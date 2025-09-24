Big Billion Day में कहीं आप न खरीद लें ऐसे स्मार्टफोन! पैसे खर्च करने से पहले जान लीजिए 5 जरूरी बातें
कौन हैं Indian Armed Forces के मेडिकल विंग की पहली महिला बॉस? जानें कहां से ली है MBBS की डिग्री
कौन है व्हाइट हाउस में दिखा 'इंडियन वंडर बॉय'? डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी
Sanya Malhotra की ‘Kathal’ को मिला नेशनल अवॉर्ड, गदगद हुईं Ekta Kapoor बोलीं- 'मैजिकल मोमेंट..'
डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अलापा भारत-चीन राग, बोले- 'दोनों देश कर रहे यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस'
एक वंदे भारत ट्रेन बनाने में कितना आता है खर्च, यहां समझिए पूरा गणित
PAK vs SL Highlights: करो या मरो मुकाबले में पाकिस्तान ने मारी बाजी, एशिया कप से लगभग बाहर हुई श्रीलंका
यादव नहीं, तेजस्वी और राजद के लिए यह है बिहार का ब्रह्मास्त्र...
बनारस के मणिकर्णिका श्मशान घाट का ये कैसा विचित्र नियम, जलने के बाद मुर्दे की राख पर क्यों लिखते हैं 94 की संख्या
ये हैं दुनिया के सबसे सस्ते देश, जहां रहना, खाना-पीना है बहुत सस्ता
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 24, 2025, 09:21 AM IST
1.AFMS का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं आरती सरीन
सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं. उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को AFMS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया था. चार दशकों से अधिक के करियर में सरीन को सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सेवा करने का गौरव हासिल है.
2.AFMC पुणे से की है मेडिकल की पढ़ाई
दिल्ली छावनी के आर्मी बेस अस्पताल में जन्मीं आरती सरीन पुणे के आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट रही हैं. कोविड-19 महामारी के दौरान उनका नेतृत्व और जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जैसे संघर्ष क्षेत्रों में उनकी सेवा उनकी बहादुरी और समर्पण को दिखाता है.
3.परिवार की नौसेना में सर्विस की गहरी हैं जड़ें
वह एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसकी नौसेना की परंपरा बहुत मज़बूत रही है. उनके पिता एक कमांडर और उनके भाई एक कमोडोर थे. दोनों ने दशकों तक भारतीय नौसेना में सेवा की.
4.MBBS के अलावा आरती सरीन के पास हैं ये भी डिग्रियां
पुणे के एएफएमसी से एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने एएफएमसी से रेडियोडायग्नोसिस में एमडी और मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में नेशनल बोर्ड ऑफ़ डिप्लोमेट जैसी दो पोस्टग्रेजुएशन उपाधियां भी हासिल की.
5.1985 में मिला था सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में कमीशन
उन्होंने अमेरिका में गामा नाइफ सर्जरी की ट्रेनिंग भी की है. आरती सरीन को दिसंबर 1985 में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में कमीशन मिला था. अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने नौसेना और वायु सेना में डायरेक्टर जनरल और एएफएमसी, पुणे में डायरेक्टर और कमांडेंट जैसे कई अहम पदों पर काम किया है.
6.इन पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं आरती सरीन
उन्होंने प्रमुख सैन्य अस्पतालों में प्रोफेसर और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभागाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है. उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक (एवीएसएम) और विशिष्ट सेवा पदक (वीएसएम) जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है.
7.कौन हैं आरती सरीन के पति?
आरती सरीन की शादी सर्जन रियर एडमिरल सी.एस. नायडू से हुई है. नायडू एक हेपेटोबिलरी सर्जन हैं और नौसेना में भी सेवा दे चुके हैं. दोनों पति-पत्नी भारतीय नौसेना के इतिहास में नौसेना कमानों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवा देने वाले पहले दंपती हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.