कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर? जानें कहां से की है MBBS की पढ़ाई

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 12, 2025, 11:04 AM IST
1.कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज के डॉक्टर?
प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य की चर्चाओं के बीच उनके डॉक्टर के बारे में जानने की उत्सुकता भी लोगों में बढ़ गई है. लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर प्रेमानंद जी महाराज का इलाज कौन से डॉक्टर कर रहे हैं. आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज का इलाज डॉ. आशीष शर्मा की देखरेख में चल रहा है.
2. CIMS हॉस्पिटल में कार्यरत हैं डॉ. आशीष शर्मा
डॉ. आशीष शर्मा मथुरा के कस्बा मांट के मूल निवासी हैं और वर्तमान में सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस CIMS हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड और डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं. उन्हें नेफ्रोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट मेडिसिन की फील्ड में 10 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है.
3. डॉ आशीष शर्मा की पढ़ाई-लिखाई
उनके पिता डॉ. ब्रजेंद्र पाल शर्मा भी सरकारी मेडिकल सर्विस में रहे हैं. पिता के ट्रांसफर वाले जॉब की वजह से डॉ आशीष की पढ़ाई देश के अलग-अलग शहरों में हुई है.
4.इस मेडिकल कॉ़लेज से किया है MBBS
उन्होंने मेरठ के L.L.R.M. मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स से डीएनबी और नेफ्रोलॉजी में फेलोशिप हासिल की है. इतना ही नहीं उन्हें स्कॉलरशिप पर इटली के इंटरनेशनल रीनल रिसर्च इंस्टीट्यूट से 1 साल की फेलोशिप भी हासिल है और वह यहां फेलो भी हैं.
5.इन बड़े अस्पतालों में काम करने का है एक्सपीरियंस
डॉ. आशीष शर्मा ने देश के कई प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में अहम पदों पर काम किया है. वह फ्रेसेनियस मेडिकल केयर इंडिया में मेडिकल डायरेक्टर 2017-2022 और फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल्स में सलाहकार नेफ्रोलॉजिस्ट के रूप में काम कर चुके हैं.
6.इन फील्ड्स में डॉ. आशीष शर्मा को हासिल है महारत
अपने करियर में उन्होंने 15 से अधिक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए हैं. उन्हें नेफ्रोलॉजी, रीनल ट्रांसप्लांट मेडिसिन, क्रिटिकल केयर नेफ्रोलॉजी और रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी (डायलिसिस/CRRT) में विशेषज्ञता हासिल है.
