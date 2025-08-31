Twitter
Advertisement
Headlines

बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई

कभी नहीं देखा होगा ऐसा आउट, CPL में वाइड बॉल पर हिट विकेट हुआ बल्लेबाज; Video देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम

Rishabh Pant Injury: इस दिन होगी ऋषभ पंत की वापसी? इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट, खुद शेयर किया पोस्ट

MS Dhoni कॉल भी उठाएंगे? पूर्व क्रिकेटर ने माही को मेंटॉर का ऑफर मिलने के बाद दिया बड़ा बयान, 'थाला' फैंस को नहीं आएगा पसंद

Asia Cup 2025: एशिया कप से पहले BCCI ने लिया बड़ा फैसला, UAE नहीं रवाना होंगे ये खिलाड़ी

SCO Summit 2025: पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक में इन मुद्दों पर हुई सीधी बात

Dream Astrology: लॉटरी लगने का संकेत देते हैं ये 4 सपने, अच्छा समय शुरू होने का है इशारा

एक 'Hello' ने बिगाड़ा खेल! कंपनी की HR ने नहीं दी जॉब, जानें पूरा माजरा

आपको कितनी सैलेरी चाहिए अगर एचआर पूछे ये सवाल तो क्या जवाब देना चाहिए? बिल गेट्स की ये 3 बातें गांठ बांध लें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई

बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई

कभी नहीं देखा होगा ऐसा आउट, CPL में वाइड बॉल पर हिट विकेट हुआ बल्लेबाज; Video देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

कभी नहीं देखा होगा ऐसा आउट, CPL में वाइड बॉल पर हिट विकेट हुआ बल्लेबाज; Video देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

Rishabh Pant Injury: इस दिन होगी ऋषभ पंत की वापसी? इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट, खुद शेयर किया पोस्ट

Rishabh Pant Injury: इस दिन होगी ऋषभ पंत की वापसी? इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट, खुद शेयर किया पोस्ट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम

भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम

आपको कितनी सैलेरी चाहिए अगर एचआर पूछे ये सवाल तो क्या जवाब देना चाहिए? बिल गेट्स की ये 3 बातें गांठ बांध लें

आपको कितनी सैलेरी चाहिए अगर एचआर पूछे ये सवाल तो क्या जवाब देना चाहिए? बिल गेट्स की ये 3 बातें गांठ बांध लें

Angel Numbers: क्या आपको अक्सर दिखता है 999 नंबर? तो यहां समझिए ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं

क्या आपको अक्सर दिखता है 999 नंबर? तो यहां समझिए ईश्वर क्या संदेश दे रहे हैं

HomePhotos

एजुकेशन

भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम

भारत की राजनीति में मुख्यमंत्री (Chief Minister) को राज्य की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है. जनता का भरोसा और लोकप्रियता ही किसी नेता की असली पहचान होती है. इसी कड़ी में हाल ही में सी वोटर्स सर्वे 2025 ने देश के सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की लिस्ट जारी की है.

राजा राम | Aug 31, 2025, 04:36 PM IST

1.भरोसेमंद मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग जारी

भरोसेमंद मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग जारी
1

किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री को राजनीति की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है. जनता का विश्वास और लोकप्रियता ही नेता की असली पूंजी होती है. इसी संदर्भ में सी वोटर सर्वे 2025 ने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग जारी की है.
 

Advertisement

2.योगी आदित्यनाथ

योगी आदित्यनाथ
2

ताज़ा सर्वे के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को देश का सबसे भरोसेमंद मुख्यमंत्री चुना गया है. करीब 36 प्रतिशत लोगों ने उन्हें देश का नंबर-1 सीएम माना.

3.ममता बनर्जी

ममता बनर्जी
3

दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) रहीं. 13 प्रतिशत लोगों ने उन्हें सबसे बेहतर मुख्यमंत्री की श्रेणी में रखा. 
 

4.चंद्रबाबू नायडू

चंद्रबाबू नायडू
4

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) रहे. उन्हें 7 प्रतिशत जनता ने लोकप्रिय सीएम बताया. 

TRENDING NOW

5.नीतीश कुमार

नीतीश कुमार
5

चौथे पायदान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पहुंचे. उन्हें 4.3 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला.
 

6.एमके स्टालिन और पिनाराई विजयन

एमके स्टालिन और पिनाराई विजयन
6

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) 3.8 प्रतिशत वोट के साथ पांचवें स्थान पर रहे. वहीं, केरल के पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) को 3 प्रतिशत लोगों ने भरोसेमंद नेता माना. 
 

7.रेवंत रेड्डी और मोहन यादव

रेवंत रेड्डी और मोहन यादव
7

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy) और मध्य प्रदेश के मोहन यादव (Mohan Yadav) क्रमशः सातवें और आठवें स्थान पर रहे.

8.हिमंता बिस्वा सरमा और देवेंद्र फडणवीस

हिमंता बिस्वा सरमा और देवेंद्र फडणवीस
8

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) नौवें स्थान पर रहे. वहीं, टॉप-10 की लिस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) भी शामिल हुए. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम
भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम
आपको कितनी सैलेरी चाहिए अगर एचआर पूछे ये सवाल तो क्या जवाब देना चाहिए? बिल गेट्स की ये 3 बातें गांठ बांध लें
आपको कितनी सैलेरी चाहिए अगर एचआर पूछे ये सवाल तो क्या जवाब देना चाहिए? बिल गेट्स की ये 3 बातें गांठ बांध लें
Angel Numbers: क्या आपको अक्सर दिखता है 999 नंबर? तो यहां समझिए ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं
क्या आपको अक्सर दिखता है 999 नंबर? तो यहां समझिए ईश्वर क्या संदेश दे रहे हैं
Numerology: ऊपर से लिखवा कर आते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग ये परेशानियां, फ्री में बैठे-बिठाएं मिलती हैं ये तकलीफें
ऊपर से लिखवा कर आते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग ये परेशानियां, फ्री में बैठे-बिठाएं मिलती हैं ये तकलीफें
Grah Gochar: सितंबर में सूर्य-मंगल समेत इन ग्रहों का गोचर 5 राशियों की कराएंगा बड़ी डील, पैसा से लेकर नई नौकरी का मिलेगा ऑफर
सितंबर में सूर्य-मंगल समेत इन ग्रहों का गोचर 5 राशियों की कराएंगा बड़ी डील, पैसा से लेकर नई नौकरी का मिलेगा ऑफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE