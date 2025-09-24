कौन हैं Indian Armed Forces के मेडिकल विंग की पहली महिला बॉस? जानें कहां से ली है MBBS की डिग्री

1 . AFMS का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं आरती सरीन

सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं. उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को AFMS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया था. चार दशकों से अधिक के करियर में सरीन को सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सेवा करने का गौरव हासिल है.