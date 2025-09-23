कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर

1 . कौन हैं भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार?

1

प्रीति रजक भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली इतिहास की पहली महिला हैं. मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से सेना के नेतृत्वकारी पद तक का उनका सफर न केवल सेना में कार्यरत उन महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम करता है जो उच्च पदों का सपना देखती हैं, बल्कि भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं की उभरती भूमिका की ओर भी इशारा करता है.