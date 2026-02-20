कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद

एजुकेशन
Jaya Pandey | Feb 20, 2026, 05:10 PM IST
1.8 साल के इस बच्चे ने भारत मंडपम में खींचा ध्यान
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में जहां दुनिया भर के टेक सीईओ, नीति-निर्माता और उद्योग जगत के दिग्गज मौजूद थे, वहीं सबसे ज्यादा ध्यान एक 8 साल के बच्चे रणवीर सचदेवा ने खींचा. कम उम्र में कोडिंग सीखने वाले रणवीर को भारत के सबसे कम उम्र के टेक-एंथुज़ियास्ट और युवा कोडर के रूप में पेश किया गया. वे इस सम्मेलन को संबोधित करने वाले सबसे कम उम्र के प्रतिभागियों में शामिल रहे और एआई तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ने पर अपनी बात रखी.
(All Image Credit: Ranvir Sachdeva Instagram)
2.इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के बने वक्ता
मंच पर बोलते हुए रणवीर ने समझाया कि वे प्राचीन भारतीय दर्शन के सिद्धांतों को आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर सीखने और प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अलग-अलग देश एआई को अलग दृष्टिकोण से विकसित कर रहे हैं और भारत भी अपने डेटा, भाषाई विविधता और सामाजिक जरूरतों के आधार पर एआई मॉडल तैयार कर रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि नए भारतीय एआई टूल्स का उपयोग करके वे सीखने, छोटे प्रोजेक्ट बनाने और एआई साक्षरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं.
3.सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए मुरीद
रणवीर की प्रतिभा ने उन्हें टेक दुनिया के कई बड़े नामों से मिलने का मौका भी दिया. समिट के दौरान उन्होंने सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन से मुलाकात की, जिनकी कंपनियां Google और OpenAI एआई क्षेत्र की अग्रणी संस्थाओं में गिनी जाती हैं. रणवीर ने इन मुलाकातों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर अपने अनुभव भी बताए.
4.कई इंटरनेशनल मंचों पर दिखाई दे चुके हैं रणवीर
इससे पहले भी वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिखाई दे चुके हैं. जिनेवा में आयोजित एआई फॉर गुड समिट में उन्होंने Marc Benioff और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ International Telecommunication Union की महासचिव Doreen Bogdan-Martin से मुलाकात की थी. 2024 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव António Guterres से मिलने का मौका मिला, जबकि 2023 में नई दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने Tim Cook से भी मुलाकात की थी, जो Apple के प्रमुख हैं.
5.3 साल की उम्र से कोडिंग सीख रहे हैं रणवीर सचदेवा
रणवीर बहुत कम उम्र से तकनीक में रुचि रखते हैं. परिवार के अनुसार उन्होंने लगभग तीन साल की उम्र से कोडिंग सीखना शुरू कर दिया था और शुरुआती उम्र में ही छोटे-छोटे डिजिटल प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया. एक लाइव सेशन में उन्होंने अपने कोडिंग कौशल का प्रदर्शन भी किया था. उन्हें 2022 के ग्लोबल रीडिंग चैलेंज में सुपर प्रेजेंटर के रूप में स्वर्ण पदक मिला और करीब छह वर्ष की आयु में वे टेक्नोलॉजी व इनोवेशन पर बोलते हुए सबसे कम उम्र के TEDx वक्ताओं में शामिल बताए गए.
6.रणवीर सचदेवा की साइंस में भी है गहरी रुचि
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर की अंतरिक्ष और विज्ञान में भी रुचि है और उन्होंने मंगल ग्रह से जुड़ी अवधारणाओं पर एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया था. इसी रुचि के चलते उन्हें अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी NASA Jet Propulsion Laboratory से मान्यता मिलने की चर्चा भी सामने आई. कम उम्र में टेक्नोलॉजी, एआई और नवाचार पर सक्रिय भागीदारी के कारण रणवीर सचदेवा का नाम अब युवा टेक प्रतिभाओं की सूची में तेजी से चर्चा में आ रहा है.
