपिंग और बिजनेस ट्रैवल की मजबूत मांग हैं.
3.यूरोप के देश भी टूरिज्म से कमाई में हैं आगे
अमेरिका के बाद यूरोपीय देशों का दबदबा देखने को मिलता है. स्पेन ने साल 2024 टूरिज्म से 106.5 बिलियन डॉलर कमाए. इसके बाद यूनाइटेड किंगडम (82.5 बिलियन डॉलर), फ्रांस (77 बिलियन डॉलर) और इटली (58.7 बिलियन डॉलर) का स्थान रहा. इन देशों को मजबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत और एक-दूसरे के नजदीक होने का फायदा मिलता है. एक ही ट्रिप में कई देशों को कवर करने से पर्यटकों का कुल खर्च बढ़ जाता है.
4.एशिया और मिडिल ईस्ट की भी मजबूत वापसी
एशिया ने भी ग्लोबल टूरिज्म मैप पर मजबूती से वापसी की है. जापान ने 2024 में करीब 54.7 बिलियन डॉलर की टूरिज्म कमाई की. इसकी वजह सीमाएं खुलने के बाद पर्यटकों की संख्या में तेज बढ़ोतरी और कमजोर येन रहा, जिससे जापान घूमना सस्ता पड़ा. इसी तरह क्षेत्रीय यात्रा और बिजनेस ट्रैवल के कारण थाईलैंड (42.7 बिलियन डॉलर) और चीन (39.7 बिलियन डॉलर) में भी अच्छी कमाई दर्ज की गई.
5.मिडिल ईस्ट में संयुक्त अरब अमीरात का शानदार प्रदर्शन
करीब 57 बिलियन डॉलर की टूरिज्म इनकम के साथ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपनी क्षमता से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है. दुबई का फोकस लग्जरी टूरिज्म, बड़े इवेंट्स, शॉपिंग और ट्रांजिट यात्रियों पर रहा है. यही कारण है कि कम समय के प्रवास में भी यहां आने वाले पर्यटक भारी खर्च करते हैं.
6.भारत की स्थिति क्या है?
अगर भारत की बात करें तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (WTTC) के 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत टूरिज्म के कुल आर्थिक योगदान के मामले में दुनिया की टॉप पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 8वें नंबर पर पहुंच गया है. यह पिछले साल के 10वें स्थान से बड़ा सुधार है. भारत का टूरिज्म सेक्टर करीब 231.6 अरब डॉलर का आर्थिक योगदान दे रहा है जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह का पर्यटन शामिल है.
7. फिर से आय, रोजगार और विदेशी मुद्रा कमाने का जरिया बना टूरिज्म
2024 के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि पर्यटन सिर्फ वापस ही नहीं आया है, बल्कि इसका स्वरूप भी बदल गया है. आज के यात्री ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ज्यादा समय तक रुक रहे हैं और ऐसे गंतव्यों को चुन रहे हैं जो सुरक्षित, किफायती और बेहतर अनुभव देने वाले हों. कई देशों के लिए टूरिज्म एक बार फिर आय, रोजगार और विदेशी मुद्रा कमाने का एक भरोसेमंद जरिया बन चुका है.
