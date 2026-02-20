कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद

1 . 8 साल के इस बच्चे ने भारत मंडपम में खींचा ध्यान

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में जहां दुनिया भर के टेक सीईओ, नीति-निर्माता और उद्योग जगत के दिग्गज मौजूद थे, वहीं सबसे ज्यादा ध्यान एक 8 साल के बच्चे रणवीर सचदेवा ने खींचा. कम उम्र में कोडिंग सीखने वाले रणवीर को भारत के सबसे कम उम्र के टेक-एंथुज़ियास्ट और युवा कोडर के रूप में पेश किया गया. वे इस सम्मेलन को संबोधित करने वाले सबसे कम उम्र के प्रतिभागियों में शामिल रहे और एआई तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ने पर अपनी बात रखी.

(All Image Credit: Ranvir Sachdeva Instagram)