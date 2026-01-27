कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड

6 . डॉ. विनीत जोशी का प्रोफेशनल करियर

6

डॉ. जोशी का करियर उच्च शिक्षा और प्रशासन के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहा है. उन्होंने डायरेक्टर जनरल, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के रूप में काम किया, जहां वे NEET, JEE Main और UGC NET जैसे प्रमुख राष्ट्रीय परीक्षाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार रहे. इसके पहले उन्होंने Central Board of Secondary Education (CBSE) के चेयरमैन के रूप में भी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) जैसी शैक्षणिक सुधारों को लागू किया.