राज्य का सबसे ताकतवर अफसर कौन होता है? जिसे माना जाता है मुख्यमंत्री का राइट हैंड

6 . औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है ब्रिटिश शासन

मुख्य सचिव का पद भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है और तब से इसमें काफी विकास हुआ है. इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने लागू किया था. उस समय प्रांतों में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को प्रांतीय सरकार का सचिव कहा जाता था. वह एक वरिष्ठ नौकरशाह होता था जो ब्रिटिश सरकार और प्रांतीय प्रशासन के बीच मुख्य कड़ी के रूप में काम करता था.

