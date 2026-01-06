FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया में तेल के महासागर का कौन है बादशाह? जानें Oil Power की रैंकिंग में किस नंबर पर आता है वेनेजुएला

कच्चे तेल के मामले में दुनिया के कौन-से देश सबसे आगे हैं और इस रैंकिंग में वेनेजुएला की स्थिति क्या है? क्या अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव की स्थिति कच्चे तेल की वजह से बनी हुई है? समझें हर एक बात...

जया पाण्डेय | Jan 06, 2026, 12:34 PM IST

1.कच्चे तेल के मामले में किस नंबर पर आता है वेनेजुएला?

1

दुनियाभर की नजरें इस समय वेनेजुएला पर टिकी हैं. राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव लगातार बना हुआ है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की सख्त नीति और प्रतिबंधों के पीछे वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार एक बड़ी वजह हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि कच्चे तेल के मामले में दुनिया के कौन-से देश सबसे आगे हैं और इस रैंकिंग में वेनेजुएला की स्थिति क्या है?

2.ग्लोबल पॉवर बनने के लिए क्या है कच्चे तेल की भूमिका?

2

तेल आज सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, भू-राजनीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाला एक रणनीतिक संसाधन है. दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल से पूरा होता है. इसी वजह से जिन देशों के पास ज्यादा तेल भंडार हैं, उनका वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में खास दबदबा रहता है.

3.वेनेजुएला है नंबर वन

3

कच्चे तेल के सिद्ध भंडार के मामले में वेनेजुएला दुनिया में पहले नंबर पर है. वेनेजुएला के पास करीब 303,221 मिलियन बैरल सिद्ध कच्चा तेल भंडार है. यह दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग पांचवां हिस्सा माना जाता है, हालांकि राजनीतिक संकट, आर्थिक दिक्कतों और प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला अपनी पूरी उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है.
 

4.किस नंबर पर आते हैं मिडिल ईस्ट के देश?

4

मिडिल ईस्ट के देश भी तेल भंडार के मामले में दुनिया में टॉप पर हैं. सऊदी अरब लगभग 267,200 मिलियन बैरल तेल भंडार के साथ दूसरे स्थान पर है. इसके बाद ईरान करीब 209,000 मिलियन बैरल तेल भंडार के साथ तीसरे नंबर पर आता है. इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे दूसरे मिडिल ईस्ट के देश भी दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों की लिस्ट में शामिल हैं.

5.ओपेक से बाहर इस लिस्ट में कौन सा देश?

5

ओपेक से बाहर के देशों की बात करें तो कनाडा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश है. कनाडा के पास लगभग 163,000 मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है. इसके अलावा रूस और अमेरिका भी दुनिया के प्रमुख तेल भंडार वाले देशों में शामिल हैं.

6.भारत की क्या है स्थिति?

6

कच्चे तेल के भंडार के मामले में भारत दुनिया में 22वें पायदान पर आता है. भारत के पास करीब 4,981 मिलियन बैरल सिद्ध कच्चे तेल का भंडार है जो 2023 की तुलना में लगभग 132 मिलियन बैरल ज्यादा है. भले ही वेनेजुएला, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के मुकाबले भारत का तेल भंडार काफी कम है लेकिन ओईसीडी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस क्षेत्र में भारत, चीन के ठीक बाद आता है.

