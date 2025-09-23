कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 23, 2025, 10:26 AM IST
1.कौन हैं भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार?
प्रीति रजक भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली इतिहास की पहली महिला हैं. मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से सेना के नेतृत्वकारी पद तक का उनका सफर न केवल सेना में कार्यरत उन महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम करता है जो उच्च पदों का सपना देखती हैं, बल्कि भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं की उभरती भूमिका की ओर भी इशारा करता है.
2.पिता ने पहचानी खेल प्रतिभा
प्रीति रजक का जन्म 6 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश के इटारसी में हुआ था. पेशे से ड्राई-क्लीनर पिता ने उनकी खेल प्रतिभा को पहचाना और 2015 में उन्हें मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी में दाखिला दिलाया. उन्होंने जल्द ही निशानेबाजी में अपनी छाप छोड़ी और अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में राज्य और सब-जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते.
3.2022 में बनीं भारतीय सेना की सैन्य पुलिस कोर का हिस्सा
प्रीति का करियर आगे बढ़ा और उन्होंने विश्व शॉटगन चैंपियनशिप, एशियाई खेल और कई विश्व कप सहित कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया. वह दिसंबर 2022 में भारतीय सेना की सैन्य पुलिस कोर का हिस्सा बन गईं, जो उन सेवाओं में से एक है जिसने कुछ समय पहले ही महिलाओं का स्वागत किया है.
4.सेना में मिली ऐसी कठिन ट्रेनिंग
ट्रैप शूटिंग में सफलता के परिणामस्वरूप वह हवलदार बनीं और अपने खेल में यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली मेधावी खिलाड़ी थीं. सेना ने उन्हें आर्मी मार्कस्मैनशिप यूनिट (एएमयू) में अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं से परिचित कराया और कठोर वातावरण ने उन्हें एक सैनिक और एथलीट के रूप में भी निखारा.
5.जनवरी 2024 में सूबेदार के पद पर मिला प्रमोशन
27 जनवरी 2024 को प्रीति रजक को सूबेदार के पद पर पदोन्नति दी गई और वह इस पद से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनीं. उन्हें भारतीय खेलों में उनके प्रदर्शन की वजह से यह पदोन्नति दी गई.
6.इन स्पार्धाओं को जीतकर किया भारत का नाम रोशन
उन्होंने चीन के हांग्जो में 2022 एशियाई खेलों में राजेश्वरी कुमारी और मनीषा कीर के साथ महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने कई विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया है, जिससे वैश्विक निशानेबाजी खेलों में भारत की प्रतिष्ठा मजबूत हुई है.
7.भारतीय सेना में क्या होता है सूबेदार का काम?
सूबेदार भारतीय सेना में जूनियर कमीशन अधिकारी पदों में से एक है. इस पद पर जूनियर सैनिकों को प्रशिक्षित करने तथा अधिकारियों और सैनिकों के बीच कड़ी के रूप में काम करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के द्वार खुलते हैं.
8.महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं प्रीति राजक
इटारसी से भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनने तक की प्रीति रजक की यात्रा न केवल एक व्यक्तिगत सफलता है बल्कि भारत और यहां तक कि विश्व भर की युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है.
