राज्य का सबसे ताकतवर अफसर कौन होता है? जिसे माना जाता है मुख्यमंत्री का राइट हैंड

संचार साथी ऐप पर राहुल गांधी का बयान- अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, सदन में बहस में बोलूंगा | संसद में हंगामे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच नहीं बनी बात, किरेन रिजिजू के साथ मीटिंग में विपक्षी नेता SIR पर बुधवार को चर्चा के लिए अड़े | लंदन से अचानक पाकिस्तान लौटे शहबाज शरीफ का कुछ पता नहीं, शहबाज लाहौर में कहां हैं कोई जानकारी नहीं, PM ऑफिस भी नहीं पहुंचे | इस्लामाबाद HC में किसी को एंट्री नहीं
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 02, 2025, 12:34 PM IST
1.कौन होता है राज्य का सबसे ताकतवर अफसर?
भारत में कई महत्वपूर्ण और ताकतवर सरकारी पद हैं जिनमें कैबिनेट सेक्रेटरी को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी राज्य का सबसे शक्तिशाली अफसर कौन होता है और उसकी राज्य को चलाने में क्या भूमिकाएं होती हैं.
2.मुख्यमंत्री करते हैं चीफ सेक्रेटरी का चुनाव
किसी राज्य का सबसे ताकतवर अधिकारी मुख्य सचिव होता है. मुख्य सचिव राज्य सरकार का प्रशासनिक प्रमुख होता है जिसे मुख्यमंत्री चुनते हैं. हालांकि बड़े बजट और जटिल प्रशासनिक ढांचे वाले राज्यों में कई दूसरे सरकारी अधिकारियों के पास भी अहम शक्तियां हो सकती है. इनमें मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव शामिल होता है.
3.मुख्य सचिव के प्रति जवाबदेह होता है DGP
किसी भी राज्य का चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव वहां का टॉप प्रशासक होता है जबकि राज्य का सबसे ताकतवर पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक (DGP) होता है, जो मुख्य सचिव के प्रति जवाबदेह होता है.
4.मुख्य सचिव की शक्तियां
मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवा बोर्ड, राज्य सचिवालय, राज्य संवर्ग भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सरकार के कार्य नियमों के अंतर्गत आने वाली सभी सिविल सेवाओं का पदेन प्रमुख होता है. मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करता है.
5.वरीयता क्रम में 23वें स्थान पर होता है चीफ सेक्रेटरी
राज्य के मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी होते हैं जो आमतौर पर भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष होते हैं और भारतीय वरीयता क्रम में 23वें स्थान पर होते हैं. किसी राज्य सरकार के मुख्य सचिव का पद सशस्त्र बलों में वरिष्ठ थ्री-स्टार रैंक के अधिकारियों के बराबर होता है.
6.औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है ब्रिटिश शासन
मुख्य सचिव का पद भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है और तब से इसमें काफी विकास हुआ है. इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने लागू किया था. उस समय प्रांतों में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को प्रांतीय सरकार का सचिव कहा जाता था. वह एक वरिष्ठ नौकरशाह होता था जो ब्रिटिश सरकार और प्रांतीय प्रशासन के बीच मुख्य कड़ी के रूप में काम करता था.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से