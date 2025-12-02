FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Photos
एजुकेशन

एजुकेशन

राज्य का सबसे ताकतवर अफसर कौन होता है? जिसे माना जाता है मुख्यमंत्री का राइट हैंड

क्या आप जानते हैं कि किसी भी राज्य का सबसे ताकतवर अफसर कौन होता है और उसकी क्या भूमिकाएं होती हैं....

जया पाण्डेय | Dec 02, 2025, 12:34 PM IST

1.कौन होता है राज्य का सबसे ताकतवर अफसर?

कौन होता है राज्य का सबसे ताकतवर अफसर?
1

भारत में कई महत्वपूर्ण और ताकतवर सरकारी पद हैं जिनमें कैबिनेट सेक्रेटरी को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी राज्य का सबसे शक्तिशाली अफसर कौन होता है और उसकी राज्य को चलाने में क्या भूमिकाएं होती हैं.

2.मुख्यमंत्री करते हैं चीफ सेक्रेटरी का चुनाव

मुख्यमंत्री करते हैं चीफ सेक्रेटरी का चुनाव
2

किसी राज्य का सबसे ताकतवर अधिकारी मुख्य सचिव होता है. मुख्य सचिव राज्य सरकार का प्रशासनिक प्रमुख होता है जिसे मुख्यमंत्री चुनते हैं. हालांकि बड़े बजट और जटिल प्रशासनिक ढांचे वाले राज्यों में कई दूसरे सरकारी अधिकारियों के पास भी अहम शक्तियां हो सकती है. इनमें मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव शामिल होता है.

3.मुख्य सचिव के प्रति जवाबदेह होता है DGP

मुख्य सचिव के प्रति जवाबदेह होता है DGP
3

किसी भी राज्य का चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव वहां का टॉप प्रशासक होता है जबकि राज्य का सबसे ताकतवर पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक (DGP) होता है, जो मुख्य सचिव के प्रति जवाबदेह होता है.

4.मुख्य सचिव की शक्तियां

मुख्य सचिव की शक्तियां
4

मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवा बोर्ड, राज्य सचिवालय, राज्य संवर्ग भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सरकार के कार्य नियमों के अंतर्गत आने वाली सभी सिविल सेवाओं का पदेन प्रमुख होता है. मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करता है.

5.वरीयता क्रम में 23वें स्थान पर होता है चीफ सेक्रेटरी

वरीयता क्रम में 23वें स्थान पर होता है चीफ सेक्रेटरी
5

राज्य के मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी होते हैं जो आमतौर पर भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष होते हैं और भारतीय वरीयता क्रम में 23वें स्थान पर होते हैं. किसी राज्य सरकार के मुख्य सचिव का पद सशस्त्र बलों में वरिष्ठ थ्री-स्टार रैंक के अधिकारियों के बराबर होता है.

6.औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है ब्रिटिश शासन

औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है ब्रिटिश शासन
6

मुख्य सचिव का पद भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है और तब से इसमें काफी विकास हुआ है. इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने लागू किया था. उस समय प्रांतों में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को प्रांतीय सरकार का सचिव कहा जाता था. वह एक वरिष्ठ नौकरशाह होता था जो ब्रिटिश सरकार और प्रांतीय प्रशासन के बीच मुख्य कड़ी के रूप में काम करता था.

