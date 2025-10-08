FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

आज हम आपको बताएंगे कि पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य कौन हैं और उनकी शिक्षा-दीक्षा कहां से हुई है...

जया पाण्डेय | Oct 08, 2025, 10:24 AM IST

1.6 अक्टूबर से शुरू हो गया आम लोगों के लिए पटना मेट्रो का संचालन

6 अक्टूबर से शुरू हो गया आम लोगों के लिए पटना मेट्रो का संचालन
1

बिहार की राजधानी में पटना मेट्रो का संचालन आम लोगों के लिए सोमवार 6 अक्तूबर से शुरू हो चुका है. पहले चरण के तहत मेट्रो सेवाएं वर्तमान में तीन स्टेशनों आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ पर चल रही हैं. यह पूरी लाइन 3.5 किलोमीटर लंबी है.

2.15 रुपये है पटना मेट्रो का किराया

15 रुपये है पटना मेट्रो का किराया
2

ये सभी स्टेशन एलिवेटेड हैं. मेट्रो सेवाएं सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगी. यात्रियों के लिए किराया 15 रुपये है और टिकट 45 मिनट की अवधि के लिए वैध होगा, जिसके बाद यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाएगा. 

3.पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट हैं स्वाति मौर्य

पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट हैं स्वाति मौर्य
3

पटना मेट्रो कई कारणों से ख़ास रही है. लेकिन सबसे ख़ास बात इस मेट्रो का संचालन एक महिला को सौंपना रहा है. स्वाति मौर्य पटना मेट्रो की पहली महिला लोको हैं. उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और साल 2011 से दिल्ली मेट्रो के लिए काम कर रही हैं.

4.33 सहयोगियों के साथ प्रतिनियुक्ति पर हैं स्वाति मौर्य

33 सहयोगियों के साथ प्रतिनियुक्ति पर हैं स्वाति मौर्य
4

स्वाति दिल्ली मेट्रो के अपने 33 सहयोगियों के साथ 32 महीने की प्रतिनियुक्ति पर हैं. यह समूह राजधानी में मेट्रो के सुचारु संचालन की देखरेख कर रहा है. पटना मेट्रो ने बिहार के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं, क्योंकि मेट्रो निगम में अधिकांश कर्मचारी राज्य के ही निवासी हैं.

5.पटना मेट्रो कोच की मुख्य विशेषताएं

पटना मेट्रो कोच की मुख्य विशेषताएं
5

पटना मेट्रो के कोच पारंपरिक मधुबनी चित्रों से सुसज्जित हैं, जो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं. खिड़कियों, दरवाजों और अंदरूनी हिस्सों पर लगे स्टिकरों में गोलघर, महावीर मंदिर, बोधि वृक्ष, बौद्ध स्तूप और नालंदा खंडहर जैसे प्रतिष्ठित स्थल शामिल हैं. 

6.एक कोच में कितने यात्री कर सकते हैं यात्रा?

एक कोच में कितने यात्री कर सकते हैं यात्रा?
6

प्रत्येक कोच में 945 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं. इसमें 138 सीटें हैं, जिनमें से 12 सीटें महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक कोच में मोबाइल फोन और लैपटॉप के लिए चार्जिंग पॉइंट भी लगाए गए हैं.

7.मेट्रो सेवाओं वाला 12वां राज्य बन गया बिहार

मेट्रो सेवाओं वाला 12वां राज्य बन गया बिहार
7

पटना में मेट्रो सेवा शुरू होने के साथ ही बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद 12वां राज्य बन गया है जहां मेट्रो सेवाएं चालू हैं.

