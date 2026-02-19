FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

पद के दुरुपयोग के आरोप में एंड्रयू गिरफ्तार | धमाके के बाद इमारत गिरी, 13 की मौत, पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका

HomePhotos

एजुकेशन

कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक? Delhi University से निकले और बना डाला खुद का विश्वविद्यालय

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में रोबोटिक डॉग के प्रदर्शन को लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवादों में आ गई है. ऐसे में जानिए इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन हैं और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड व सफर कैसा रहा है...

Jaya Pandey | Feb 19, 2026, 03:42 PM IST

1.रोबोटिक डॉग के प्रदर्शन को लेकर विवादों में है गलगोटिया यूनिवर्सिटी

रोबोटिक डॉग के प्रदर्शन को लेकर विवादों में है गलगोटिया यूनिवर्सिटी
1

ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में रोबोटिक डॉग के प्रदर्शन को लेकर विवादों में आ गई है. ऐसे में लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन हैं और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड व सफर कैसा रहा है.

(Image Credit: Suneel Galgotia)

2.कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक?

कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक?
2

गलगोटिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चेयरमैन सुनील गलगोटिया हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी उच्च शिक्षा हासिल की और लंबे समय से शिक्षा व पब्लिशिंग क्षेत्र से जुड़े रहे हैं. निजी शिक्षा संस्थानों के विकास में खासकर उत्तर प्रदेश और एनसीआर क्षेत्र में, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने धीरे-धीरे अपने संस्थानों का विस्तार किया.

3.सुनील गलगोटिया का फैमिली बेकग्राउंड

सुनील गलगोटिया का फैमिली बेकग्राउंड
3

सुनील गलगोटिया का शुरुआती जीवन दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से जुड़ा रहा, जहां उनके परिवार का एक छोटा पुस्तक व्यवसाय था, जो बाद में E.D. Galgotia एंड संस नाम से जाना गया. पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े रहने के कारण उन्हें किताबों, प्रकाशन और शिक्षा क्षेत्र की समझ शुरू से मिली. आगे चलकर उन्होंने इसी अनुभव के आधार पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना की और इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी तथा प्रोफेशनल कोर्स चलाने वाले कई कॉलेज शुरू किए. इन्हीं प्रयासों का सबसे बड़ा रूप बाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आया.

4.सुनील गलगोटिया की पढ़ाई-लिखाई

सुनील गलगोटिया की पढ़ाई-लिखाई
4

उनकी पढ़ाई की बात करें तो शुरुआती शिक्षा उन्होंने सेंट कोलंबस स्कूल से पूरी की और इसके बाद श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमी में बीए (ऑनर्स) किया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रमुख कॉलेज माना जाता है. शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने करियर की शुरुआत लगभग नए सिरे से करनी पड़ी. उन्होंने सीमित पूंजी से काम शुरू किया और 1980 के दशक में गलगोटिया पब्लिकेशन को आगे बढ़ाया जिसने प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेशी प्रकाशनों की किताबों के वितरण में पहचान बनाई.

5.कब हुई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की स्थापना?

कब हुई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की स्थापना?
5

शिक्षा क्षेत्र में उनकी औपचारिक एंट्री साल 2000 के आसपास मानी जाती है, जब उन्होंने ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जिसकी शुरुआत सीमित संख्या के छात्रों से हुई थी. इसके बाद संस्थानों का विस्तार होता गया और आखिरकार 2011 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई. आज यहां हजारों छात्र देश के अलग-अलग राज्यों और विदेशों से पढ़ने आते हैं और संस्थान लगातार विस्तार कर रहा है.

6.कहां है गलगोटिया यूनिवर्सिटी?

कहां है गलगोटिया यूनिवर्सिटी?
6

गलगोटिया यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसे राज्य सरकार से मान्यता हासिल है. विश्वविद्यालय का परिसर बड़े क्षेत्र में फैला है और इसमें आधुनिक क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, केंद्रीय पुस्तकालय, छात्रावास, खेल सुविधाएं और टेक्नोलॉजी-आधारित शिक्षण ढांचा उपलब्ध है.

7.गलगोटिया यूनिवर्सिटी में किस चीज की होती है पढ़ाई?

गलगोटिया यूनिवर्सिटी में किस चीज की होती है पढ़ाई?
7

यहां इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, मीडिया, फार्मेसी, नर्सिंग, कंप्यूटर साइंस समेत कई प्रोफेशनल और डिग्री कोर्स संचालित किए जाते हैं. हर साल बड़ी संख्या में छात्र यहां दाखिला लेते हैं और विश्वविद्यालय रोजगार-उन्मुख शिक्षा, इंडस्ट्री सहयोग तथा स्किल-डेवलपमेंट पर विशेष जोर देने का दावा करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

