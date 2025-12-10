कौन हैं 'शिव कैलाशों के वासी' गाकर वायरल हो रहे DM? बिट्स पिलानी से JNU तक यूं रहा IAS प्रतीक जैन का सफर

4 . कैसा रहा प्रतीक जैन का यूपीएससी का सफर?

प्रतीक का आईएएस अधिकारी बनने का सफर आसान नहीं रहा. उन्होंने पहली बार 2016 में यूपीएससी परीक्षा दी और प्रीलिम्स और मेन्स दोनों परीक्षाओं को पास कर लिया लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए. हालांकि उसी साल उन्होंने भारतीय वन सेवा (IFoS) परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल की.