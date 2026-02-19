कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक? Delhi University से निकले और बना डाला खुद का विश्वविद्यालय

3 . सुनील गलगोटिया का फैमिली बेकग्राउंड

सुनील गलगोटिया का शुरुआती जीवन दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से जुड़ा रहा, जहां उनके परिवार का एक छोटा पुस्तक व्यवसाय था, जो बाद में E.D. Galgotia एंड संस नाम से जाना गया. पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े रहने के कारण उन्हें किताबों, प्रकाशन और शिक्षा क्षेत्र की समझ शुरू से मिली. आगे चलकर उन्होंने इसी अनुभव के आधार पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना की और इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी तथा प्रोफेशनल कोर्स चलाने वाले कई कॉलेज शुरू किए. इन्हीं प्रयासों का सबसे बड़ा रूप बाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आया.