ब्रेकिंग न्यूज़
क्या KL Rahul लेने वाले हैं संन्यास? भारतीय विकेटकीपर ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

क्या KL Rahul लेने वाले हैं संन्यास? भारतीय विकेटकीपर ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

India-EU FTA: 263 अरब डॉलर के यूरोपीय टेक्सटाइल बाजार का खुला रास्ता, भारत-ईयू एफटीए से मिला बड़ा बूस्ट

263 अरब डॉलर के यूरोपीय टेक्सटाइल बाजार का खुला रास्ता, भारत-ईयू एफटीए से मिला बड़ा बूस्ट

भारत-EU के बीच अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील, PM Modi ने बताया-साझा समृद्धि का नया Blueprint

भारत-EU के बीच अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील, PM Modi ने बताया-साझा समृद्धि का नया Blueprint

शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?

शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?

अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप अपने अधिकार जानते हैं?

अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हैं अपने अधिकार

कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड

कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड

Photos

एजुकेशन

कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड

यूजीसी के नए नियम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यूजीसी का सबसे पावरफुल अधिकारी कौन है? यहां जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय | Jan 27, 2026, 02:51 PM IST

1.यूजीसी का सबसे पावरफुल शख्स कौन होता है?

यूजीसी का सबसे पावरफुल शख्स कौन होता है?
1

यूजीसी के नए नियम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. यूजीसी यानी University Grants Commission भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली का प्रमुख नियामक निकाय है. यूजीसी के नियम, दिशानिर्देश और नीतियां देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के मानक, गुणवत्ता और संचालन को नियंत्रित करती हैं. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यूजीसी का सबसे पावरफुल अधिकारी कौन है?

2.यूजीसी चेयरमैन का काम

यूजीसी चेयरमैन का काम
2

यूजीसी का सबसे पावरफुल अधिकारी इसका चेयरमैन होता है, जो इस आयोग के नीति निर्माण, रेगुलेटरी ओवरसाइट, संस्थागत सुधार, गुणवत्ता आश्वासन और अनुदान वितरण जैसे अहम फैसलों का नेतृत्व करता है.

3.कौन हैं यूजीसी के चेयरमैन?

कौन हैं यूजीसी के चेयरमैन?
3

फिलहाल यूजीसी का अतिरिक्त प्रभार डॉ. विनीत जोशी के पास है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी का इंटरिम चेयरमैन नियुक्त किया है. यह प्रभार उन्हें पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के रिटायरमेंट के बाद दिया गया था. डॉ. जोशी शिक्षा प्रशासन में व्यापक अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारी हैं और देश के हायर एजुकेशन सिस्टम में सुधार और नीतिगत फैसलों में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

4.डॉ. विनीत जोशी की शैक्षणिक योग्यता

डॉ. विनीत जोशी की शैक्षणिक योग्यता
4

डॉ. विनीत जोशी 1992-बैच के IAS अधिकारी हैं, जिनका कैडर मणिपुर है. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के एनी बेसेंट स्कूल और जीआईसी से की. इसके बाद उन्होंने IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री हासिल की, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है.

5.MBA के बाद की पीएचडी की पढ़ाई

MBA के बाद की पीएचडी की पढ़ाई
5

ग्रेजुएशन के बाद डॉ. जोशी ने नई दिल्ली के भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) से MBA in International Business की डिग्री ली, जहां वह गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे. इसी संस्थान से उन्होंने Quality Management में PhD भी पूरी की, जो उनके अकादमिक गहराई और प्रबंधन कौशल का प्रमाण है.

6.डॉ. विनीत जोशी का प्रोफेशनल करियर

डॉ. विनीत जोशी का प्रोफेशनल करियर
6

डॉ. जोशी का करियर उच्च शिक्षा और प्रशासन के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहा है. उन्होंने डायरेक्टर जनरल, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के रूप में काम किया, जहां वे NEET, JEE Main और UGC NET जैसे प्रमुख राष्ट्रीय परीक्षाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार रहे. इसके पहले उन्होंने Central Board of Secondary Education (CBSE) के चेयरमैन के रूप में भी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) जैसी शैक्षणिक सुधारों को लागू किया.

7.मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव भी रहे

मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव भी रहे
7

डॉ. जोशी ने मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने प्रशासनिक नेतृत्व और शासन के विभिन्न पहलुओं को संभाला. 16 जनवरी 2025 को उन्हें शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया और 11 अप्रैल 2025 को उन्हें यूजीसी का अतिरिक्त प्रभार यानी चेयरमैन का कार्यभार सौंपा गया.

8.डॉ. विनीत जोशी का प्रशासनिक अनुभव

डॉ. विनीत जोशी का प्रशासनिक अनुभव
8

डॉ. विनीत जोशी की शिक्षा और प्रशासनिक अनुभव ने उन्हें न केवल यूजीसी के वर्तमान नेतृत्व के रूप में स्थापित किया है, बल्कि भारत के उच्च शिक्षा सुधारों को दिशा देने वाले प्रभावशाली अधिकारियों में से एक भी बनाया है. यूजीसी में उनकी भूमिका आज के विवादित Equity Regulations 2026 जैसे नए नियमों के कार्यान्वयन और व्यापक शिक्षा नीतियों के निर्णयों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है.

