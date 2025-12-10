कौन हैं 'शिव कैलाशों के वासी' गाकर वायरल हो रहे DM? बिट्स पिलानी से JNU तक यूं रहा IAS प्रतीक जैन का सफर

राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' पर नया विवाद, NCP सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा- वंदे मातरम् गाने का सवाल ही नहीं, हमारे मजहब में सिर्फ एक अल्लाह | प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, खुले में कूड़ा जलाने पर लगाया प्रतिबंध, जिला प्रशासन, MCD और NDMC लगाएगी जुर्माना, | गुरुग्राम-गाय को चिकन मोमोज खिलाया | लूथरा ब्रदर्स की दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अर्जी, अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की
जया पाण्डेय | Dec 10, 2025, 09:15 AM IST
1.कौन हैं 'शिव कैलाशों के वासी' गाना गाने वाले अधिकारी?
आजकल सोशल मीडिया पर एक डीएम अपनी जादुई आवाज से धूम मचा रहे हैं. 'शिव कैलाशों के वासी' गाते हुए उनका गाना काफी वायरल हो रहा है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. आज हम बताएंगे कि कौन हैं ये आईएएस अधिकारी और फिलहाल कहां पोस्टेड हैं.
2.इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं आईएएस प्रतीक जैन
प्रतीक जैन 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और राजस्थान के अजमेर जिले के निवासी हैं. उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि काफी प्रभावशाली है. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बिट्स) पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की.
3.जेएनयू से किया है पोस्ट ग्रेजुएशन
इसके बाद उन्होंने बायलॉजिकल साइंस की पढ़ाई कर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया और बाद में साल 2020 में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया.
4.कैसा रहा प्रतीक जैन का यूपीएससी का सफर?
प्रतीक का आईएएस अधिकारी बनने का सफर आसान नहीं रहा. उन्होंने पहली बार 2016 में यूपीएससी परीक्षा दी और प्रीलिम्स और मेन्स दोनों परीक्षाओं को पास कर लिया लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए. हालांकि उसी साल उन्होंने भारतीय वन सेवा (IFoS) परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल की.
5.दूसरे प्रयास में 86वीं रैंक लाकर बने आईएएस अधिकारी
अपने पहले प्रयास से निराश हुए बिना प्रतीक ने आईएएस अधिकारी बनने के अपने सपने पर और फोकस करना शुरू किया और फिर साल 2017 में यूपीएससी का दूसरा अटेम्प्ट दिया. इस बार उन्होंने 86वीं रैंक लाकर अपने सपने को साकार किया.
6.वर्तमान में कहां पोस्टेड हैं आईएएस प्रतीक जैन?
आईएएस की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्रतीक जैन की पहली पोस्टिंग हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के रूप में हुई. उसके बाद उन्होंने नैनीताल में डिप्टी कलेक्टर के रूप में काम किया, वर्तमान में वे रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी (डीएम) के रूप में कार्यरत हैं.
7.IAS प्रतीक जैन का निजी जीवन
प्रतीक जैन का विवाह अक्षिता अग्रवाल से हुआ है. अक्षिता के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने भी बिट्स पिलानी से पढ़ाई की है और इसके बाद आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की डिग्री ली है. वह McKinsey & Company की असोसिएट पार्टनर हैं.
