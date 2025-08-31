भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम

बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई
एजुकेशन
राजा राम | Aug 31, 2025, 04:36 PM IST
1.भरोसेमंद मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग जारी
किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री को राजनीति की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है. जनता का विश्वास और लोकप्रियता ही नेता की असली पूंजी होती है. इसी संदर्भ में सी वोटर सर्वे 2025 ने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग जारी की है.
2.योगी आदित्यनाथ
ताज़ा सर्वे के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को देश का सबसे भरोसेमंद मुख्यमंत्री चुना गया है. करीब 36 प्रतिशत लोगों ने उन्हें देश का नंबर-1 सीएम माना.
3.ममता बनर्जी
दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) रहीं. 13 प्रतिशत लोगों ने उन्हें सबसे बेहतर मुख्यमंत्री की श्रेणी में रखा.
4.चंद्रबाबू नायडू
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) रहे. उन्हें 7 प्रतिशत जनता ने लोकप्रिय सीएम बताया.
5.नीतीश कुमार
चौथे पायदान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पहुंचे. उन्हें 4.3 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला.
6.एमके स्टालिन और पिनाराई विजयन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) 3.8 प्रतिशत वोट के साथ पांचवें स्थान पर रहे. वहीं, केरल के पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) को 3 प्रतिशत लोगों ने भरोसेमंद नेता माना.
7.रेवंत रेड्डी और मोहन यादव
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy) और मध्य प्रदेश के मोहन यादव (Mohan Yadav) क्रमशः सातवें और आठवें स्थान पर रहे.
8.हिमंता बिस्वा सरमा और देवेंद्र फडणवीस
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) नौवें स्थान पर रहे. वहीं, टॉप-10 की लिस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) भी शामिल हुए.