नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन की जड़ मदरसन कंपनी का मालिक कौन है? जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेकर नेटवर्थ

4 . विवेक चांद सहगल का एजुकेशनल बैकग्राउंड

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अगर पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो 1 फरवरी 1957 को जन्मे विवेक चांद सहगल ने राजस्थान पिलानी के बिड़ला पब्लिक स्कूल से स्कूली शिक्षा हासिल की और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाया और उसे एक ग्लोबल कंपनी में बदल दिया. आज समवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड दुनिया के कई देशों में ऑपरेशन चला रही है और हजारों लोगों को रोजगार देती है. यह कंपनी ऑटो इंडस्ट्री की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन चुकी है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)